"Каштанка", фокусы и квиз. Куда сходить на выходных в Барнауле
Подборка интересных событий в Барнауле на 19 и 20 апреля от amic.ru
18 апреля 2025, 18:59, ИА Амител
Выходные в Барнауле будут богатыми на события. Кроме празднования Пасхи жители региональной столицы смогут развлечь себя и другими способами. Amic.ru сделал подборку мероприятий, которые состоятся в субботу и воскресенье.
19 апреля, суббота
Музыкальный спектакль "Каштанка"
Известнейшая история о голодной дворняге, которая, попав в сытую жизнь, продолжает тосковать по первому хозяину, а в финале все-таки возвращается к нему, не оставляет равнодушными читателей уже много лет.
- 19 апреля в 12:00
- Цена: 350 рублей
- Молодежный театр Алтая им. Золотухина, пр. Калинина, 2
Полнокупольное шоу "Предание о звездах"
Получасовая талантливая игра цвета, музыки и слов рассказывает о судьбе человечества и движении небесных тел. Автор красочно иллюстрирует идею древнеримского поэта Овидия о том, что вся история делится на четыре века: золотой, серебряный, бронзовый и железный – заставляет задуматься о том зле, которое несет наш век. Это красивая история о поиске добра и смысла жизни в сердцах людей.
- 19 апреля в 15:00
- Цена: 184 рубля – для обучающихся, 220 рублей – общий билет
- Барнаульский планетарий, пр. Ленина, 19
Большой StandUp-концерт
StandUp Altai устроит большой концерт в баре-ресторане SYROP.
- 19 марта в 20:00
- Цена: от 500 рублей
- Бар-ресторан SYROP, ул. Сиреневая, 33
20 апреля, воскресенье
Шоу "Фокусы и магия"
В шоу "Фокусы и магия" волшебная атмосфера, исчезновение и появление предметов, таинственные цилиндры, чтение мыслей, таинственный сундучок, дождь монет из воздуха, веселые розыгрыши, иллюзии, захватывающие трюки. Ваш ребенок станет свидетелем таинственных загадок, веселья и смеха. Спешите увидеть чудеса!
- 20 апреля в 12:00
- Цена: от 350 рублей
- Крепостной театр, ул. Кирова, 51а
Квиз, плиз! BRN #429
Классическая игра с вопросами на всевозможные темы. Здесь реально может пригодиться любое знание, которое вы получали в жизни!
- 20 апреля в 18:30
- Цена: 600 рублей/чел.
- Коктейль-бар "Крыша", ул. Мало-Олонская, 28
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