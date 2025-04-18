"Каштанка", фокусы и квиз. Куда сходить на выходных в Барнауле

Подборка интересных событий в Барнауле на 19 и 20 апреля от amic.ru

18 апреля 2025, 18:59, ИА Амител

Праздник / Фото: amic.ru

Выходные в Барнауле будут богатыми на события. Кроме празднования Пасхи жители региональной столицы смогут развлечь себя и другими способами. Amic.ru сделал подборку мероприятий, которые состоятся в субботу и воскресенье.

19 апреля, суббота

Музыкальный спектакль "Каштанка"

Известнейшая история о голодной дворняге, которая, попав в сытую жизнь, продолжает тосковать по первому хозяину, а в финале все-таки возвращается к нему, не оставляет равнодушными читателей уже много лет.

19 апреля в 12:00

Цена: 350 рублей

Молодежный театр Алтая им. Золотухина, пр. Калинина, 2

Полнокупольное шоу "Предание о звездах"

Получасовая талантливая игра цвета, музыки и слов рассказывает о судьбе человечества и движении небесных тел. Автор красочно иллюстрирует идею древнеримского поэта Овидия о том, что вся история делится на четыре века: золотой, серебряный, бронзовый и железный – заставляет задуматься о том зле, которое несет наш век. Это красивая история о поиске добра и смысла жизни в сердцах людей.

19 апреля в 15:00

Цена: 184 рубля – для обучающихся, 220 рублей – общий билет

Барнаульский планетарий, пр. Ленина, 19

Большой StandUp-концерт

StandUp Altai устроит большой концерт в баре-ресторане SYROP.

19 марта в 20:00

Цена: от 500 рублей

Бар-ресторан SYROP, ул. Сиреневая, 33

20 апреля, воскресенье

Шоу "Фокусы и магия"

В шоу "Фокусы и магия" волшебная атмосфера, исчезновение и появление предметов, таинственные цилиндры, чтение мыслей, таинственный сундучок, дождь монет из воздуха, веселые розыгрыши, иллюзии, захватывающие трюки. Ваш ребенок станет свидетелем таинственных загадок, веселья и смеха. Спешите увидеть чудеса!

20 апреля в 12:00

Цена: от 350 рублей

Крепостной театр, ул. Кирова, 51а

Квиз, плиз! BRN #429

Классическая игра с вопросами на всевозможные темы. Здесь реально может пригодиться любое знание, которое вы получали в жизни!

20 апреля в 18:30

Цена: 600 рублей/чел.

Коктейль-бар "Крыша", ул. Мало-Олонская, 28

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