Кассетный плеер, приставки и сертификаты: ТРЦ "Европа" поздравит мужчин с 23 Февраля

Это будет настоящее возвращение в 90-е

22 февраля 2024, 11:00, ИА Амител erid: LjN8KZCyz

Наушники. Мужчина / Фото: KamranAydinov / Freepik.com

ТРЦ "Европа " любит удивлять гостей необычным форматом мероприятий. Всегда что-то новое и интересное. В этот раз вместо классической шоу-программы для мужчин ко Дню защитника Отечества в торгово-развлекательном центре подготовили кое-что особенное. Рассказываем, когда и где пройдет праздник и как можно выиграть приз.

"Назад в 90-е"

23 февраля 2024 года с 14:00 до 16:00 в зоне около фонтана пройдет бесплатная беспроигрышная лотерея "Назад в 90-е". Для антуража вся команда организаторов оденется в стилистике того времени, а на весь ТРЦ будут звучать отечественные и зарубежные ретрохиты.

Подарки, кстати, тоже особенные: от фишек, значков и одеколона до кассетного плеера и 8-битной приставки. Что это, если не та самая ностальгия.

Как принять участие в лотерее?

Для участия:

Находите брендированную промостойку. Выбирайте лотерейный билет. Стирайте скретч-ленту. Получайте свой персональный подарок.

А еще в качестве особых и не менее приятных презентов можно получить сертификаты на шопинг в Familia*, SParfum&Cosmetics*, "Золотой телец", "Л`Окситан", Orange*, GroStyle* и Bazioni*.

Подробности о мероприятии ищи здесь .

Информация об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам, месте и порядке их получения уточняйте в группе во "ВКонтакте" ТРЦ "Европа". Розыгрыш проводится 23.02.2024 года.

Возрастное ограничение 18+

* Familia ("Фамилия"); SParfum&Cosmetics ("ЭсПарфюмэндКосметикс"); Orange ("Оранж"); Bazioni ("Базиони").

ООО "Экватор"

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