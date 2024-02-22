Кассетный плеер, приставки и сертификаты: ТРЦ "Европа" поздравит мужчин с 23 Февраля
Это будет настоящее возвращение в 90-е
22 февраля 2024, 11:00, ИА Амител erid: LjN8KZCyz
ТРЦ "Европа" любит удивлять гостей необычным форматом мероприятий. Всегда что-то новое и интересное. В этот раз вместо классической шоу-программы для мужчин ко Дню защитника Отечества в торгово-развлекательном центре подготовили кое-что особенное. Рассказываем, когда и где пройдет праздник и как можно выиграть приз.
"Назад в 90-е"
23 февраля 2024 года с 14:00 до 16:00 в зоне около фонтана пройдет бесплатная беспроигрышная лотерея "Назад в 90-е". Для антуража вся команда организаторов оденется в стилистике того времени, а на весь ТРЦ будут звучать отечественные и зарубежные ретрохиты.
Подарки, кстати, тоже особенные: от фишек, значков и одеколона до кассетного плеера и 8-битной приставки. Что это, если не та самая ностальгия.
Как принять участие в лотерее?
Для участия:
- Находите брендированную промостойку.
- Выбирайте лотерейный билет.
- Стирайте скретч-ленту.
- Получайте свой персональный подарок.
А еще в качестве особых и не менее приятных презентов можно получить сертификаты на шопинг в Familia*, SParfum&Cosmetics*, "Золотой телец", "Л`Окситан", Orange*, GroStyle* и Bazioni*.
Подробности о мероприятии ищи здесь.
Информация об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам, месте и порядке их получения уточняйте в группе во "ВКонтакте" ТРЦ "Европа". Розыгрыш проводится 23.02.2024 года.
Возрастное ограничение 18+
* Familia ("Фамилия"); SParfum&Cosmetics ("ЭсПарфюмэндКосметикс"); Orange ("Оранж"); Bazioni ("Базиони").
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