Новые требования к кассовым чекам вводят в России с 1 сентября

Торговые операции станут более "прозрачными" не только для потребителей, но и для проверяющих органов

28 июня 2025, 11:00, ИА Амител

Кассовый чек и аппарат / Фото: amic.ru

В России с 1 сентября 2025 года вводят новые требования к кассовым чекам. Такие меры позволят сделать более "прозрачными" торговые операции как для потребителя, так и для проверяющих органов. О нововведениях радиостанции Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул рассказала Софья Боброва, заместитель начальника отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по Алтайскому краю.

По данным краевого отделения налоговой службы, изменения коснутся всех, кто пользуется контрольно-кассовой техникой.

Во-первых, кассовые чеки будут содержать больше технической информации: появятся новые теги с часовым поясом места расчета, сумой безналичной оплаты и ее способом, а также номером фискального документа, связанного с маркированными товарами.

Во-вторых, новые требования затронут интернет-расчеты. Теперь для них обязательны три новых условия — указания на онлайн-продажу, адрес сайта и контакт клиента. Это касается как онлайн-касс, так и чеков, которые отправляют через оператора фискальных данных. В случае некорректного заполнения этих полей, чек при проверке могут признать недействительным.

"В-третьих, вводятся требования к печатным чекам. Теперь они должны соответствовать следующим стандартам. Высота символов не менее 2 мм, интервал между строками не менее 0,5 мм, контрастность текста не менее 40%. Если чек электронный, QR-код на нем не должен быть меньше 20 на 20 мм, а контрастность 250 к 1. Отображаться на дисплее вендингового аппарата с подсветкой такой код должен до момента следующего расчета или в течение минимум 40 секунд", - отметила Софья Боброва.

Чтобы избежать административных штрафов, предпринимателям нужно позаботиться об оформлении чеков до 1 сентября. Санкции для должностных лиц и ИП могут составить от полутора до трех тысяч рублей, а для юридических лиц – от пяти до десяти тысяч.