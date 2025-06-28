Новые требования к кассовым чекам вводят в России с 1 сентября
Торговые операции станут более "прозрачными" не только для потребителей, но и для проверяющих органов
28 июня 2025, 11:00, ИА Амител
В России с 1 сентября 2025 года вводят новые требования к кассовым чекам. Такие меры позволят сделать более "прозрачными" торговые операции как для потребителя, так и для проверяющих органов. О нововведениях радиостанции Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул рассказала Софья Боброва, заместитель начальника отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по Алтайскому краю.
По данным краевого отделения налоговой службы, изменения коснутся всех, кто пользуется контрольно-кассовой техникой.
Во-первых, кассовые чеки будут содержать больше технической информации: появятся новые теги с часовым поясом места расчета, сумой безналичной оплаты и ее способом, а также номером фискального документа, связанного с маркированными товарами.
Во-вторых, новые требования затронут интернет-расчеты. Теперь для них обязательны три новых условия — указания на онлайн-продажу, адрес сайта и контакт клиента. Это касается как онлайн-касс, так и чеков, которые отправляют через оператора фискальных данных. В случае некорректного заполнения этих полей, чек при проверке могут признать недействительным.
"В-третьих, вводятся требования к печатным чекам. Теперь они должны соответствовать следующим стандартам. Высота символов не менее 2 мм, интервал между строками не менее 0,5 мм, контрастность текста не менее 40%. Если чек электронный, QR-код на нем не должен быть меньше 20 на 20 мм, а контрастность 250 к 1. Отображаться на дисплее вендингового аппарата с подсветкой такой код должен до момента следующего расчета или в течение минимум 40 секунд", - отметила Софья Боброва.
Чтобы избежать административных штрафов, предпринимателям нужно позаботиться об оформлении чеков до 1 сентября. Санкции для должностных лиц и ИП могут составить от полутора до трех тысяч рублей, а для юридических лиц – от пяти до десяти тысяч.
11:46:38 28-06-2025
Кому это нужно, миллиметры цифр, сколько встроенных цепочек приходиться оплачивать потребителю или предпринимателю, наша экономика кормит дармоедов.
11:59:17 28-06-2025
На кой мне часовой пояс? Обьясните мне тупенькому... Мне как покупателю надо цена вес наименование номер название торгсети и данные кассы-кассира
14:10:57 28-06-2025
На кой мне часовой пояс? Обьясните мне тупенькому...
Покупатель в этой ситуации, вообще не интересен . Он только должен оплатить своими покупками, 1) фискальные накопители, налоги, ОФД, подписки на 1С и разные приложения для касс и только потом если ничего не забыли, за то что купил а это в большинстве случаев 50%от стоимости. Ну а эти придумки для шрафа. И хорошо что не задним числом выдумали.
14:33:29 28-06-2025
Гость (11:59:17 28-06-2025) На кой мне часовой пояс? Объясните мне тупенькому... Мне как... Желательно ещё номер тлф., ответственного лица на случай претензии..
15:37:36 28-06-2025
Почему нет касс на автобусах. Кто будет решать.
16:16:23 28-06-2025
зачем часовой пояс?! знающих прошу пояснить. заранее спасибо
18:31:42 28-06-2025
Элен без ребят (16:16:23 28-06-2025) зачем часовой пояс?! знающих прошу пояснить. заранее спасибо...
Чтобы содержать таких ... как Софья Боброва
22:43:20 28-06-2025
Элен без ребят (16:16:23 28-06-2025) зачем часовой пояс?! знающих прошу пояснить. заранее спасибо... Вероятно, для территориально разнесенных интернет-покупок.
Ты купила в Барнауле в 02:00, а в Москве еще 22:00 предыдущих суток.
Ты начинаешь судиться, ты вроде как оплатила в определенную дату, а у них в ОФД на эту дату нет чека.
Но это так, натягиваю сову на глобус. Это уж надо быть совсем тупым, чтобы не сопоставить.
А мне, как руководителю торгового предприятия, идти на поклон к кассовикам, покупать прошивки, платить им за работу. Кучу бабок готовить, кучу времени терять чтобы весь зоопарк касс в порядок привести. Не было печали. Маркировку еще не разгребли, все новое и новое подкидывают....
17:20:41 28-06-2025
Ну ничего страшного. Добавим пару рублей к товарам. Нам-то чо?! Потребитель за все заплатит! За настройку, за буквы, за миллиметры, купим даже новые принтеры. Потребитель оплатит.
18:30:17 28-06-2025
паразиты как паразитировали, так и продолжают паразитировать. И это никогда не закончится.
19:27:53 28-06-2025
На днях в Новэксе делал мелкую покупку, долго смотрел на чек, но так и не смог понять, где обозначен товар и его цену. Получается граффити - красиво но абсолютно непонятно. Вот такой чек не должен быть.
05:14:44 29-06-2025
На 280-летия Барнаула ,16 в магазине продуктов выдают общий чек, ни веса, ни суммы за конкретный продукт, не наименования товара, только итого. А вы говорите о каких-то строчках в мм.
16:05:39 29-06-2025
Н (05:14:44 29-06-2025) На 280-летия Барнаула ,16 в магазине продуктов выдают общий ... ха, продитесь по базарам, какие чеки, о чем вы?...