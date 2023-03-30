Кастрюлю с супом "признали оружием" в Алтайском крае

Сельчанка поссорилась с подругой и облила её кипящим супом

30 марта 2023, 15:15, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Алтайском крае осудили женщину, вылившую суп на подругу, сообщает в своём Telegram-канале Объединённая пресс-служба судов региона.

Инцидент произошёл весной 2022 года в селе Алтайском. Женщина во время распития алкоголя поссорилась с подругой и её братом, взяла с плиты кастрюлю с кипящим супом и вылила на гостей.

В результате женщина получила тяжкий вред здоровью (ожоги 40% поверхности тела), а мужчина – средней тяжести вред здоровью.

"Суд пришёл к выводу, что имело место применение предмета, используемого в качестве оружия, поскольку исходя из совокупности собранных и исследованных доказательств, телесные повреждения подсудимая нанесла потерпевшим с помощью только что вскипячённой воды. Данную жидкость подсудимая умышленно использовала именно для физического воздействия на потерпевших", – рассказали в объединённой пресс-службе.

Сельчанку признали виновной и на два года восемь месяцев отправили в колонию общего режима. Приговор в законную силу не вступил.