Кай Метов застрял в Кемерово из-за снегопада

Певец не может дождаться вылета своего самолета

04 декабря 2023, 20:45, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Известный певец 90-х Кай Метов застрял в Сибири из-за аномальной погоды. Об этом сообщает Mash Siberia.

Накануне артист выступал в Кемерово с концертом и должен был улетать, но аномалии сибирской зимы внесли свои коррективы. В городе начался сильный снегопад, из-за которого рейсы начали задерживать.

Многие из задержанных бортов уже поднялись в воздух, но не самолет Кая Метова. Певец продолжает ждать вылета.

Ориентировочно, он сможет улететь в 23:00 по местному времени. Но это не точно.