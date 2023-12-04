Кай Метов застрял в Кемерово из-за снегопада
Певец не может дождаться вылета своего самолета
04 декабря 2023, 20:45, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Известный певец 90-х Кай Метов застрял в Сибири из-за аномальной погоды. Об этом сообщает Mash Siberia.
Накануне артист выступал в Кемерово с концертом и должен был улетать, но аномалии сибирской зимы внесли свои коррективы. В городе начался сильный снегопад, из-за которого рейсы начали задерживать.
Многие из задержанных бортов уже поднялись в воздух, но не самолет Кая Метова. Певец продолжает ждать вылета.
Ориентировочно, он сможет улететь в 23:00 по местному времени. Но это не точно.
22:04:30 04-12-2023
Хоть один не склоняется Кемерово. Даже читать тяжело "в Кемерове".
09:49:33 05-12-2023
Гость (22:04:30 04-12-2023) Хоть один не склоняется Кемерово. Даже читать тяжело "в Кеме... Правильно " в Кемерове". Проверочная фраза фильм "Дело было в Пенькове" Все очень просто. В Кемерове, но в городе Кемерово
10:01:16 05-12-2023
Гость (09:49:33 05-12-2023) Правильно " в Кемерове". Проверочная фраза фильм "Дело было... Колхоз Пеньков.
09:01:23 05-12-2023
Кай, оставайся. Еще споешь :)
09:14:28 05-12-2023
Звучит как анекдот.
23:24:39 05-12-2023
Он ещё "поёт"? 😆