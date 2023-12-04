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Кай Метов застрял в Кемерово из-за снегопада

Певец не может дождаться вылета своего самолета

04 декабря 2023, 20:45, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Известный певец 90-х Кай Метов застрял в Сибири из-за аномальной погоды. Об этом сообщает Mash Siberia.

Накануне артист выступал в Кемерово с концертом и должен был улетать, но аномалии сибирской зимы внесли свои коррективы. В городе начался сильный снегопад, из-за которого рейсы начали задерживать.

Многие из задержанных бортов уже поднялись в воздух, но не самолет Кая Метова. Певец продолжает ждать вылета.

Ориентировочно, он сможет улететь в 23:00 по местному времени. Но это не точно.

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Комментарии 6

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Гость

22:04:30 04-12-2023

Хоть один не склоняется Кемерово. Даже читать тяжело "в Кемерове".

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Гость

09:49:33 05-12-2023

Гость (22:04:30 04-12-2023) Хоть один не склоняется Кемерово. Даже читать тяжело "в Кеме... Правильно " в Кемерове". Проверочная фраза фильм "Дело было в Пенькове" Все очень просто. В Кемерове, но в городе Кемерово

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Гость

10:01:16 05-12-2023

Гость (09:49:33 05-12-2023) Правильно " в Кемерове". Проверочная фраза фильм "Дело было... Колхоз Пеньков.

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Гость

09:01:23 05-12-2023

Кай, оставайся. Еще споешь :)

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Гость

09:14:28 05-12-2023

Звучит как анекдот.

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Гость

23:24:39 05-12-2023

Он ещё "поёт"? 😆

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