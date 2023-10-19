Казахстан ограничил экспорт в Россию 106 видов товаров из-за санкций Запада

В списке оказалась продукция "военного назначения"

19 октября 2023, 20:57, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Казахстан перестал поставлять России 106 наименований товаров в связи с западными санкциями против РФ. Как сообщает ТАСС, об этом заявил вице-министр торговли и интеграции республики Кайрат Торебаев.

В списке оказались товары "военного назначения", отметил чиновник: дроны, внутренние детали, специализированная электроника, чипы и аналогичная продукция.

Напомним, что ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе визита в Германию заявил, что Астана будет следовать санкционному режиму Запада против Москвы.