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Казахстан ограничил экспорт в Россию 106 видов товаров из-за санкций Запада

В списке оказалась продукция "военного назначения"

19 октября 2023, 20:57, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Казахстан перестал поставлять России 106 наименований товаров в связи с западными санкциями против РФ. Как сообщает ТАСС, об этом заявил вице-министр торговли и интеграции республики Кайрат Торебаев.

В списке оказались товары "военного назначения", отметил чиновник: дроны, внутренние детали, специализированная электроника, чипы и аналогичная продукция.

Напомним, что ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе визита в Германию заявил, что Астана будет следовать санкционному режиму Запада против Москвы.

Политика

Комментарии 8

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Гость

21:04:49 19-10-2023

Но частным компаниям можно.

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Гость

23:33:48 19-10-2023

Гость (21:04:49 19-10-2023) Но частным компаниям можно.... Разумеется!!!

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Гость

07:29:54 20-10-2023

"Друзья", "партнеры". Мать их...

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Гость

07:47:32 20-10-2023

дроны --- блин, без казахских дронов теперь. И казахи чужие дроны и электронику перепродать не смогут

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Олег

08:08:23 20-10-2023

Эти то куда*

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Гость

10:16:14 20-10-2023

Олег (08:08:23 20-10-2023) Эти то куда* ... да все туда же, по протоптанной дорожке...

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Гость

12:14:59 20-10-2023

Плакат на въезде в казахский город: "С казахским умом и русским трудолюбием мы многого добьёмся!"... Казахский ум... цыганская честность... немецкое радушие... еврейское бескорыстие... чукотское веганство... да, много хороших качеств есть у разных народов!

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Гость

12:21:10 20-10-2023

Так вроде было опровержение про то, что Казахстан ограничил экспорт. Вчера в сети попалась инфа.

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