Казахстан ограничил экспорт в Россию 106 видов товаров из-за санкций Запада
В списке оказалась продукция "военного назначения"
19 октября 2023, 20:57, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Казахстан перестал поставлять России 106 наименований товаров в связи с западными санкциями против РФ. Как сообщает ТАСС, об этом заявил вице-министр торговли и интеграции республики Кайрат Торебаев.
В списке оказались товары "военного назначения", отметил чиновник: дроны, внутренние детали, специализированная электроника, чипы и аналогичная продукция.
Напомним, что ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе визита в Германию заявил, что Астана будет следовать санкционному режиму Запада против Москвы.
21:04:49 19-10-2023
Но частным компаниям можно.
23:33:48 19-10-2023
Гость (21:04:49 19-10-2023) Но частным компаниям можно.... Разумеется!!!
07:29:54 20-10-2023
"Друзья", "партнеры". Мать их...
07:47:32 20-10-2023
дроны --- блин, без казахских дронов теперь. И казахи чужие дроны и электронику перепродать не смогут
08:08:23 20-10-2023
Эти то куда*
10:16:14 20-10-2023
Олег (08:08:23 20-10-2023) Эти то куда* ... да все туда же, по протоптанной дорожке...
12:14:59 20-10-2023
Плакат на въезде в казахский город: "С казахским умом и русским трудолюбием мы многого добьёмся!"... Казахский ум... цыганская честность... немецкое радушие... еврейское бескорыстие... чукотское веганство... да, много хороших качеств есть у разных народов!
12:21:10 20-10-2023
Так вроде было опровержение про то, что Казахстан ограничил экспорт. Вчера в сети попалась инфа.