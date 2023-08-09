Казанского стрелка Галявиева отправят в "Черный дельфин"

В этой колонии отбывают срок те, кто получил максимальное наказание

09 августа 2023, 16:50, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Устроивший стрельбу в школе в Казани 11 мая 2021 года Ильназ Галявиев будет отбывать срок в колонии "Черный дельфин". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные прокуратуры Татарстана.

Колония особого режима находится в Соль-Илецке Оренбургской области. Здесь отбывают срок те, кто получил максимальное наказание.

Галявиев пытался оспорить приговор, но апелляционный суд не нашел оснований для отмены пожизненного срока.

Напомним, что Галявиев убил девять человек.