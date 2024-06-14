Каждая десятая россиянка считает читающих мужчин сексуальными
Треть девушек и 21% молодых людей не будут встречаться с теми, кто не читает книги
14 июня 2024, 12:16, ИА Амител
Каждая десятая женщина считает, что сексуальность мужчины повышается, когда он читает книги. По мнению 12% молодых людей, читающая девушка более привлекательна, пишет "Газета.ру".
Более 71% женщин и мужчин интересуются литературными предпочтениями потенциального партнера. А треть девушек и 21% молодых людей не будут встречаться с теми, кто не читает книги.
Женщинам и мужчинам нравятся "Война и мир" Льва Толстого, "Преступление и наказание" Федора Достоевского и "Гарри Поттер" Джоан Роулинг. Мужчины также впечатляются книгами "Властелин колец" Джона Толкина и "Песнь Льда и Огня" Джорджа Мартина.
Эксперты отмечают, что у молодых людей и девушек сильно разнятся литературные предпочтения. Женщины любят психологию, русскую классику и детективы, а мужчины – фантастику, научную литературу и зарубежную классику.
Более 30% опрошенных мужчин считают начитанность показателем образованности и ума. По мнению четверти россиян, любовь к литературе говорит о широком кругозоре.
12:20:28 14-06-2024
выходит что 9 из 10 считают читающих не сексуальными? Этакими занудами-ботанами?
12:25:50 14-06-2024
Я вообще очень много читал, пару раз похоже это правда помогало. Хотя может и так бы получилось
18:44:33 14-06-2024
Все эти опросы - бредовый бред. На дурачков рассчитано.