Каждая десятая россиянка считает читающих мужчин сексуальными

Треть девушек и 21% молодых людей не будут встречаться с теми, кто не читает книги

14 июня 2024, 12:16, ИА Амител

Книги / Фото: pxhere.com/ru/photo/789092

Каждая десятая женщина считает, что сексуальность мужчины повышается, когда он читает книги. По мнению 12% молодых людей, читающая девушка более привлекательна, пишет "Газета.ру".

Более 71% женщин и мужчин интересуются литературными предпочтениями потенциального партнера. А треть девушек и 21% молодых людей не будут встречаться с теми, кто не читает книги.

Женщинам и мужчинам нравятся "Война и мир" Льва Толстого, "Преступление и наказание" Федора Достоевского и "Гарри Поттер" Джоан Роулинг. Мужчины также впечатляются книгами "Властелин колец" Джона Толкина и "Песнь Льда и Огня" Джорджа Мартина.

Эксперты отмечают, что у молодых людей и девушек сильно разнятся литературные предпочтения. Женщины любят психологию, русскую классику и детективы, а мужчины – фантастику, научную литературу и зарубежную классику.

Более 30% опрошенных мужчин считают начитанность показателем образованности и ума. По мнению четверти россиян, любовь к литературе говорит о широком кругозоре.