"Каждое обращение — на контроле". Власти следят за подачей тепла в дома Барнаула

Тепло есть во всех школах, детсадах и больницах, а жилой фонд обеспечен на 98%

08 октября 2026, 15:29, ИА Амител

Отопительный сезон / Фото: официальный сайт мэрии Барнаула

Отопительный сезон в Барнауле официально стартовал 23 сентября, и уже в октябре система теплоснабжения города работает в штатном режиме. Тепло поступает во все социальные учреждения — школы, детские сады и объекты здравоохранения. Подробности рассказали в мэрии Барнаула.

Жилой фонд обеспечен теплом на 98%: практически в каждом доме батареи стали теплыми, но отдельные точки еще требуют внимания коммунальщиков. Чтобы держать ситуацию под контролем, в мэрии с первого дня отопительного сезона действует ежедневный оперативный штаб.

Заместитель главы администрации города по городскому хозяйству Сергей Татьянин рассказал, что специалисты не просто фиксируют показатели — они в реальном времени отслеживают запуск тепла, разбирают каждую аварийную ситуацию и следят, как ее устраняют.

Работа с обращениями жителей выстроена системно: комитет по ЖКХ вместе с районными администрациями каждый день отрабатывает сигналы от горожан. Информацию собирают из разных каналов — от единой дежурной диспетчерской службы и районных диспетчеров до сообщений в СМИ и соцсетях.

"Каждое обращение берется на контроль и остается там до решения вопроса, даже если речь идет об одном неработающем стояке в квартире", — подчеркнул Сергей Татьянин.

Сложности на старте сезона во многом связаны с состоянием городской инфраструктуры. Как пояснил директор филиала Барнаульской теплосетевой компании "СГК‑Алтай" Александр Гросс, последние пять лет начало отопительного периода стабильно сопровождается всплеском повреждений на внутриквартальных сетях.

Главная причина — изношенность, ведь 70% сетей уже превысили нормативный срок эксплуатации. Несмотря на масштабные работы — в этом году на перекладку сетей выделено 2,7 миллиарда рублей, заменено 42 километра трубопроводов, — этих мер пока недостаточно, чтобы полностью исключить аварии.

Статистика аварийности говорит сама за себя: с начала сезона специалисты СГК устранили уже 236 дефектов. Из них шесть случаев пришлось на магистральные сети, 50 — на сети горячего водоснабжения, а 180 — на внутриквартальные сети малого диаметра.

Сейчас в работе остаются 26 повреждений, с которыми ежедневно борются до 14 аварийных бригад. При этом динамика постепенно улучшается.

"Если несколько дней назад дефектов выявляли больше, чем успевали устранять, то за последние сутки ситуация изменилась — устранено 23 повреждения, а выявлено 13 новых. При сохранении этой тенденции мы ставим задачу на следующей неделе выйти на штатный режим работы", — отметил Александр Гросс.

Еще один фактор, который осложнил запуск тепла в жилых домах, — массовое одновременное подключение к отоплению. Активный старт пришелся на 5 октября, когда системы начали массово заполнять и перезапускать, произошли скачки давления, которые спровоцировали дополнительные повреждения на сетях.

Сейчас вся ситуация остается на особом контроле администрации города: коммунальные службы продолжают работать в усиленном режиме, чтобы максимально быстро закрыть оставшиеся проблемные точки и обеспечить стабильное теплоснабжение для всех жителей Барнаула.