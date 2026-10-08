"Каждое обращение — на контроле". Власти следят за подачей тепла в дома Барнаула
Тепло есть во всех школах, детсадах и больницах, а жилой фонд обеспечен на 98%
08 октября 2026, 15:29, ИА Амител
Отопительный сезон в Барнауле официально стартовал 23 сентября, и уже в октябре система теплоснабжения города работает в штатном режиме. Тепло поступает во все социальные учреждения — школы, детские сады и объекты здравоохранения. Подробности рассказали в мэрии Барнаула.
Жилой фонд обеспечен теплом на 98%: практически в каждом доме батареи стали теплыми, но отдельные точки еще требуют внимания коммунальщиков. Чтобы держать ситуацию под контролем, в мэрии с первого дня отопительного сезона действует ежедневный оперативный штаб.
Заместитель главы администрации города по городскому хозяйству Сергей Татьянин рассказал, что специалисты не просто фиксируют показатели — они в реальном времени отслеживают запуск тепла, разбирают каждую аварийную ситуацию и следят, как ее устраняют.
Работа с обращениями жителей выстроена системно: комитет по ЖКХ вместе с районными администрациями каждый день отрабатывает сигналы от горожан. Информацию собирают из разных каналов — от единой дежурной диспетчерской службы и районных диспетчеров до сообщений в СМИ и соцсетях.
"Каждое обращение берется на контроль и остается там до решения вопроса, даже если речь идет об одном неработающем стояке в квартире", — подчеркнул Сергей Татьянин.
Сложности на старте сезона во многом связаны с состоянием городской инфраструктуры. Как пояснил директор филиала Барнаульской теплосетевой компании "СГК‑Алтай" Александр Гросс, последние пять лет начало отопительного периода стабильно сопровождается всплеском повреждений на внутриквартальных сетях.
Главная причина — изношенность, ведь 70% сетей уже превысили нормативный срок эксплуатации. Несмотря на масштабные работы — в этом году на перекладку сетей выделено 2,7 миллиарда рублей, заменено 42 километра трубопроводов, — этих мер пока недостаточно, чтобы полностью исключить аварии.
Статистика аварийности говорит сама за себя: с начала сезона специалисты СГК устранили уже 236 дефектов. Из них шесть случаев пришлось на магистральные сети, 50 — на сети горячего водоснабжения, а 180 — на внутриквартальные сети малого диаметра.
Сейчас в работе остаются 26 повреждений, с которыми ежедневно борются до 14 аварийных бригад. При этом динамика постепенно улучшается.
"Если несколько дней назад дефектов выявляли больше, чем успевали устранять, то за последние сутки ситуация изменилась — устранено 23 повреждения, а выявлено 13 новых. При сохранении этой тенденции мы ставим задачу на следующей неделе выйти на штатный режим работы", — отметил Александр Гросс.
Еще один фактор, который осложнил запуск тепла в жилых домах, — массовое одновременное подключение к отоплению. Активный старт пришелся на 5 октября, когда системы начали массово заполнять и перезапускать, произошли скачки давления, которые спровоцировали дополнительные повреждения на сетях.
Сейчас вся ситуация остается на особом контроле администрации города: коммунальные службы продолжают работать в усиленном режиме, чтобы максимально быстро закрыть оставшиеся проблемные точки и обеспечить стабильное теплоснабжение для всех жителей Барнаула.
16:27:06 08-10-2026
проспект Строителей, дом 21. Сидим мерзнем.
Видимо, мы те неудачные 2%. =(
16:32:47 08-10-2026
Следить издалека легко..
17:11:52 08-10-2026
Проспект Комсомольский, 110. Тепла нет. В угловой комнате 17 градусов. Ответ УК на вопрос, когда будет подача отопления-,, Я не знаю,, Упоминается авария , но прогресс работы на ней опять же неизвестен.
19:58:12 08-10-2026
Да уж, ещё если из тёплого кабинета, то можно хоть месяц следить. А у нас на Исакова 251 дубак. Приглашаю Гросса с властями поменяться жильём до подключения тепла. Сразу зашевелятся. А так это блаблабла. Нечего было до абсурда сокращать людей, руководы великие, блин. Как тупни, в один день тупо спровоцировали аварии. Первый раз и не знали, что всех сразу не надо подключать? Или специально? За ваш счет и надо их теперь устранять.
23:33:40 08-10-2026
да уж (19:58:12 08-10-2026) Да уж, ещё если из тёплого кабинета, то можно хоть месяц сл... И???
20:32:04 08-10-2026
Из года в год на Солнечной поляне 21 одно и тоже. Но в этом году нас погрели ровно неделю!А со вчерашнего дня батареи остыли и стали не просто чуть теплые- они от температуры стен почти не отличаются! Когда кончится этот беспредел со стороны СГК! Когда мы будем получать нормальные параметры- ведь с ТЭЦ идет температура 70 градусов , а до нас доходит в двое меньше!!! Счета же прийдут за отопление гиганские( уже проверенно многолетним опытом). Почему каждый год СГК проводит над нами какие то эксперименты и лишает нас положенного тепла за наши деньги?
Тот кто мониторит здесь ситуацию обратите внимание на нашу проблему!
23:18:27 08-10-2026
Гость (20:32:04 08-10-2026) Из года в год на Солнечной поляне 21 одно и тоже. Но в этом ... Здесь никто не мониторит ситуацию. В прокуратуру пишите.
23:35:29 08-10-2026
Гость (23:18:27 08-10-2026) Здесь никто не мониторит ситуацию. В прокуратуру пишите.... Лучше в спортлото.