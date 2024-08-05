Каждые пять минут. Режиссер "Трех богатырей" рассказал, как это – работать в анимации

Константин Феоктистов побывал в Барнауле и ответил на интересные вопросы

05 августа 2024, 10:15, ИА Амител

Константин Феоктистов в "Переговорке" на amic.ru / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Кого мы представляем себе при словах "режиссер кино"? Обычно это мужчина, который сидит в кресле с надписью "режиссер" и кричит на всех в рупор, вокруг бегают девочки-помощницы с папками и головными микрофонами, а в лучах прожекторов – актеры после удачного или не очень дубля. Но кто же тогда такой режиссер мультиков? Об этом в "Переговорке" на amic.ru рассказал режиссер серии мультфильмов "Три богатыря" Константин Феоктистов.

Работа с мультиком, конечно, спокойнее, чем с фильмом, признает гость программы.

"Но все равно это активная работа с командой. Аниматоры, художники приходят ко мне каждые пять-десять минут", – добавляет Феоктистов.

И да, делать мультфильм – режиссерская работа. Ведь аниматоры – те же актеры.

"Человек, который рисует полнометражный мультик для меня, – актер. И персонаж мультфильма – тоже актер", – подчеркнул гость "Переговорки".

А еще Константин Феоктистов рассказал, сколько людей работает в студии "Мельница", где и родились богатыри и конь Юлий. А работает их там очень много. Но зачем, если сейчас все может делать компьютер? И почему режиссер – это еще и художник? Об этом и не только смотрите на amic.ru во вторник, 6 августа, в полной версии "Переговорки".