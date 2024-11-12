Каждый шестой чех считает, что жизнь в СССР была лучше
Также в стране уменьшилось количество сторонников нынешней власти
12 ноября 2024, 15:02, ИА Амител
Каждый шестой гражданин Чехии считает, что при социализме жилось лучше, чем сейчас. Об этом сообщает РИА Новости.
Такого мнения придерживаются 16% чехов, что на 4% больше, чем пять лет назад. Количество сторонников нынешней системы власти уменьшилось на 6% и составляет 43%. При этом 37% граждан считают условия жизни до и после 1989 года примерно одинаковыми.
Каждый пятый респондент позитивно оценивает политическую систему при коммунистах, 51% – негативно, экономическую ситуацию до 1989 года оценивают положительно 27%, негативно – 37%. Улучшение после падения социализма респонденты видят в развитии образования, свободе слова, отмене границ, развитии предпринимательства, но также отмечают ухудшение социальной защищенности, национальной безопасности и рост преступности.
70% респондентов считают, что от смены режима в 1989 году выиграли предприниматели, бывшие диссиденты, интеллектуалы, политические и экономические эксперты, а проигравшими назвали рядовых работников предприятий. Исследование проводилось с 10 июня по 31 августа 2024 года, в нем приняли участие тысяча человек разного возраста, пола, вероисповедания, образования, профессионального и социального положения из всех краев Чехии.
15:14:39 12-11-2024
В ЧССР...
15:34:22 12-11-2024
Жизнь была настолько ужасная , что спустя 33 года после уничтожения буржуи тратят огромные бюджеты , для пропаганды , как было плохо и ужасно тогда. Причем чем хуже становится ситуация , тем больше выделяют.
16:09:06 12-11-2024
Гост (15:34:22 12-11-2024) Жизнь была настолько ужасная , что спустя 33 года после унич...
Не понятно среди людей какого возраста проводился опрос. Те, кому до 33 лет и они ни дня не жили при ЧССР, могут делать выводы только на основе сегодняшней пропаганды. Более-менее адекватные выводы могут сделать только те, кому сейчас 50+.
19:06:03 12-11-2024
Гость (16:09:06 12-11-2024) Не понятно среди людей какого возраста проводился опрос.... 50+, в целом, уже не все могут делать адекватные выводы. Да и в молодости всегда трава зеленее, небо голубее, а ровесницы краше.
08:37:25 13-11-2024
Гость (19:06:03 12-11-2024) 50+, в целом, уже не все могут делать адекватные выводы. Да ... По поводу ровесниц- неправда. Как дядя в возрасте сообщаю- красивых женщимн стало намного больше, и тому есть нескоько причин:
1. Ухудшение зрения, 2. Появилась косметика, косметология и ботокс, 3. Шире стал оват по возрасту- если в молодости смотрел на ровесниц и чуть помладше, то теперь это "помладше" сильно расширилось...
15:53:20 12-11-2024
Конечно лучше, Советский Союз тащил за уши их уровень жизни, покупал лояльность. А теперь сама-сама-сама....
16:06:27 12-11-2024
А что по этому поводу шутит Петросян?
18:49:19 12-11-2024
Кхм... (16:06:27 12-11-2024) А что по этому поводу шутит Петросян?... Сходите на концерт, спросите.
20:14:26 12-11-2024
А теперь опросите россиян.
20:41:54 12-11-2024
Мне 65, но обратно в СССР не хочу категорически, что бы там не говорили про "крупнейшую геополитическую катастрофу". Ибо успел немного повидать мир (не Анталья и не Хургада) и почувствовать и понять, что в нём к чему. И вижу, что кризис не только у нас, но и в крупнейших буржуазных демократиях тоже. Народ уже нигде не хочет жить, как прежде. Но и управлять как прежде тоже не получается.
22:51:07 12-11-2024
Гость (20:41:54 12-11-2024) Мне 65, но обратно в СССР не хочу категорически, что бы там ... Народ уже нигде не хочет жить, как прежде. Но и управлять как прежде тоже не получается. - сами себе противоречите..
23:34:15 12-11-2024
Гость (20:41:54 12-11-2024) Мне 65, но обратно в СССР не хочу категорически, что бы там ... Странный дядя.
Не пойду, не поеду, и здесь не останусь!
Все стало в тысячу раз хуже по всему миру, потому что развалили СССР!... Это потянуло за собой всё отрицательное в мире.
И только благодаря большевикам и Коммунистам, вы проработали всю жизнь по 8 часов в день, пять дней в неделю, и имели законный отпуск, и теперь пенсию!!!... Если бы в мире не случилось СССР, то все бы работали по 12-14 часов в день, без выходных, и отпусков!... Ну как было при царе и временном правительстве.
23:55:03 12-11-2024
Гость (20:41:54 12-11-2024) Мне 65, но обратно в СССР не хочу категорически, что бы там ... Детям смски на лечение надеюсь скидывать не забываете , понявший что к чему ?
23:03:58 12-11-2024
Да-да, трава была зеленее, люди добрее и пломбир был самый лучший на свете кого не спроси. Правда стоит спросить, а с чем этот пломбир можно было ещё сравнить по вкусу в те времена, так окажется что остальные варианты: шоколадное, крем-брюле и снег с вареньем.
08:47:17 13-11-2024
У меня родня в Берлине. Чистокровные немцы. Так вот ностальгия по ГДР - не пустой звук. Что мы получили после объединения Германии, говорят...Авто получше и бананы почаще...А потеряли ВСЁ!!! А я лично жил в ЧССР в 74-76 годах. В Братиславе. Отец учил чехов эксплуатации и обслуживанию АМЗовских дизилей. Уровень жизни был очень даже. Не сравнить с современной Словакией.