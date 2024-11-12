Каждый шестой чех считает, что жизнь в СССР была лучше

Также в стране уменьшилось количество сторонников нынешней власти

12 ноября 2024, 15:02, ИА Амител

Красная звезда / Фото: pxhere.com/ru/photo/1358752

Каждый шестой гражданин Чехии считает, что при социализме жилось лучше, чем сейчас. Об этом сообщает РИА Новости.

Такого мнения придерживаются 16% чехов, что на 4% больше, чем пять лет назад. Количество сторонников нынешней системы власти уменьшилось на 6% и составляет 43%. При этом 37% граждан считают условия жизни до и после 1989 года примерно одинаковыми.

Каждый пятый респондент позитивно оценивает политическую систему при коммунистах, 51% – негативно, экономическую ситуацию до 1989 года оценивают положительно 27%, негативно – 37%. Улучшение после падения социализма респонденты видят в развитии образования, свободе слова, отмене границ, развитии предпринимательства, но также отмечают ухудшение социальной защищенности, национальной безопасности и рост преступности.

70% респондентов считают, что от смены режима в 1989 году выиграли предприниматели, бывшие диссиденты, интеллектуалы, политические и экономические эксперты, а проигравшими назвали рядовых работников предприятий. Исследование проводилось с 10 июня по 31 августа 2024 года, в нем приняли участие тысяча человек разного возраста, пола, вероисповедания, образования, профессионального и социального положения из всех краев Чехии.