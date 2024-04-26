Каждый третий россиянин планирует купить жилье в 2024 году
Почти половина опрошенных собирается брать ипотеку
26 апреля 2024, 14:20, ИА Амител
32% россиян в 2024 году хотят купить квартиру. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на данные опроса "Авито Недвижимость".
Жители крупных городов предпочитают покупать квартиры в новостройках. В Москве за новые квартиры голосовали в 54% случаев, в то время как за вторичное жилье – 39%. В Санкт-Петербурге эта цифра составила 52% против 40%. В других городах-миллионниках также отдают предпочтение новостройкам, где проголосовали 49% против 44% за вторичное жилье.
36% россиян планируют приобрести жилье на собственные сбережения. Каждый четвертый житель РФ хочет вложить средства от продажи предыдущей недвижимости, а 16% собираются использовать материнский капитал.
Несмотря на это, почти половина опрошенных (45%) заявили, что планируют воспользоваться ипотечным кредитом. Эта тенденция наблюдается во всех возрастных группах.
14:29:56 26-04-2024
А всё жалуются люди.
Вон, сказка же!
Это получается у многих теперь по несколько квартир будет, вот это очевидный рост доходов опережающий инфляцию
14:53:35 26-04-2024
Гость (14:29:56 26-04-2024) А всё жалуются люди.Вон, сказка же!Это получается у ... с чего вы взяли?
17:16:15 26-04-2024
Гость (14:29:56 26-04-2024) А всё жалуются люди.Вон, сказка же!Это получается у ... хотеть и купить это несколько разные вещи и очень часто хотелки и совпадают с возможностям
14:44:26 26-04-2024
Ну я не жалуюсь.
14:46:57 26-04-2024
тоже планирую до июня в Питере взять, уже третью, две в Барнауле куплены
15:08:57 26-04-2024
Гость (14:46:57 26-04-2024) тоже планирую до июня в Питере взять, уже третью, две в Барн... Расскажите, как взять в Питере хоть одну, любимый город)))
08:43:26 27-04-2024
Гость (15:08:57 26-04-2024) Расскажите, как взять в Питере хоть одну, любимый город)))
15:25:01 26-04-2024
Нет, ну хотеть-то никто не запрещал !!??
15:34:44 26-04-2024
Жратвы бы купить...
15:48:51 26-04-2024
Хорошая попытка, но нет. И близко не пойду брать! Самоубийством пусть кто другой занимается.
17:20:00 26-04-2024
Ох уж это тотальное вранье.
17:46:07 26-04-2024
Завтра пойду покупать, вот только принтер настрою, да денег напечатаю.
18:08:04 26-04-2024
Как врут правители, так врут опрошенные. Вполне нормальная реакция для этих приставал с своими опросами. Ипотека, это кабала на долгую жизнь.
18:10:58 26-04-2024
32% от посетителей сайта "Авито-Недвижимость"? Это сейчас называется репрезентативная выборка?
18:30:23 26-04-2024
Нас -родственников в Алтайском крае более 20 человек,и никто не собирается лезть в эту АВАНТЮРУ!Как вы подсчитали,что каждый третий собирается брать квартиру???
07:33:17 27-04-2024
Владимир (18:30:23 26-04-2024) Нас -родственников в Алтайском крае более 20 человек,и никто... А живут где? в коробке из-под холодильнка?
20:18:17 26-04-2024
А опрос звучал наверное так: "Вы бы хотели в следующем году квартиру? Да/Нет"
08:58:09 27-04-2024
Я в этом году хотел покупать, но не удержался и потратил все эти деньги на еду.
13:10:15 27-04-2024
Опрос где проводили? В Кремле?