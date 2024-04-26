Каждый третий россиянин планирует купить жилье в 2024 году

Почти половина опрошенных собирается брать ипотеку

26 апреля 2024, 14:20, ИА Амител

Квартира / Фото: pxhere.com/ru/photo/3266

32% россиян в 2024 году хотят купить квартиру. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на данные опроса "Авито Недвижимость".

Жители крупных городов предпочитают покупать квартиры в новостройках. В Москве за новые квартиры голосовали в 54% случаев, в то время как за вторичное жилье – 39%. В Санкт-Петербурге эта цифра составила 52% против 40%. В других городах-миллионниках также отдают предпочтение новостройкам, где проголосовали 49% против 44% за вторичное жилье.

36% россиян планируют приобрести жилье на собственные сбережения. Каждый четвертый житель РФ хочет вложить средства от продажи предыдущей недвижимости, а 16% собираются использовать материнский капитал.

Несмотря на это, почти половина опрошенных (45%) заявили, что планируют воспользоваться ипотечным кредитом. Эта тенденция наблюдается во всех возрастных группах.