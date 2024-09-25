Каждый второй россиянин считает, что квадробинг опасен для психики ребенка

При этом знают о нем лишь 42% опрошенных

25 сентября 2024, 18:23, ИА Амител

Человек в маске животного / Фото: pxhere.com

59% россиян негативно относятся к квадробингу. Как сообщает телеканал "360", такие данные привело социологическое агентство "Вебер".

О квадробинге знают или что-то слышали 42% опрошенных. Преимущественно это занятие знакомо людям в возрасте от 18 до 44 лет и жителям городов-миллионников. Негативно к нему относятся 59% респондентов. При этом 65% упомянули об отрицательном отношении ко взрослым, которые имеют такое увлечение, а 48% – к детям.

Еще 49% участников исследования заявили, что такое хобби является опасным для детей. Еще 34% не считают, что детям с подобным увлечением нужен психолог. Обратной позиции придерживаются 39%. При этом около половины считают увлечение бегством от реальности.