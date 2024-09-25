Каждый второй россиянин считает, что квадробинг опасен для психики ребенка
При этом знают о нем лишь 42% опрошенных
25 сентября 2024, 18:23, ИА Амител
59% россиян негативно относятся к квадробингу. Как сообщает телеканал "360", такие данные привело социологическое агентство "Вебер".
О квадробинге знают или что-то слышали 42% опрошенных. Преимущественно это занятие знакомо людям в возрасте от 18 до 44 лет и жителям городов-миллионников. Негативно к нему относятся 59% респондентов. При этом 65% упомянули об отрицательном отношении ко взрослым, которые имеют такое увлечение, а 48% – к детям.
Еще 49% участников исследования заявили, что такое хобби является опасным для детей. Еще 34% не считают, что детям с подобным увлечением нужен психолог. Обратной позиции придерживаются 39%. При этом около половины считают увлечение бегством от реальности.
22:54:49 25-09-2024
Каждый второй россиянин в детстве взрывал карбид, играл на заброшенной стройке и смотрел Криминальную Россию, где расчлененные трупы показывали без цензуры. А теперь посмотрите-ка, дети, играющие в животных, это так опасно для их психики.
09:00:28 26-09-2024
у каждого поколения взрослых россиян должны быть дети которые чем-то бесят. сколько бы тебе не было лет-чем твое поколение раздражало взрослых?
09:11:42 26-09-2024
Взрослым этим психолог конечно не нужен... Наливайку посетил и психическое состояние выправил, ага... Дети помешали квадроберы, смех и грех.
09:22:30 26-09-2024
если кто то не знает, то квадробобинг был еще во времена СССР. не зря же есть стишок
хорошо быть кисою,
хорошо собакою.
где хочу пописаю,
где хочу покакаю.
09:28:52 26-09-2024
Гость (09:22:30 26-09-2024) если кто то не знает, то квадробобинг был еще во времена ССС... вам патологопсихолог не поможет уже, вас нужно электротоком лечить, 220в мало, надо 1000.
09:34:16 26-09-2024
Мусик (09:28:52 26-09-2024) вам патологопсихолог не поможет уже, вас нужно электротоком ... вот и барнаульский квадробобер отметился. сходи на угол здания ногу задери.
09:29:30 26-09-2024
Каждый второй россиянин понятия не имеет, что это такое. Росстат опять врет про статистику, а сми подхватывают.
13:51:07 26-09-2024
то есть передачи по центральным каналам с убийствами и взрывами не вредят, а костюмы животных вредят? Давайте утренники запретим, чтоли. А то переодеваем детей в заек и лисичек, а потом кваробоберы вырастают