Кемеровская сеть магазинов провела закупочную сессию у небольших алтайских фермеров

В будущем их товары могут появиться на полках "Калины-Малины", которая планирует удвоить число точек в Алтайском крае

02 мая 2024, 09:31, ИА Амител

Куриные яйца / Фото: unsplash.com

В Барнауле состоялась закупочная сессия сибирской торговой сети "Калина-Малина". Ее магазины специализируются на продаже натуральных фермерских продуктов. Как сообщает Business FM* Барнаул, сейчас "Калина-Малина" набирает производителей алтайской "пищевки": торговая сеть намерена привлечь на региональный рынок местных поставщиков. В Алтайском крае уже работают пять магазинов, а в планах компании – открыть еще пять до конца года.

Большинство поставщиков – начинающие фермеры. Зачастую они не знают, как зайти в правовое поле сетевых продаж и "дорастить" свой продукт до этих требований. В "Калине-Малине" утверждают, что своим поставщикам они помогают оформить все документы и расширить географию продаж. Руководитель направления развития фермерства компании Антон Мелков отметил, что фермерский продукт – не массмаркет, отчего возникает своя специфика.

"Я бы не сказал, что с нами сотрудничать сильно проще. В некоторых местах даже может быть сложнее, чем с другими сетями, потому что мы уделяем большое внимание качеству продукта. Но с нами работать безопаснее, потому что мы зарабатываем только на продаже продуктов, а не на штрафной системе. У нас нет золотых полок и всех остальных инструментов, которые используют сети и которые производители на начальном этапе не могут потянуть. Ну и короткая отсрочка платежа – 10 дней", – сказал он.Особое внимание приходится уделять логистике – любой продукт до каждого магазина доставляется за сутки. Производитель либо привозит товар в распределительный центр, либо компания забирает его с производственной площадки. Больших запасов не делают – в некоторых случаях товары берутся даже поштучно.

Интерес к сотрудничеству с сетью проявили больше 40 фермеров Алтайского края. Многие привезли на закупочную сессию образцы товара – алтайский чай, замороженные десерты, сыр, молоко, микрозелень. Побывала на встрече с дистрибьютором и компания "Гордость Алтая": она производит мед, натуральные чаи и масла сырого отжима. Однако как рассказал руководитель Андрей Колбашев, от сотрудничества они решили отказаться: "Калина-Малина" продает продукты только под своим брендом, а компания хочет продвигать собственные. Вместе с тем бизнесмен положительно отозвался о концепции сети – искать местечковых производителей в каждом регионе и продвигать их продукцию. Другой предприниматель, Виктор Поляков, сотрудничать намерен всерьез.

"Я с молочной продукцией захожу: сыр швейцарский, сыр с кедровым орехом, сулугуни, адыгейский, "кисломолочка", йогурты, свое небольшое производство. С ними еще ни разу не работал и решил сотрудничать, потому что на сегодняшний день натуральным продуктам очень тяжело в плане реализации", – сказал предприниматель.Сейчас Поляков, как и все 40 участников закупочной сессии, ждет ответа от торговой сети. Все образцы отвезли в главный офис "Калины-Малины" в Кемерово: там их оценят и вскоре дадут предпринимателям ответ.

* Business FM ("Бизнес ФМ")