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Кемеровских полицейских осудили за то, что они не отреагировали на зов о помощи

В результате халатности сотрудников погибла девушка

10 июля 2023, 11:45, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Пятерых сотрудников полиции из Кемерово осудили за то, что они не отреагировали на вызовы – это привело к смерти Веры Пехтелевой в 2020 году. 

Напомним, что в январе 2020 года жители общежития на Ленинградском несколько раз звонили в полицию и сообщали о том, что в одной из комнат слышится женский крик и звуки ударов. Правоохранители зарегистрировали обращение, но на место не выехали. Через некоторое время Веру нашли мертвой. 

Майор Михаил Балашов и капитан Дмитрий Тарицын получили по два года условно, год испытательного срока, и на два года им запретили работать в полиции. Два года также получила диспетчер Анна Пономарёва.

Диспетчеры Мария Дунаева, и Кристина Юдинцева получили по году и шести месяцам условно, год испытательного срока и год запрета на работу в органах, пишет Mash Siberia.

Происшествия

Комментарии 4

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Гость

11:49:32 10-07-2023

МАЛО дали за смерть человека! МАЛО!

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Гость

12:40:16 10-07-2023

А чё медаль не повесили?

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Тяги

15:14:18 10-07-2023

Отличный заголовок, так прям уж и наказали, по условке дали, может быть надо было еще премию выписать

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Татьяна

08:59:53 11-07-2023

Вообще-то это не халатность ,а соучастие по умолчанию.Или не оказание помощи повлекшее за собой смерть.Наказание должно быть строже и такие полицейские никогда больше не должны вернуться к работе от слова СОВСЕМ.

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