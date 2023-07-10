Кемеровских полицейских осудили за то, что они не отреагировали на зов о помощи

В результате халатности сотрудников погибла девушка

10 июля 2023, 11:45, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Пятерых сотрудников полиции из Кемерово осудили за то, что они не отреагировали на вызовы – это привело к смерти Веры Пехтелевой в 2020 году.



Напомним, что в январе 2020 года жители общежития на Ленинградском несколько раз звонили в полицию и сообщали о том, что в одной из комнат слышится женский крик и звуки ударов. Правоохранители зарегистрировали обращение, но на место не выехали. Через некоторое время Веру нашли мертвой.

Майор Михаил Балашов и капитан Дмитрий Тарицын получили по два года условно, год испытательного срока, и на два года им запретили работать в полиции. Два года также получила диспетчер Анна Пономарёва.

Диспетчеры Мария Дунаева, и Кристина Юдинцева получили по году и шести месяцам условно, год испытательного срока и год запрета на работу в органах, пишет Mash Siberia.