Kerama Marazzi запускает в Барнауле "Спелые скидки" на обои, плитку и сантехнику

Приходите за скидками до 50%

10 июня 2025, 18:00, ИА Амител erid: 2W5zFJDGSbJ

Пример готовой 3Д-визуализации от специалистов Kerama Marazzi / Фото предоставлено компанией

В фирменном магазине Kerama Marazzi* в Барнауле действует масштабная летняя акция "Спелые скидки". До конца июля 2025 года жители города могут приобрести обои с выгодой до 50%, сантехнику и мебель для ванной – до 25%. Кроме того, продолжается ежемесячная акция на плитку и керамогранит – цены на отдельные коллекции снижены до 50%.

Обои: практичность и разнообразие

В ассортименте виниловых обоев Kerama Marazzi десятки вариантов – от минимализма до классики. Материалы устойчивы к влаге и выцветанию, подходят для разных помещений и долго сохраняют эстетичный вид. Акция распространяется на выделенные коллекции, скидка до 50%.

На фото ниже виниловые обои "Трессаж", цена со скидкой 50% – 2 205 руб./шт. (вместо 4 410 р.).

Виниловые обои "Трессаж" / Фото предоставлено Kerama Marazzi

Функциональная и продуманная сантехника

Сантехника и мебель для ванной комнаты от Kerama Marazzi собраны в продуманные комплекты. Они адаптированы к помещениям разных размеров и объединены общим стилевым решением.

Вот что можно найти в фирменном салоне:

тумбы с раковинами – эргономичные, со встроенной системой мягкого закрытия;

подвесные унитазы с инсталляцией – обеспечивают визуальную лёгкость и облегчают уборку;

смесители из медицинской латуни – износостойкие, с официальной гарантией до пяти лет.

Смеситель для раковины Futura ("Футура") матовый черный, цена со скидкой 25% – 24 450 руб./шт. (вместо 32 600 р.).

Смеситель для раковины Futura / Фото предоставлено Kerama Marazzi

Душевая дверь Cristallo ("Кристалло"), раздвижная с функцией soft close ("софт клоуз"), цена со скидкой 25% – 40 117,50 руб./шт. (вместо 53 490 р.).

Душевая дверь Cristallo / Фото предоставлено Kerama Marazzi

Комплекты легко собрать как из отдельных предметов, так и выбрать уже готовое решение. Все сочетается по цвету и фактуре.

Подвесная тумба Plaza Modern ("Плаза Модерн") 80 см, цена со скидкой 25% – 39 030 руб./шт. (вместо 52 040 р.).

Подвесная тумба Plaza Modern / Фото предоставлено Kerama Marazzi

Комплект с унитазом Sfera ("Сфера") – унитаз, сиденье, инсталляция и черная матовая кнопка, цена со скидкой 25% – 36 045 руб./шт. (вместо 48 060 р.).

Комплект с унитазом Sfera / Фото предоставлено Kerama Marazzi

3D-дизайн-проект – бесплатно

Для покупателей доступна услуга бесплатной 3D-визуализации будущего интерьера. Специалисты магазина помогут рассчитать необходимое количество материалов, подобрать оттенки, расстановку мебели и сантехники. Это позволит еще до покупки увидеть, как будет выглядеть интерьер.

Акция на плитку продолжается

Помимо обоев и сантехники, в Kerama Marazzi продолжается традиционная акция на плитку и керамогранит. На отдельные коллекции скидки достигают 50%. Обновление актуально как для квартир, так и для загородных домов.

Фирменный салон Kerama Marazzi

Барнаул, ул. Малахова, 94б

Работает ежедневно с 10:00 до 20:00, включая выходные

Интернет-магазин (ассортимент и подробности акций)

Телеграм-канал

ООО "Сибирь-Керама"; ОГРН 1165476075500

Реклама