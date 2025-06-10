Kerama Marazzi запускает в Барнауле "Спелые скидки" на обои, плитку и сантехнику
Приходите за скидками до 50%
10 июня 2025, 18:00, ИА Амител erid: 2W5zFJDGSbJ
В фирменном магазине Kerama Marazzi* в Барнауле действует масштабная летняя акция "Спелые скидки". До конца июля 2025 года жители города могут приобрести обои с выгодой до 50%, сантехнику и мебель для ванной – до 25%. Кроме того, продолжается ежемесячная акция на плитку и керамогранит – цены на отдельные коллекции снижены до 50%.
Обои: практичность и разнообразие
В ассортименте виниловых обоев Kerama Marazzi десятки вариантов – от минимализма до классики. Материалы устойчивы к влаге и выцветанию, подходят для разных помещений и долго сохраняют эстетичный вид. Акция распространяется на выделенные коллекции, скидка до 50%.
На фото ниже виниловые обои "Трессаж", цена со скидкой 50% – 2 205 руб./шт. (вместо 4 410 р.).
Функциональная и продуманная сантехника
Сантехника и мебель для ванной комнаты от Kerama Marazzi собраны в продуманные комплекты. Они адаптированы к помещениям разных размеров и объединены общим стилевым решением.
Вот что можно найти в фирменном салоне:
- тумбы с раковинами – эргономичные, со встроенной системой мягкого закрытия;
- подвесные унитазы с инсталляцией – обеспечивают визуальную лёгкость и облегчают уборку;
- смесители из медицинской латуни – износостойкие, с официальной гарантией до пяти лет.
Смеситель для раковины Futura ("Футура") матовый черный, цена со скидкой 25% – 24 450 руб./шт. (вместо 32 600 р.).
Душевая дверь Cristallo ("Кристалло"), раздвижная с функцией soft close ("софт клоуз"), цена со скидкой 25% – 40 117,50 руб./шт. (вместо 53 490 р.).
Комплекты легко собрать как из отдельных предметов, так и выбрать уже готовое решение. Все сочетается по цвету и фактуре.
Подвесная тумба Plaza Modern ("Плаза Модерн") 80 см, цена со скидкой 25% – 39 030 руб./шт. (вместо 52 040 р.).
Комплект с унитазом Sfera ("Сфера") – унитаз, сиденье, инсталляция и черная матовая кнопка, цена со скидкой 25% – 36 045 руб./шт. (вместо 48 060 р.).
3D-дизайн-проект – бесплатно
Для покупателей доступна услуга бесплатной 3D-визуализации будущего интерьера. Специалисты магазина помогут рассчитать необходимое количество материалов, подобрать оттенки, расстановку мебели и сантехники. Это позволит еще до покупки увидеть, как будет выглядеть интерьер.
Акция на плитку продолжается
Помимо обоев и сантехники, в Kerama Marazzi продолжается традиционная акция на плитку и керамогранит. На отдельные коллекции скидки достигают 50%. Обновление актуально как для квартир, так и для загородных домов.
Фирменный салон Kerama Marazzi
Барнаул, ул. Малахова, 94б
Работает ежедневно с 10:00 до 20:00, включая выходные
Интернет-магазин (ассортимент и подробности акций)
Телеграм-канал
ООО "Сибирь-Керама"; ОГРН 1165476075500Реклама
12:22:35 11-06-2025
как раз отделку в доме планируем, в трешке и еще в другой трешке и в однерке. да и во втором доме бы подновить! класс