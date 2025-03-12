Кешбэк 100% на оплату тарифа. Акцию за пополнение баланса запустил билайн

С ее помощью можно удвоить бонусными рублями сумму пополнения баланса в первый месяц после покупки сим-карты

12 марта 2025, 11:00, ИА Амител erid: 2VSb5xuEATr

Девушка. Смартфон / Фото: freepik.com

Стартовала выгодная акция от билайна. Условия просты: нужно купить новую сим-карту оператора (можно приобрести новый номер или перейти в билайн, сохранив прежний), выбрать в приложении оптимальный процент кешбэка (и активировать его), пополнить счет и получить на баланс удвоенную сумму в виде бонусных рублей.

Таким образом можно получить до 10 тыс. бонусных рублей, которыми удобно оплачивать услуги связи и подключенные к тарифу опции, а также домашний интернет с билайн тв в течение года или даже больше – все зависит от параметров тарифа.

"Мы проанализировали потребности клиентов и создали предложение – кешбэк 100% на оплату тарифа. Это позволит нашим новым клиентам получить дополнительную выгоду и пользоваться сервисами билайна в два раза дольше", – сказал генеральный директор билайна Сергей Анохин.

И уточнил, что компания тщательно просчитала параметры акции так, чтобы сделать ее максимально интересной и выгодной для клиентов. Пилотный запуск в нескольких регионах показал отличные результаты, теперь их масштабируют на всю страну.

Фото: freepik.com

ПАО "ВымпелКом", beeline.ru

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