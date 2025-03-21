Кешбэк и бесплатное обслуживание. Россельхозбанк обновил условия дебетовой карты "Своя"

Оформить платежный пластик можно в отделениях банка или онлайн

21 марта 2025, 16:40, ИА Амител erid: 2W5zFHDbdNY

Карта "Своя" / Фото: пресс-служба РСХБ

Более 62 тысяч жителей Алтайского края и Республики Алтай уже оценили преимущества банковской карты "Своя" от Россельхозбанка (РСХБ). По данным Алтайского регионального филиала РСХБ, в текущем году к числу держателей продукта присоединились около двух тысяч человек, что свидетельствует о растущей популярности карты.

Удобство и выгода

"Жители Алтайского края и Республики Алтай все больше переходят на безналичную оплату покупок, поэтому Россельхозбанк разрабатывает для своих клиентов конкурентные и привлекательные карточные продукты", – говорит заместитель директора Алтайского регионального филиала РСХБ Татьяна Руденко.И отмечает, что "Своя карта" – удобный инструмент для безналичных операций и безопасное хранение денежных средств. В этом году банк обновил условия обслуживания карты, сделав их еще более выгодными для клиентов, и добавил возможность оплаты с помощью платежного стикера.

Два варианта кешбэка

"Своя карта" от РСХБ может быть как в дебетовом, так и в кредитном варианте, она подключена к платежной системе "Мир". Выпускают и обслуживают карту бесплатно. Заказать банковский продукт могут все физические лица, достигшие 14-летнего возраста.



Главное преимущество "Своей карты" – возможность выбора одной из двух опций кешбэка:

"Кешбэк на все" возвращает до 4% от суммы покупок на бонусный счет;

"Выбери свой кешбэк" позволяет выбрать одну из 20 категорий товаров (аптеки, спорттовары, товары для сада и огорода, путешествия и др.), по которым кешбэк составит до 15%.

Важно отметить, что на одной карте может быть активна только одна опция кешбэка. Переключаться между ними можно ежемесячно без комиссии.



Начисленные баллы кешбэка зачисляют на счет программы лояльности "Урожай". Их можно потратить на большой выбор товаров и услуг, включая оплату железнодорожных и авиабилетов, бронирование отелей, прямо в приложении банка.

"Своей картой" пользуюсь достаточно давно, и могу выделить для себя только положительные стороны. Я выбрала опцию "Кешбэк на все", поэтому получаю кешбэк по всем категориям. Мы любим путешествовать по стране и я с кешбэка оплачиваю билеты на самолет, иногда и на гостиницу остается", – делится опытом жительница Барнаула Елена Белова.Со слов Елены, карта позволяет сэкономить семейный бюджет и наслаждаться отдыхом. Бонусные баллы постепенно накапливаются, ими можно оплачивать новые путешествия.

Еще больше удобства

В рамках тарифного плана "Своя карта" РСХБ предлагает клиентам воспользоваться платежным стикером. Это компактный аналог банковской карты с усиленным NFC*-чипом, который крепится к задней стенке смартфона. Стикер распознается любым терминалом с функцией приема бесконтактных платежей.

Выпуск стикера доступен во всех точках продаж РСХБ в Алтайском крае и Республике Алтай (стоит 800 рублей), а ежемесячное обслуживание – 50 рублей. При совершении покупок на сумму от 30 000 рублей в месяц обслуживание становится бесплатным. Компактный аналог можно привязать к действующей карте "Своя" или выпустить для него отдельную карту.

Оформление

Заказать "Свою карту" можно в офисах РСХБ или через личный кабинет мобильного или интернет-банка. Для получения более подробной информации звоните по телефону: 8-800-100-01-00.

*NFC (ЭнЭфСи")

АО "Россельхозбанк". Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная)

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