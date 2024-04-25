КГБ Белоруссии заявил о предотвращении ударов дронами из Литвы по Минску
Огласить обществу информацию по ситуации, по словам Тертеля, пока не представляется возможным
25 апреля 2024, 19:30, ИА Амител
Белорусские силовики предотвратили нанесение ударов беспилотниками с территории Литвы по объектам в Минске. Как сообщает ТАСС, об этом заявил глава КГБ Белоруссии Иван Тертель.
"Комитет государственной безопасности во взаимодействии с коллегами из других силовых структур в последнее время провел ряд острых чекистских мероприятий, позволивших предотвратить нанесение ударов боевыми дронами с территории Литвы по объектам в Минске и его пригородах", – сказал Тертель.По его словам, силовики продолжают работать по этому направлению. При этом огласить обществу информацию по ситуации, по словам Тертеля, пока не представляется возможным.
21:42:16 25-04-2024
Интересно, что Ураина нападает на сильную Россию, а Беларусь даже не замечает.
08:53:29 26-04-2024
Походу все таки заставили Литву включится в войну. Это как маленький щуплый мальчик выбегает из подворотни, пинает прохожего и убегает обратно. Прохожий забегает за ним, а там здоровые лбы. Типа НАТО. Заступаются за маленького
09:24:24 26-04-2024
а сейчас я вам не покажу откуда готовилось нападение
10:17:10 26-04-2024
Хорошая была Литва.Европейская,цивилизованная.Жалко будет когда её не станет.