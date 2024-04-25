КГБ Белоруссии заявил о предотвращении ударов дронами из Литвы по Минску

Огласить обществу информацию по ситуации, по словам Тертеля, пока не представляется возможным

25 апреля 2024, 19:30, ИА Амител

Беспилотник в воздухе / Фото: pxhere.com

Белорусские силовики предотвратили нанесение ударов беспилотниками с территории Литвы по объектам в Минске. Как сообщает ТАСС, об этом заявил глава КГБ Белоруссии Иван Тертель.

"Комитет государственной безопасности во взаимодействии с коллегами из других силовых структур в последнее время провел ряд острых чекистских мероприятий, позволивших предотвратить нанесение ударов боевыми дронами с территории Литвы по объектам в Минске и его пригородах", – сказал Тертель.По его словам, силовики продолжают работать по этому направлению. При этом огласить обществу информацию по ситуации, по словам Тертеля, пока не представляется возможным.