НОВОСТИПроисшествия

КГБ Белоруссии заявил о предотвращении ударов дронами из Литвы по Минску

Огласить обществу информацию по ситуации, по словам Тертеля, пока не представляется возможным

25 апреля 2024, 19:30, ИА Амител

Беспилотник в воздухе / Фото: pxhere.com
Беспилотник в воздухе / Фото: pxhere.com

Белорусские силовики предотвратили нанесение ударов беспилотниками с территории Литвы по объектам в Минске. Как сообщает ТАСС, об этом заявил глава КГБ Белоруссии Иван Тертель.

"Комитет государственной безопасности во взаимодействии с коллегами из других силовых структур в последнее время провел ряд острых чекистских мероприятий, позволивших предотвратить нанесение ударов боевыми дронами с территории Литвы по объектам в Минске и его пригородах", – сказал Тертель.По его словам, силовики продолжают работать по этому направлению. При этом огласить обществу информацию по ситуации, по словам Тертеля, пока не представляется возможным.

Происшествия белоруссия

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

21:42:16 25-04-2024

Интересно, что Ураина нападает на сильную Россию, а Беларусь даже не замечает.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:53:29 26-04-2024

Походу все таки заставили Литву включится в войну. Это как маленький щуплый мальчик выбегает из подворотни, пинает прохожего и убегает обратно. Прохожий забегает за ним, а там здоровые лбы. Типа НАТО. Заступаются за маленького

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

09:24:24 26-04-2024

а сейчас я вам не покажу откуда готовилось нападение

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:17:10 26-04-2024

Хорошая была Литва.Европейская,цивилизованная.Жалко будет когда её не станет.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров