Kia и Hyundai покинут российский рынок до конца 2023 года. Но это не точно
Якобы из-за санкций автогиганты больше не могут обеспечивать рынок
04 октября 2023, 17:00, ИА Амител
Корейские автогиганты Kia и Hyundai закроют свой бизнес в России до конца 2023 года, сообщает Telegram-канал Mash.
"Салоны распродают остатки с наценкой в миллион рублей, меняют вывески и ассортимент на китайские марки. На которые нет спроса, а персонал массово увольняется", – говорится в сообщении.
Уточняется, что из-за санкций автогиганты больше не могут обеспечивать рынок, а параллельный импорт не оправдал ожиданий.
Однако, как утверждает Telegram-канал No Limits, Kia и Hyundai не собираются покидать российский рынок. Свое опровержение они подают как эксклюзив – оперативно переговорили с высокопоставленными дилерами, знакомыми с ситуацией в представительстве Hyundai.
"Так вот – никто никуда не уходит. Пока точно никакого ухода не предвидится. Корейский концерн пытается продать завод – это правда, но все гарантийные обязательства по уже проданным машинам поддерживаются, осуществляется сервисный ремонт", – уточняет канал, на который ссылает "Российская газета".
Комментарии 0