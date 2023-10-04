Якобы из-за санкций автогиганты больше не могут обеспечивать рынок

04 октября 2023, 17:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Корейские автогиганты Kia и Hyundai закроют свой бизнес в России до конца 2023 года, сообщает Telegram-канал Mash.

"Салоны распродают остатки с наценкой в миллион рублей, меняют вывески и ассортимент на китайские марки. На которые нет спроса, а персонал массово увольняется", – говорится в сообщении.

Уточняется, что из-за санкций автогиганты больше не могут обеспечивать рынок, а параллельный импорт не оправдал ожиданий.

Однако, как утверждает Telegram-канал No Limits, Kia и Hyundai не собираются покидать российский рынок. Свое опровержение они подают как эксклюзив – оперативно переговорили с высокопоставленными дилерами, знакомыми с ситуацией в представительстве Hyundai.