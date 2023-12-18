Киев заявил о плане "Б" в случае отсутствия помощи Запада

При таком сценарии власти страны позаимствуют капиталы на внутреннем рынке, рассказал советник Зеленского

18 декабря 2023, 09:25, ИА Амител

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В случае отсутствия помощи Запада в первые дни 2024 года Киев перейдет к плану "Б", заявил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко.

"Финансовая поддержка будет. Но вопрос: когда? Если эта поддержка не придет в первые дни января, это означает, что нужно переходить к плану "Б", – цитирует его ТАСС.

По словам Устенко, план "Б" может быть многоуровневым, но "на первом этапе будет достаточно обратиться к внутреннему рынку за заимствованием капиталов".

Советник признал, что такой сценарий вызовет "дополнительное напряжение и даже нервозность" в Минфине, но "это позволит вырулить ситуацию на протяжении января".