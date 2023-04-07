Кикбоксёр. История чемпиона мира из Барнаула, выросшего на боевиках с Ван Даммом

Николай Кудинов жил в коммуналке на ВРЗ, работал на заводе и охранником в клубе, но в 21 год решил стать кикбоксёром и теперь он – один из лучших в мире

07 апреля 2023, 10:29, Вячеслав Кондаков

В детстве Николай Кудинов жил в коммунальной квартире в Барнауле, гонял с братом мяч во дворе и ходил в секцию фехтования. В восемь лет он посмотрел на видеокассете фильм с Жан-Клодом Ван Даммом "Кикбоксёр" – кино так сильно понравилось мальчику, что он решил связать свою жизнь с единоборствами. Правда, в секцию кикбоксинга Николай записался не сразу, а только в 21 год. Чтобы находить деньги на соревнования, ему приходилось совмещать тренировки с тяжёлой работой на барнаульском заводе. В итоге Николай Кудинов стал чемпионом мира и Европы и считается одним из лучших кикбоксёров на планете. Корреспондент amic.ru Вячеслав Кондаков поговорил с именитым спортсменом о том, как просмотр одного фильма изменил его жизнь и что нужно сделать, чтобы достичь своей мечты. А ещё Николай рассказал, как три с половиной года "отпахал" на заводе и почему переехал жить в Москву, где охранял сенатора Совета Федерации.

Николай Кудинов, 38 лет. Чемпион России, мира и Европы в разделе кикбоксинг К-1. Правила кикбоксинга К-1 отличаются от классических, в сражениях больше от тайского бокса и других восточных направлений. Специалисты сравнивают К-1 с видоизменённым тайским боксом, а также подмечают его прямую конкуренцию за поклонников с карате-кёкусинкай.

"Видеомагнитофон стал моим окном в мир"

– Как ты стал заниматься спортом?

– Благодаря папе, пусть он не был профессиональным спортсменом, но служил в ВДВ и придерживался здорового образа жизни. С детства он нас с братом водил на стадион, где заставлял заниматься на турнике. Мы обожали с братом конкурировать между собой, и я всегда стремился сталь сильнее и лучше его во всём. Можно сказать, он – мой главный соперник по жизни. Я ребёнок улицы и мы с братом постоянно играли во дворе в футбол или баскетбол. Перепробовал себя во всех видах спорта, но в восемь лет отец купил видеомагнитофон, и я посмотрел фильм "Кикбоксёр" с Жан-Клодом Ван Даммом. Эта картина так сильно меня потрясла и навсегда изменила.

– И чем же?

– В фильме прекрасный сюжет: герой Ван Дамма не просто отомстил за брата, но и встал на правильный духовный путь. Это мой принцип по жизни. Я вообще вырос на боевиках 90-х с участием Ван Дамма, Сильвестра Сталлоне, Арнольда Шварценеггера, Чака Норриса и других актёров. Видеомагнитофон стал моим окном в мир и серьёзно повлиял на характер. Благодаря таким фильмам, как "Кикбоксёр", я и пришёл в профессиональный спорт.

– Я тоже в 90-е смотрел боевики, но они почему-то не побудили во мне желания заниматься спортом.

– Я уже к тому моменту понимал, что хочу связать свою судьбу со спортом, и занимался фехтованием. Видимо, просто именно этот конкретный фильм на меня так сильно повлиял.

– А почему ты не пришёл в бокс? Ведь "Рокки" в нашей стране пользовался большей популярностью, чем "Кикбоксёр".

– Мне часто задают этот вопрос дети во время мастер-классов, с которыми езжу по России. "Рокки" я увидел позже – он меня тоже впечатлил и я даже занимался боксом. Многие почему-то уверены, что тот же "Кикбоксёр" – очень жестокий фильм и пропитан насилием. Я же увидел в картине историю о двух красивых мужчинах, между которыми произошёл некий "танец". Так и в реальной жизни: между бойцами нет агрессии друг к другу, а существует желание победить и стать лучшим. Для меня в детстве было мечтой обладать такой же растяжкой и уметь садиться на шпагат, как Жан-Клод Ван Дамм. Он в совершенстве владел не только руками, но и ногами, что очень большая редкость. Это не просто гора мышц.

– Как так получилось, что ты хотел стать кикбоксёром, а занимался в секции фехтования?

– К нам в школу пришла тренер известной барнаульской секции "Звенящие клинки" Ольга Кузьмина, которая меня очаровала. Я влюбился в эту милую женщину. На первое занятие мы отправились всем классом, и в итоге в секцию записался только я. На фехтование в общей сложности я ходил около десяти лет, хотя в душе меня всегда тянуло в единоборства.

– И почему тогда не записался в секцию кикбоксинга, если так сильно туда тянуло?

– Думал, что морально и физически не готов к этому. Хотя попытки были: каждый год летом я ездил к бабушке в Белокуриху и занимался там на турнике, бегал кроссы и подтягивал свою форму с мыслью, что вот-вот пойду в зал. В 14 лет я даже пришёл в один из барнаульских клубов, где тренер, посмотрев на меня, очень грубо спросил: "Ну что, чемодан, будешь записываться?" Я, увидев, как в зале мужики бьют друг друга, испугался, развернулся и убежал к своим рапирам.

– Ты был хорошим фехтовальщиком?

– Результаты были неплохими, я даже стал кандидатом в мастера спорта. Прекрасно помню, как в костюме мушкетёра каждый год на день рождения Барнаула я выступал с ребятами из "Звенящих клинков" на площади Сахарова. Мне нравилось заниматься, потому что секция располагалась в центре города. Поскольку я ненавидел свой район ВРЗ, то при любой возможности мечтал вырваться оттуда. Мы с братом любили прогуливаться по проспекту Ленина и встречать незнакомых красивых людей, которых сложно было увидеть в своём районе. Как только я возвращался домой, встречал каких-то наркоманов или алкоголиков. Мне не нравилась та атмосфера, которая окружала меня.

"Я не собирался жить в маленькой квартирке с кухней и туалетом на 12 человек"

– Ты из обычной семьи и жил в коммунальной квартире в районе ВРЗ. Сложно ли было родителям находить деньги, для того чтобы ты мог заниматься спортом?

– Мама всю жизнь проработала воспитателем в детском саду, а папа – строителем. Зарплаты у них были маленькие, поэтому мы с братом искали самый бюджетный вид спорта. Однажды мы пришли на секцию хоккея, и тренер увидел в нас огромный потенциал, но этот элитный вид спорта был не по карману родителям. Это закалило меня: я не собирался жить в маленькой квартирке с кухней и туалетом на 12 человек, поэтому всё свободное время проводил на стадионе или в тренажёрном зале. Именно спорт позволил мне выбраться из этого района Барнаула, где до сих пор нет освещения, а вечером ходить небезопасно. Я не мог смириться с тем, чтобы как мама пахать за копейки всю жизнь, поэтому поставил перед собой цель стать успешным спортсменом и шёл к ней много лет.

– К занятию кикбоксингом ты пришёл только в 21 год. Как ты понял, что уже пора и нельзя оттягивать?

– Как только подготовил своё тело. Для кикбоксинга мне не хватало мышечной массы, поэтому каждый день я бегал по городу, занимался на турнике и укреплял своё тело. Всего за несколько лет я вырос со 174 см до 195 см. И так получилось, что в этот момент случайно я познакомился с тренером из известной школы "Стик" Василием Баяндиным. Он-то и пригласил меня к себе в зал, на первой же тренировке я его очень впечатлил. Тогда он спросил меня: "Николай, тебе уже 21 год. Ты понимаешь, что будешь заниматься с людьми, которые тренируются уже десять лет? Ты к этому готов?" Я объяснил Василию Васильевичу, что это было моей мечтой, и я готов бороться с кем угодно, хотя и понимал, что будет тяжело.

– Сложно было конкурировать с опытными бойцами?

– Моё тело было готово к любым нагрузкам, но вот техника хромала. Во время спаррингов мои соперники легко переносили удары, а я целый год ходил с синяками на лице. Родители, глядя на мои раны, уговаривали бросить тренировки. Сейчас же понимаю, что мне повезло заниматься с опытными кикбоксёрами и учиться у них. Особенно тяжело давались тренировки на ногах. Руки у меня "полетели" сразу же, и тренер даже интересовался, почему я так виртуозно ими владею. Я стеснялся ему говорить, что занимался фехтованием десять лет, но Василий Васильевич, узнав об этом, изменил мой подход к тренировкам. Кроме того, занятия фехтованием позволяли мне боксировать с обеих рук, что очень ценно для кикбоксинга.

– Помнишь свои первые соревнования?

– Это был краевой турнир памяти выдающегося тренера Бориса Ахметова, на котором я занял второе место. Очень расстроился этому результату, всегда ставлю перед собой цель быть лучшим и выжимать максимум из всего. Мой принцип: ты либо первый, либо вообще не берёшься за дело. Как говорил мой кумир Майк Тайсон: "Я бегу в 4 утра, потому что мои соперники в это время спят". Чтобы стать лучшим, нужно делать немного больше, чем остальные. Причём такой подход у меня даже в работе.

– Ты кем-то работал, когда начал тренироваться в клубе "Стик"?

– После школы, окончив колледж, я устроился на работу строителем в одну организацию и занимался укладкой плитки на улицах Барнаула. За установку памятников Виктору Цою и Феликсу Дзержинскому даже получил грамоту от администрации города. Потом дедушка настоял на том, чтобы я устроился на Барнаульский вагоноремонтный завод, на котором он сам отработал 55 лет. И я, как воспитанный внук, согласился.

– Чем ты там занимался?

– За три с половиной года я попробовал себя на четырёх специальностях, включая слесаря, и ремонтировал ходовую часть вагонов. Это очень тяжёлая работа, за которую мне платили копейки. Я удивлялся тому, как мой дед мог выдержать на заводе 55 лет: после каждой смены я задыхался от копоти. За вредность нам, конечно, доплачивали, но это сложно назвать хорошими деньгами. Я так не любил свою работу, что по десять раз в году сдавал кровь, потому что за это давали дополнительный выходной. Особенно выматывали ночные смены. Единственное, что приносило мне радость, были занятия спортом.

– А силы на тренировки оставались?

– Я приходил со смены, брал сумку и шёл в зал. Понимал, что если хоть на минуту лягу на кровать, то засну. За три с половиной года не пропустил ни одного занятия в "Стике". В зале я проводил по четыре-пять часов, приходил первым и уходил последним, потому что была колоссальная мотивация. Наш вид кикбоксинга не входит в олимпийскую программу, поэтому все расходы берут на себя сами бойцы. Мне нужны были деньги для поездок на соревнования, поэтому был вынужден совмещать спорт и работу. Чтобы попасть даже на чемпионат Сибири, мне необходимо было "отпахать" несколько месяцев на заводе. У родителей брать деньги я позволить себе не мог, поэтому было тяжко.

– Неужели участие в турнирах не приносило хоть какие-то доходы?

– Это и сейчас особо не приносит. (Смеётся.) Это всё для удовольствия. Когда я приходил в зал, отцы детей, занимавшихся в "Стике", жали мне руку и говорили: "Коля, ты просто красавчик, что умудряешься совмещать спорт и тяжёлую физическую работу". Для меня это было лучшей наградой, которая дороже любых денег. Но долго так продолжаться не могло, поэтому я пришёл к деду и заявил, что больше не могу работать на заводе. Он спокойно отнёсся к моему решению. Тогда же руководитель школы "Стик" Андрей Степурко заметил меня и пригласил работать охранником в клуб "Чаплин", причём за зарплату, сопоставимую с той, что я получал на заводе.

– Самое яркое воспоминание о работе в "Чаплине".

– Как перед первым рабочим днём купил дорогой костюм и туфли, потому что хотел ходить в красивой одежде, а не в спецовке. Каждое утро наглаживал рубашку и понимал, что я самый счастливый человек на свете. "Чаплин" – культовое заведение, в котором каждый день проходили интересные мероприятия. Благодаря этой работе удалось побывать на выступлениях многих известных артистов.

"Были созданы идеальные условия, о которых в Барнауле я даже не мечтал"

– Почему ты переехал в Москву?

– Мне было уже 28 лет, и на тот момент я уже трижды выиграл чемпионат Сибири. Однако денег, чтобы попасть на чемпионат России, всё равно не хватало. В Барнауле я их заработать не мог, поэтому решился на кардинальные перемены. Я всегда хотел переехать в столицу, где самая большая конкуренция среди кикбоксёров. Кроме того, в Москве проще заявить о себе и прорваться в сборную России. Правда, для начала мне необходимо было найти работу, чтобы оплачивать зал и тренера. Мне выпал счастливый билет: я устроился охранником к сенатору Совета Федерации от Тамбовский области Евгению Тарло.

– И что входило в твои обязанности?

– Я сопровождал его во время командировок и многочисленных совещаний, а со временем стал персональным водителем. Пришлось помотаться по стране, но я быстро привык к этому бешеному темпу жизни. Правда, приходилось корректировать график тренировок. У Евгения Георгиевича я проработал шесть лет, и мы быстро нашли общий язык, доверяли друг другу любые тайны. Фактически он стал мне вторым отцом. Наши отношения очень напоминали сюжет фильма "1+1", хотя Евгений Георгиевич шутил, что он совсем не похож на инвалида, а я – на чернокожего актёра Омара Си. Ещё я помог своему наставнику похудеть: когда я устроился к нему на работу, тот весил 110 килограммов и не мог ни разу подтянуться. Однажды он сказал: "Коляшка, я хочу такое же тело, как у тебя". Мы составили график питания, тренировок и спустя некоторое время он весил уже около 80 килограммов и в 60 лет подтягивался 15 раз. Он хвастался перед своими коллегами, что я помог изменить его жизнь – даже вкус еды стал казаться ему другим. Больше никакой жирной пищи на завтрак, а каши и яйца. Известный телеведущий Владимир Соловьёв, с которым Евгений Тарло много общался, очень хвалил его за то, что он сумел так сильно похудеть. Я смог "заразить" своего учителя любовью к здоровому образу жизни.

– Предполагаю, что зарплата охранника сенатора позволила тебе заработать на поездку на чемпионат России?

– Да. Именно мой наставник помог мне открыть собственный зал и нанять очень хорошего тренера. Были созданы идеальные условия, о которых в Барнауле я даже не мечтал. Сначала я стал вторым на чемпионате Москвы и отправился на первенство России, где также был в призёрах. В тот момент я находился в идеальной форме и чувствовал, что сейчас настало моё время побеждать, причём на самом высоком уровне. На тот момент сила моего удара достигала 650 килограммов, что очень много даже для топовых боксёров.

– В твоём любимом фильме "Кикбоксёр" Ван Дамм проходит изнуряющие тренировки: его растягивают на верёвках, заставляют бегать с привязанными к ногам камнями, а с высоты на живот бросают кокосы. Настоящие тренировки кикбоксёра хоть чем-то напоминают те, что показали в кино?

– Кое-какие элементы, конечно, я взял из фильма. Например, тоже бью по дереву ногами и руками, тренирую кости и хрящи пальцев. Такие тренировки были также у Брюса Ли. Я взял самое лучшее от всех героев боевиков, фильмы которых смотрел в детстве, а также от настоящих спортсменов: Майка Тайсона, Мухаммеда Али и Роя Джонса. Так, наблюдая за лучшими из лучших, я выработал свой уникальный стиль.

"Я просыпаюсь каждый день с мыслью, что уже прожил жизнь не зря"

– Как узнал о том, что ты попал в состав сборной на чемпионат мира 2018 года?

– После первенства России, где я стал вторым, понимал, что получу билет в сборную и отправлюсь на чемпионат мира по кикбоксингу К-1, который должен был пройти в Риге. Я полгода усиленно тренировался два раза в день по несколько часов. Это состояние называют "зайти в туннель", когда ты отказываешься от встреч с друзьями, кафе, кинотеатров и других развлечений, а бываешь только в зале.

– За каким результатом ты ехал в Ригу?

– Только за победой. Когда прощался с отцом в аэропорту, он попросил вернуться без травмы и хотя бы с бронзовой медалью. Но я же очень целеустремлённый парень, поэтому сразу сказал ему, что любой результат, кроме золота, будет для меня неудачей. Приехав в Ригу, отключил телефон, чтобы ничего не отвлекало меня от чемпионата. В турнире в моей весовой категории – 81 килограмм – участвовало 12 человек, бои проходили по олимпийской системе – на выбывание. Приходилось настраиваться на каждый бой как на последний. Первые две битвы я провёл в один день и так сильно устал, что когда пришёл в номер и лёг на кровать, не мог пошевелиться. Лишь через несколько часов пришёл в себя, хотя прекрасно был физически готов к поединкам. После двух первых боёв передо мной открылась дорога к финалу. По знаку зодиака я Лев, и когда увидел медали, на которых он был изображён, то понял – это знак свыше.

– Как часто вспоминаешь финальный поединок?

– Постоянно! На битве за чемпионский пояс судьба свела меня с бойцом из Латвии, которого, естественно, активно поддерживала на трибунах местная публика. Однако и за меня пришла болеть сборная в полном составе. Ребята так громко скандировали: "Россия! Россия!", что латышей практически не было слышно. Дополнительная интрига боя заключалась в том, что отец моего соперника являлся главным судьёй соревнований, и моя задача была победить уверенно. Так и вышло: четыре судьи отдали золотую медаль мне единогласно.

– Какие были тогда эмоции?

– Я закричал на весь стадион: "Ура!" Я ведь шёл к этому результату с восьми лет, когда впервые увидел фильм "Кикбоксёр", через изнуряющие тренировки, работу на заводе и охранником. Еле сдержался, чтобы не заплакать на церемонии награждения. Хотел, чтобы этот момент длился как можно дольше, поэтому даже не хотел уходить в раздевалку. Тот бой навсегда изменил меня.

– Почему?

– Стал ценить каждый день и понял, что я счастливый человек. Вот мы сейчас с тобой сидим в кафе, пьём кофе и мне классно. Я просыпаюсь каждый день с мыслью, что уже прожил жизнь не зря. Всё реально и ты можешь этого добиться. Следуйте за своей мечтой и у вас всё получится. Я стал чемпионом мира в 34 года, в этом возрасте многие кикбоксёры уже давно завершают карьеру, а я потом ещё успел выиграть первенство России и Европы. Сейчас мне 38 лет и не собираюсь останавливаться на достигнутом. Сейчас нахожусь в прекрасной физической форме. К сожалению, из-за внешнеполитических событий сборную России отстранили от международных турниров, но если бы я завтра поехал на новый чемпионат мира, то боролся бы за победу снова.

– Не думал о том, чтобы уйти в смешанные единоборства, где бойцы зарабатывают огромные деньги?

– Нет. Мне они напоминают бои гладиаторов в Древнем Риме, которые развлекали местную публику. При этом я очень уважаю Фёдора и Александра Емельяненко, с которыми тоже лично знаком. Однако смешанные единоборства – это не моё.

– Ты говоришь, что находишься в шикарной форме. Однако карьера спортсмена не вечная. Думал о том, чем будешь заниматься?

– Сейчас я работаю тренером в Москве и на своём примере рассказываю воспитанникам о том, что в их жизни возможно. А ещё я планирую сниматься в кино и хочу стать актёром, как Жан-Клод Ван Дамм. Кто знает, может быть и я когда-нибудь сыграю в фильме, который потом вдохновит какого-нибудь мальчика. (Смеётся.)