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Кикбоксеры из Алтайского края выступят на чемпионате мира в Колумбии

Михаил Якушев и Ксения Левина войдут в состав 92‑местной сборной России

19 октября 2026, 06:31, ИА Амител

Спортсмены / Фото: Министерство спорта Алтайского края
Спортсмены / Фото: Министерство спорта Алтайского края

Двое спортсменов из Алтайского края выступят на мировом первенстве по кикбоксингу в Колумбии. Соревнования пройдут с 19 по 24 октября в Картахене, сообщили в Министерстве спорта региона.

В составе российской сборной — 92 кикбоксера, среди них Михаил Якушев и Ксения Левина из барнаульского клуба "Стик". Спортсмены будут состязаться в дисциплине "фулл‑контакт" под российским флагом с исполнением национального гимна.

Михаил Якушев — двукратный чемпион России, его тренер — Альберт Мкртычев. Ксения Левина — чемпионка России, она занимается под руководством Михаила Астанина.

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Алтайский край Спорт

Комментарии 3

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Гость

10:27:42 19-10-2026

Ребятам успехов!

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Гость

10:42:34 20-10-2026

Удивительно, но очень много лет знаю родителей обоих спортсменов.
Чудеса!
Желаю обоим победы!

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Гость

11:24:17 25-10-2026

Михаил Якушев и Ксения Левина - ЧЕМПИОНЫ МИРА!
Финальные бои прошли в ночь с 24 на 25 октября.

УРА!

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