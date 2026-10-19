Кикбоксеры из Алтайского края выступят на чемпионате мира в Колумбии
Михаил Якушев и Ксения Левина войдут в состав 92‑местной сборной России
19 октября 2026, 06:31, ИА Амител
Спортсмены / Фото: Министерство спорта Алтайского края
Двое спортсменов из Алтайского края выступят на мировом первенстве по кикбоксингу в Колумбии. Соревнования пройдут с 19 по 24 октября в Картахене, сообщили в Министерстве спорта региона.
В составе российской сборной — 92 кикбоксера, среди них Михаил Якушев и Ксения Левина из барнаульского клуба "Стик". Спортсмены будут состязаться в дисциплине "фулл‑контакт" под российским флагом с исполнением национального гимна.
Михаил Якушев — двукратный чемпион России, его тренер — Альберт Мкртычев. Ксения Левина — чемпионка России, она занимается под руководством Михаила Астанина.
10:27:42 19-10-2026
Ребятам успехов!
10:42:34 20-10-2026
Удивительно, но очень много лет знаю родителей обоих спортсменов.
Чудеса!
Желаю обоим победы!
11:24:17 25-10-2026
Михаил Якушев и Ксения Левина - ЧЕМПИОНЫ МИРА!
Финальные бои прошли в ночь с 24 на 25 октября.
УРА!