Кикбоксеры из Алтайского края выступят на чемпионате мира в Колумбии

Михаил Якушев и Ксения Левина войдут в состав 92‑местной сборной России

19 октября 2026, 06:31, ИА Амител

Спортсмены / Фото: Министерство спорта Алтайского края

Двое спортсменов из Алтайского края выступят на мировом первенстве по кикбоксингу в Колумбии. Соревнования пройдут с 19 по 24 октября в Картахене, сообщили в Министерстве спорта региона.

В составе российской сборной — 92 кикбоксера, среди них Михаил Якушев и Ксения Левина из барнаульского клуба "Стик". Спортсмены будут состязаться в дисциплине "фулл‑контакт" под российским флагом с исполнением национального гимна.

Михаил Якушев — двукратный чемпион России, его тренер — Альберт Мкртычев. Ксения Левина — чемпионка России, она занимается под руководством Михаила Астанина.