Ким Чен Ын прибыл в Россию на поезде

Его на перроне встретил глава Минприроды РФ Александр Козлов

12 сентября 2023, 20:44, ИА Амител

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Глава КНДР Ким Чен Ын прибыл на поезде на станцию Хасан в Приморском крае. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказали в пресс-службе Минприроды, на перроне его встретил глава министерства Александр Козлов.

По данным Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), Ким Чен Ын прибыл в Россию по приглашению Владимира Путина.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил о том, что в переговорах может принять участие глава Минобороны Сергей Шойгу.