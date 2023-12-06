Ким Чен Ын расплакался во время доклада на Общереспубликанском съезде матерей
Что именно вызвало реакцию северокорейского лидера — точно неизвестно
06 декабря 2023, 08:42, ИА Амител
Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын расплакался, когда слушал отчетный доклад на V Общереспубликанском съезде матерей. Об этом сообщает РИА Новости – кадры показали на Центральном телевидении Кореи.
Что именно вызвало реакцию северокорейского лидера, точно неизвестно, однако кадры демонстрировали на фоне оглашения диктором части доклада секретаря ЦК Трудовой партии Кореи Ли Иль Хвана, которая касается готовности матерей к самопожертвованию ради будущего детей.
"В сердце каждой матери, которая растит детей достойными людьми, хранится чистая совесть, позволяющая думать о переживаниях и беспокойстве партии и государства прежде, чем о собственном спокойствии, а также благородное сознание гражданина, старающегося внести вклад в укрепление рядов представителей нового поколения, призванных нести на своих плечах будущее революции", – говорил диктор.
В предваряющей съезд речи об этом же говорил и сам лидер КНДР. Тогда, говоря о тяготах матерей и их высокой ответственности, он также едва сдержал слезы.
09:08:27 06-12-2023
Всё-таки хороший он человек, как бы его не очерняли в глазах общества...
09:33:07 06-12-2023
Гость (09:08:27 06-12-2023) Всё-таки хороший он человек, как бы его не очерняли в глазах... Так же как В.В ведь хороший человек о России думает...
09:12:33 06-12-2023
Надо же, какой чувствительный мужчина.
13:31:01 06-12-2023
Гость (09:12:33 06-12-2023) Надо же, какой чувствительный мужчина.... Диктатор, что возьмёшь?Это вам ни какой-нибудь демократ.
09:14:17 06-12-2023
большой ребенок
10:22:49 06-12-2023
Плакать на сьездах во время докладов это уже считается нормальным?..😞
13:22:56 06-12-2023
Какая приведена страшная цитата из уст диктатора.
14:02:07 06-12-2023
Гость (13:22:56 06-12-2023) Какая приведена страшная цитата из уст диктатора.... Не ужасайтесь,вы ещё с цитатами зели не знакомы!)))
15:16:57 06-12-2023
Товарищ Ягода, хороший ты человек)))))))))
16:49:03 06-12-2023
Гость (15:16:57 06-12-2023) Товарищ Ягода, хороший ты человек))))))))).Бывший президент США Трумэн вообще был прекрасен...Он отличился немного попозже.
17:15:05 06-12-2023
Гость (16:49:03 06-12-2023) ... А вот взять Трумэна? Он республиканец был или демократ?Двести пятьдесят тысяч мирняка за один присесть,это знаете ли...А там ещё некоторые последствия на долгие десятки лет...
17:22:37 06-12-2023
Хотя...Жизнь узкогл..х не имело значения на тот момент истории.В данный исторический момент главное негры с их жизнями.И то,именно те,которые живут на территории США.