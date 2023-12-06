Ким Чен Ын расплакался во время доклада на Общереспубликанском съезде матерей

Что именно вызвало реакцию северокорейского лидера — точно неизвестно

06 декабря 2023, 08:42, ИА Амител

Фото: Центральное телевидение Кореи

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын расплакался, когда слушал отчетный доклад на V Общереспубликанском съезде матерей. Об этом сообщает РИА Новости – кадры показали на Центральном телевидении Кореи.

Что именно вызвало реакцию северокорейского лидера, точно неизвестно, однако кадры демонстрировали на фоне оглашения диктором части доклада секретаря ЦК Трудовой партии Кореи Ли Иль Хвана, которая касается готовности матерей к самопожертвованию ради будущего детей.

"В сердце каждой матери, которая растит детей достойными людьми, хранится чистая совесть, позволяющая думать о переживаниях и беспокойстве партии и государства прежде, чем о собственном спокойствии, а также благородное сознание гражданина, старающегося внести вклад в укрепление рядов представителей нового поколения, призванных нести на своих плечах будущее революции", – говорил диктор.

В предваряющей съезд речи об этом же говорил и сам лидер КНДР. Тогда, говоря о тяготах матерей и их высокой ответственности, он также едва сдержал слезы.