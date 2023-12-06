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Ким Чен Ын расплакался во время доклада на Общереспубликанском съезде матерей

Что именно вызвало реакцию северокорейского лидера — точно неизвестно

06 декабря 2023, 08:42, ИА Амител

Фото: Центральное телевидение Кореи
Фото: Центральное телевидение Кореи

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын расплакался, когда слушал отчетный доклад на V Общереспубликанском съезде матерей. Об этом сообщает РИА Новости – кадры показали на Центральном телевидении Кореи.

Что именно вызвало реакцию северокорейского лидера, точно неизвестно, однако кадры демонстрировали на фоне оглашения диктором части доклада секретаря ЦК Трудовой партии Кореи Ли Иль Хвана, которая касается готовности матерей к самопожертвованию ради будущего детей.

"В сердце каждой матери, которая растит детей достойными людьми, хранится чистая совесть, позволяющая думать о переживаниях и беспокойстве партии и государства прежде, чем о собственном спокойствии, а также благородное сознание гражданина, старающегося внести вклад в укрепление рядов представителей нового поколения, призванных нести на своих плечах будущее революции", – говорил диктор.

В предваряющей съезд речи об этом же говорил и сам лидер КНДР. Тогда, говоря о тяготах матерей и их высокой ответственности, он также едва сдержал слезы.

Политика КНДР

Комментарии 12

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Гость

09:08:27 06-12-2023

Всё-таки хороший он человек, как бы его не очерняли в глазах общества...

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Гость

09:33:07 06-12-2023

Гость (09:08:27 06-12-2023) Всё-таки хороший он человек, как бы его не очерняли в глазах... Так же как В.В ведь хороший человек о России думает...

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Гость

09:12:33 06-12-2023

Надо же, какой чувствительный мужчина.

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Гость

13:31:01 06-12-2023

Гость (09:12:33 06-12-2023) Надо же, какой чувствительный мужчина.... Диктатор, что возьмёшь?Это вам ни какой-нибудь демократ.

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Гость

09:14:17 06-12-2023

большой ребенок

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Гость

10:22:49 06-12-2023

Плакать на сьездах во время докладов это уже считается нормальным?..😞

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Гость

13:22:56 06-12-2023

Какая приведена страшная цитата из уст диктатора.

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Гость

14:02:07 06-12-2023

Гость (13:22:56 06-12-2023) Какая приведена страшная цитата из уст диктатора.... Не ужасайтесь,вы ещё с цитатами зели не знакомы!)))

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Гость

15:16:57 06-12-2023

Товарищ Ягода, хороший ты человек)))))))))

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Гость

16:49:03 06-12-2023

Гость (15:16:57 06-12-2023) Товарищ Ягода, хороший ты человек))))))))).Бывший президент США Трумэн вообще был прекрасен...Он отличился немного попозже.

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Гость

17:15:05 06-12-2023

Гость (16:49:03 06-12-2023) ... А вот взять Трумэна? Он республиканец был или демократ?Двести пятьдесят тысяч мирняка за один присесть,это знаете ли...А там ещё некоторые последствия на долгие десятки лет...

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Гость

17:22:37 06-12-2023

Хотя...Жизнь узкогл..х не имело значения на тот момент истории.В данный исторический момент главное негры с их жизнями.И то,именно те,которые живут на территории США.

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