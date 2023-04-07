Кино, музыка и безопасность: что выбирают россияне в единой подписке Mixx
Почему инфопродукт интересен пользователям
07 апреля 2023, 17:05, ИА Амител 4CQwVszH9pSZqsCKZgY
Российский оператор мобильной связи Tele2 выявил самые востребованные сервисы в подписке Mixx.
Топ интересов пользователей:
- Музыка и кино. Их выбирает каждый пятый подписчик.
- Защита от вирусов, банковских троянцев, программ-шпионов и опасных ссылок. А также возможность безопасно совершать онлайн-переводы и защитить детей в интернете.
- Электронные книги.
Предполагалось, что после ухода некоторых проектов западных студий интерес к киноподпискам снизится. Однако в Tele2 сегодня видят другой тренд. Компания отмечает значительный прирост пользователей Mixx: во второй половине 2022 года число подписчиков выросло в три раза по сравнению с первым полугодием, а в первом квартале 2023 года – ещё на 20% в сравнении с декабрём.
Аудитория оператора выбирает мультиподписку, в которую Tele2 включила сразу несколько топовых онлайн-кинотеатров.
Помимо этого, в Mixx входят:
- телемедицина и спорт;
- игровые сервисы;
- образовательные платформы;
- выгодные скидки.
Этот продукт особенно интересен цифровой аудитории, так как пользователи интернета получают дополнительно 50 Гб трафика и безлимитные соцсети.
Сегодня Mixx чаще подключают мужчины – на них приходится 53% активаций. При этом самая многочисленная группа (30%) – мужчины 30-40 лет. Женская аудитория подписки чуть старше – каждой третьей подписчице 35-45 лет. Наиболее популярна услуга у абонентов из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Иркутска и Перми.
Комментарии 0