Кино, музыка и безопасность: что выбирают россияне в единой подписке Mixx

Почему инфопродукт интересен пользователям

07 апреля 2023, 17:05, ИА Амител 4CQwVszH9pSZqsCKZgY

Фото: Tele2

Российский оператор мобильной связи Tele2 выявил самые востребованные сервисы в подписке Mixx.

Топ интересов пользователей:

Музыка и кино. Их выбирает каждый пятый подписчик. Защита от вирусов, банковских троянцев, программ-шпионов и опасных ссылок. А также возможность безопасно совершать онлайн-переводы и защитить детей в интернете. Электронные книги.

Предполагалось, что после ухода некоторых проектов западных студий интерес к киноподпискам снизится. Однако в Tele2 сегодня видят другой тренд. Компания отмечает значительный прирост пользователей Mixx: во второй половине 2022 года число подписчиков выросло в три раза по сравнению с первым полугодием, а в первом квартале 2023 года – ещё на 20% в сравнении с декабрём.

Аудитория оператора выбирает мультиподписку, в которую Tele2 включила сразу несколько топовых онлайн-кинотеатров.

Помимо этого, в Mixx входят:

телемедицина и спорт;

игровые сервисы;

образовательные платформы;

выгодные скидки.

Этот продукт особенно интересен цифровой аудитории, так как пользователи интернета получают дополнительно 50 Гб трафика и безлимитные соцсети.

Сегодня Mixx чаще подключают мужчины – на них приходится 53% активаций. При этом самая многочисленная группа (30%) – мужчины 30-40 лет. Женская аудитория подписки чуть старше – каждой третьей подписчице 35-45 лет. Наиболее популярна услуга у абонентов из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Иркутска и Перми.

Tele2

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