Кино, спорт, музыка. Среди жителей двух Алтаев набирает популярность видеосервис Wink.ru

В прошлом году к платформе подключились 26 тысяч домов регионов

07 марта 2025, 10:10, ИА Амител erid: 2W5zFGxjPsv

Сервис Wink.ru / Фото: "Ростелеком"

В 2024 году 26 тысяч домов в Алтайском крае и Республике Алтай подключились к видеосервису Wink.ru*. Сегодня платформой пользуются 155 тысяч семей в двух регионах.

Где подключались чаще всего?

В Алтайском крае пользователями сервиса стали почти 23 тысячи человек. Из них более 4,5 тысячи – из Барнаула. Высокий спрос зафиксировали также в Бийске, Бийском районе и Новоалтайске, где число подключений превысило тысячу.

В Республике Алтай услугу стали использовать три тысячи жителей, из них более 400 – в Горно-Алтайске. Повышенный интерес к сервису наблюдают также в Усть-Коксинском, Майминском, Онгудайском и Кош-Агачском районах.

Рост количества пользователей связан с развитием оптоволокна в сельской местности и модернизацией сетевых узлов, отметил директор Алтайского филиала "Ростелекома" Сергей Лавренюк.

"В прошлом году мы построили оптику в 93 населенных пунктах Алтайского края и в 27 селах Республики Алтай. Увеличили в 2,5 раза пропускную способность на участках Барнаул – Тальменка и Барнаул – Заринск", – подчеркнул руководитель.

По его словам, модернизация оборудования также позволила улучшить качество интернет-связи в Усть-Коксинском районе.

Что доступно пользователям Wink.ru?

Видеосервис предлагает более 300 телеканалов, тысячи фильмов, сериалов и мультфильмов в формате Full HD*. В каталоге представлены игры, спортивные трансляции, видеоблоги, а также подписки на Wink Kids*, "Аудиокниги Литрес", VK* Музыку и коллекцию "Концерты".

Платформа интерактивного ТВ и онлайн-кинотеатра доступна на телевизоре, одноименном сайте и в мобильном приложении. Среди главных преимуществ сервиса – высокое качество изображения и звука, интерактивные функции (например, "Управление просмотром") и возможность подключения до пяти устройств к одному аккаунту.

Как подключить сервис?

Оставить заявку можно на официальном сайте "Ростелекома" или по телефону 8-800-100-08-00.

*Wink.ru ("Винк.ру"); Full HD ("Фулл ЭйчДи"); Wink Kids ("Винк Кидс"); VK ("ВиКей")

ПАО "Ростелеком"

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