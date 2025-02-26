Кинокритика Екатерину Барабаш задержали в Москве
Детали произошедшего не уточняют
26 февраля 2025, 09:05, ИА Амител
В Москве задержали кинокритика Екатерину Барабаш. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
"Екатерина Барабаш задержана", – заявил собеседник агентства, не уточнив деталей.
Сын кинокритика Юрий Барабаш отметил, что обстоятельства и причины задержания неизвестны, сообщает РБК. Он считает, что это могло произойти из-за профессиональной деятельности матери – она сотрудничает с изданием Republic (признано иноагентом на территории РФ).
По его данным, Екатерина Барабаш находится в Дорогомиловском межрайонном следственном отделе Следственного комитета.
Екатерина Барабаш – российский кинокритик и журналист, дочь советского и российского литературоведа Юрия Барабаша. Как ранее рассказывала кинокритик, она родилась в Харькове. Семья перебралась в Москву, когда ее отца пригласили работать первым заместителем главного редактора "Литературной газеты".
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