Кинолог назвал худшие породы собак для владельцев-новичков
Они отличаются высокой активностью и сложным характером
11 октября 2024, 20:05, ИА Амител
Специалист по дрессировке собак из Соединенных Штатов Америки Ингрид составила перечень из шести пород, которые не подойдут для владельцев-новичков. Об этом пишет издание The Sun.
У Ингрид восьмилетний опыт работы с собаками, поэтому она уверена, что австралийские овчарки – не лучший выбор для начинающих владельцев. Эти собаки очень активны и требуют много времени для тренировок.
Также Ингрид считает, что бордер-колли – не лучший выбор для новичков. Эти собаки также требуют много внимания.
Кинолог отмечает, что многие люди выбирают хаски в качестве своей первой собаки. Однако, по ее мнению, это не лучший выбор. Эти собаки обладают независимым характером и часто делают то, что им хочется.
Кроме того, Ингрид не рекомендует новичкам заводить немецких и бельгийских овчарок, особенно малинуа, и различных пуделей.
21:00:39 11-10-2024
Эти собаки обладают независимым характером и часто делают то, что им хочется---- вот в этом и прелесть хаски! А как они потом извиняются) это что то) это красивые независимые собаки, которые никогда не причинят вреда человеку, что важно. Всегда с сочувствием смотрю на собак, из которых делают "сидеть лежать лапу"...
09:35:45 12-10-2024
Гость (21:00:39 11-10-2024) Эти собаки обладают независимым характером и часто делают то... Подтверждаю, вредный характер, но зато какая душа 😻 Мой хась даже с появлением кошки смирился и сразу же начал её воспитывать (без иронии, он присматривает за ней и старается не дать ей навредить себе), но для этого его самого нужно было воспитать, а без опыта с прошлой собакой не удалось бы вырастить такого достойного волчарика. Хотя поначалу я немного парился из-за того, что он на фоне других собак не слишком охотно выполняет команды, но по другим критериям он просто неподражаем: может гулять часами в любую погоду, всегда рад поиграть и можно даже не прибегать к игрушкам, заводит друзей даже в 2 года, заступается за них при появлении агрессивных собак и в нем действительно напрочь отсутствует недоверие к людям (кроме пьяниц, их он обходит стороной)
10:08:48 13-10-2024
Гость (21:00:39 11-10-2024) Эти собаки обладают независимым характером и часто делают то... По-моему хозяев не воспитывающих свою собаку нужно сажать на реальные сроки. И я люблю собак. У меня доберман
21:14:03 11-10-2024
Я бы не рекомендовал ни одну большую собаку для новичков. По уровню ответственности и фанансовых трат это сопоставимо с тем, что вы заводите гиперактивного ребенка с букетом болезней и способного разорвать вам горло.
21:16:14 11-10-2024
пудели? неожиданно.
10:39:04 12-10-2024
в смысле первой,учитывая,что собаки живут больше 10 лет,и так очень много собачников развелось, у некоторых по 2-3
23:38:34 12-10-2024
Гость (21:14:03 11-10-2024) Я бы не рекомендовал ни одну большую собаку для новичков. По... Ну я бы никогда не завела себе маленькую собаку, так как не воспринимаю их всерьёз. Моей первой собакой был колли и справились мы на 5++++! Да и вообще, лучше уж никакой собаки чем маленькую.
03:27:15 13-10-2024
Похрен, у мну греческая дворняжка и алабай. Обе безопасны.
07:52:42 13-10-2024
Специалистов что-то уж очень много, тем более из Америки. Любой собаке нужно уделять время и тогда они вам всю жизнь как говорится... На алтарь... Маленькие, большие... Я с собаками уже более полувека. С разными... Все собаки - умнички. Все зависит от владельца. Если хозяин неграмотный и взял песеля ради забавы, - типа красивый или "вон как он громко лает" или еще какую чепуху, - то проблем не оберешься... Если воспитываешь и дрессируешь, - собака будет отличным помощником и другом. Сейчас у меня Сибирский Хаски, - лучше пока не встречал, но это субъективно. Характер да, - не из тех, кто сразу выполняет, но она умеет размышлять и следит за порядком, водится с малышами(человечьими), работает с врачом-реабилитологом(это с детьми с ДЦП). Вообщем я приятно удивлен.