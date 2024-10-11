Кинолог назвал худшие породы собак для владельцев-новичков

Они отличаются высокой активностью и сложным характером

11 октября 2024, 20:05, ИА Амител

Хаски / Фото: pxhere.com/ru/photo/127138

Специалист по дрессировке собак из Соединенных Штатов Америки Ингрид составила перечень из шести пород, которые не подойдут для владельцев-новичков. Об этом пишет издание The Sun.

У Ингрид восьмилетний опыт работы с собаками, поэтому она уверена, что австралийские овчарки – не лучший выбор для начинающих владельцев. Эти собаки очень активны и требуют много времени для тренировок.

Также Ингрид считает, что бордер-колли – не лучший выбор для новичков. Эти собаки также требуют много внимания.

Кинолог отмечает, что многие люди выбирают хаски в качестве своей первой собаки. Однако, по ее мнению, это не лучший выбор. Эти собаки обладают независимым характером и часто делают то, что им хочется.

Кроме того, Ингрид не рекомендует новичкам заводить немецких и бельгийских овчарок, особенно малинуа, и различных пуделей.