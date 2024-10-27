Кинолог рассказал, что на самом деле означает виляющий собачий хвост

Он предупредил, что гладить пса сразу не стоит

27 октября 2024, 13:54, ИА Амител

Собака / Фото: pxhere.com/ru/photo/162

Собаки используют свой хвост для общения с сородичами и окружающими. По словам президента Российской кинологической федерации (РКФ) Владимира Голубева, виляние хвостом не всегда означает дружелюбные намерения животного.

"Не стоит воспринимать виляние хвоста как признак радости и приглашение к поглаживанию, – сказал Голубев в интервью РИА Новости. – Для собаки это социальный сигнал, который передает ее эмоциональное состояние. Чтобы эффективно взаимодействовать с любимым питомцем, нужно оценивать язык его тела комплексно".

Голубев также предупредил, что если собака просто виляет хвостом, не стоит сразу подходить и гладить ее. Это может быть признаком страха, неуверенности или предупреждения о возможной агрессии. Важно обращать внимание на положение тела и выражение глаз собаки, а также оценивать ситуацию в целом.

Если собака хочет, чтобы ее погладили, она может присесть и подставить живот и спину. Еще один признак радости – виляние хвостом по кругу. Если же собака стоит неподвижно и виляет хвостом, это может говорить о ее напряжении.

По словам кинолога, если собака расслаблена и виляет хвостом в безопасной ситуации, это может свидетельствовать о ее радости. Однако если животное напряжено, стоит в оборонительной позе и смотрит на вас, это может говорить о возбуждении и злости. В таких случаях лучше не вступать в контакт с питомцем.

Собаки могут подавать и другие сигналы хвостом. Например, если он высоко поднят, это может означать, что питомец напряжен и возбужден, но при этом чувствует себя уверенно, что может привести к конфликту. Если же хвост опущен между ног, а животное отводит взгляд, это может говорить о его нервозности, страхе или максимальной сосредоточенности на работе.