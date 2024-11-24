Кинолог рассказал, узнают ли собаки себя в зеркале

Некоторые виды животных на это способны

24 ноября 2024, 15:50, ИА Амител

Собака / Фото: pxhere.com/ru/photo/1010474

Собак привлекает отражение в зеркале, но они не распознают себя, заявил РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

"Собака, активно облаивающая свое отражение, не лает сама на себя. Чтобы узнать себя или другого питомца, она в большей степени использует обоняние, а не зрение. Обнюхав изображение, она понимает, что за ним никого нет, и теряет интерес", – сказал Голубев.

Распознавать себя в зеркале могут только карликовые шимпанзе, орангутаны, гориллы, афалины, косатки, слоны и сороки.

Голубев советует отвлекать собаку на игру или лакомство, если отражение вызывает у нее лай. Также важно обеспечить физическую и умственную нагрузку, увеличить продолжительность прогулок и увлечь интеллектуальными игрушками.

Возможно, агрессия к сородичам на улице вызывает бурную реакцию в зеркале. В таком случае важно уделять внимание воспитанию и социализации, проанализировать возможные неприятные ситуации в прошлом. Если самостоятельно не получается, лучше обратиться к специалисту.