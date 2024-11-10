Кинолог развеял миф о крепком здоровье дворовых собак

Он отметил, что на состояние животных влияет несколько факторов

10 ноября 2024, 16:50, ИА Амител

Собака / Фото: pxhere.com/ru/photo/1232104

Владимир Голубев, президент Российской кинологической федерации, развеял распространенное заблуждение о том, что беспородные собаки обладают более крепким здоровьем по сравнению с породистыми. Его слова передает РИА Новости.

Он объяснил, что в природе действует естественный отбор, и выживают только самые сильные и здоровые особи. Однако Голубев подчеркнул, что это не относится к породистым собакам, так как ответственные заводчики тщательно отбирают здоровых животных для разведения.

По словам кинолога, на здоровье собаки влияет несколько факторов. Один из них – генетическая предрасположенность к определенным заболеваниям, которая не зависит от породы. Также важны условия содержания, кормление и образ жизни.

Голубев отметил, что исследования, направленные на выявление заболеваний, обычно проводятся на породистых собаках, а статистика по здоровью беспородных животных отсутствует.

Президент РКФ также рассказал, что у представителей разных пород могут быть определенные генетические заболевания. Если частота встречаемости заболевания в породе превышает 2-5%, это становится серьезной проблемой, с которой заводчики борются с помощью целенаправленной селекции.