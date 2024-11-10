Кинолог развеял миф о крепком здоровье дворовых собак
Он отметил, что на состояние животных влияет несколько факторов
10 ноября 2024, 16:50, ИА Амител
Владимир Голубев, президент Российской кинологической федерации, развеял распространенное заблуждение о том, что беспородные собаки обладают более крепким здоровьем по сравнению с породистыми. Его слова передает РИА Новости.
Он объяснил, что в природе действует естественный отбор, и выживают только самые сильные и здоровые особи. Однако Голубев подчеркнул, что это не относится к породистым собакам, так как ответственные заводчики тщательно отбирают здоровых животных для разведения.
По словам кинолога, на здоровье собаки влияет несколько факторов. Один из них – генетическая предрасположенность к определенным заболеваниям, которая не зависит от породы. Также важны условия содержания, кормление и образ жизни.
Голубев отметил, что исследования, направленные на выявление заболеваний, обычно проводятся на породистых собаках, а статистика по здоровью беспородных животных отсутствует.
Президент РКФ также рассказал, что у представителей разных пород могут быть определенные генетические заболевания. Если частота встречаемости заболевания в породе превышает 2-5%, это становится серьезной проблемой, с которой заводчики борются с помощью целенаправленной селекции.
21:00:47 10-11-2024
Было сообщение, что сейчас в Германии специнструкторы по особым методикам дрессируют собак и приехавших с окраины для проведения различных операций военного характера с использованием четвероногих. Скоро появятся на ЛБС. Наши кинологи что-то делают в этом направлении?
22:34:35 10-11-2024
Гость (21:00:47 10-11-2024) Было сообщение, что сейчас в Германии специнструкторы по осо... купите УЗ-cвисток и не парьтесь
22:35:56 10-11-2024
а что это за тенденция брать в дом очень некрасивых шавок*? идет нормальный человек и рядом убогейшая псина...неужели не можете купить нормальную собаку на которую смотреть приятно прохожим?
07:58:12 11-11-2024
Гость (22:35:56 10-11-2024) а что это за тенденция брать в дом очень некрасивых шавок*? ... Так собаку берут для души, а не для того, чтобы она нравилась прохожим. Или вы машину покупаете, чтобы прохожим нравилась, а не вам? Или супруга (супругу) тоже выбирает не для себя, а чтобы похвастаться перед окружающими? Так не все напоказ живут
09:46:15 11-11-2024
Продам жирную собаку. Для души.