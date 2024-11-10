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Кинолог развеял миф о крепком здоровье дворовых собак

Он отметил, что на состояние животных влияет несколько факторов

10 ноября 2024, 16:50, ИА Амител

Собака / Фото: pxhere.com/ru/photo/1232104
Собака / Фото: pxhere.com/ru/photo/1232104

Владимир Голубев, президент Российской кинологической федерации, развеял распространенное заблуждение о том, что беспородные собаки обладают более крепким здоровьем по сравнению с породистыми. Его слова передает РИА Новости.

Он объяснил, что в природе действует естественный отбор, и выживают только самые сильные и здоровые особи. Однако Голубев подчеркнул, что это не относится к породистым собакам, так как ответственные заводчики тщательно отбирают здоровых животных для разведения.

По словам кинолога, на здоровье собаки влияет несколько факторов. Один из них – генетическая предрасположенность к определенным заболеваниям, которая не зависит от породы. Также важны условия содержания, кормление и образ жизни.

Голубев отметил, что исследования, направленные на выявление заболеваний, обычно проводятся на породистых собаках, а статистика по здоровью беспородных животных отсутствует.

Президент РКФ также рассказал, что у представителей разных пород могут быть определенные генетические заболевания. Если частота встречаемости заболевания в породе превышает 2-5%, это становится серьезной проблемой, с которой заводчики борются с помощью целенаправленной селекции.

Собаки

Комментарии 5

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Гость

21:00:47 10-11-2024

Было сообщение, что сейчас в Германии специнструкторы по особым методикам дрессируют собак и приехавших с окраины для проведения различных операций военного характера с использованием четвероногих. Скоро появятся на ЛБС. Наши кинологи что-то делают в этом направлении?

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Гость

22:34:35 10-11-2024

Гость (21:00:47 10-11-2024) Было сообщение, что сейчас в Германии специнструкторы по осо... купите УЗ-cвисток и не парьтесь

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Гость

22:35:56 10-11-2024

а что это за тенденция брать в дом очень некрасивых шавок*? идет нормальный человек и рядом убогейшая псина...неужели не можете купить нормальную собаку на которую смотреть приятно прохожим?

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Гость

07:58:12 11-11-2024

Гость (22:35:56 10-11-2024) а что это за тенденция брать в дом очень некрасивых шавок*? ... Так собаку берут для души, а не для того, чтобы она нравилась прохожим. Или вы машину покупаете, чтобы прохожим нравилась, а не вам? Или супруга (супругу) тоже выбирает не для себя, а чтобы похвастаться перед окружающими? Так не все напоказ живут

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Гость

09:46:15 11-11-2024

Продам жирную собаку. Для души.

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