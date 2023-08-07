"Кинопоиск" показал первый трейлер "Кибердеревни"
Сериал основан на популярном YouTube-проекте
07 августа 2023, 10:36, ИА Амител
Онлайн-кинотеатр "Кинопоиск" представил первый трейлер будущего сериала "Кибердеревня". Премьера состоится осенью.
По сюжету фермер Николай живет с семьей на Марсе и держит собственную ферму, пока к нему на планету не прилетает бизнесмен Барагозин, который хочет отнять территорию под строительство завода.
Николаю придется отправиться в путешествие на Землю, чтобы спасти свою ферму.
Сериал основан на популярном YouTube-проекте Birchpunk.
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