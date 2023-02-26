Кириенко призвал опираться на советские традиции при отказе от Болонской системы

Он отметил, что "мир очень динамично меняется, поэтому в этом быстроменяющемся мире опираться только на опыт и наследие, ничего не меняя, не получится"

26 февраля 2023, 09:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Российское образование после отказа от Болонской системы будет опираться на всё лучшее, что есть в его традициях, в том числе советские стандарты. Как сообщает ТАСС, об этом первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

По его словам, российская система образования имеет уникальные столетние традиции, которыми страна по праву может гордиться. Россия не имеет права потерять это наследие.

"Поэтому опираться на всё лучшее, что есть в российской, советской школе, кстати, во всей мировой школе, – это, конечно, абсолютно правильно", – сказал Кириенко.

Он отметил, что "мир очень динамично меняется, поэтому в этом быстроменяющемся мире опираться только на опыт и наследие, ничего не меняя, не получится".

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил вернуться к традиционной системе подготовки специалистов с высшим образованием.