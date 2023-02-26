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Кириенко призвал опираться на советские традиции при отказе от Болонской системы

Он отметил, что "мир очень динамично меняется, поэтому в этом быстроменяющемся мире опираться только на опыт и наследие, ничего не меняя, не получится"

26 февраля 2023, 09:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Российское образование после отказа от Болонской системы будет опираться на всё лучшее, что есть в его традициях, в том числе советские стандарты. Как сообщает ТАСС, об этом первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

По его словам, российская система образования имеет уникальные столетние традиции, которыми страна по праву может гордиться. Россия не имеет права потерять это наследие. 

"Поэтому опираться на всё лучшее, что есть в российской, советской школе, кстати, во всей мировой школе, – это, конечно, абсолютно правильно", – сказал Кириенко.

Он отметил, что "мир очень динамично меняется, поэтому в этом быстроменяющемся мире опираться только на опыт и наследие, ничего не меняя, не получится".

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин в ходе послания  Федеральному собранию предложил вернуться к традиционной системе подготовки специалистов с высшим образованием.

Комментарии 16

  • Я надеюсь на картинке к сабжу про Советскую и Болонскую систему образования, буквы "А", "Вэ" и "эС"? А не эй, би и си?
    26 февраля, Гость   Ответить
  • Этот персонаж с позывным "киндер-сюрприз", в 90х устроил дефолт России И какое он имеет моральное право нести очередную чушь ???
    26 февраля, Гость   Ответить
  • В 1991—1997 годах — работал в сфере предпринимательства, финансов и бизнеса... ----- ну понятно что будет с образованием!? Собственно ни чего не изменится...!
    26 февраля, Гость   Ответить
  • Я не пойму, кого они все время призывают? Они разве не власть? Разве не от них зависят законы в нашей стране?
    26 февраля, Гость   Ответить
  • Какой неприкрытый популизм.. тут, говорят, люди из 90-х умирать кучно начали.. видимо, некоторые быстро перекрашиваются, почуяв неладное?
    26 февраля, Гость   Ответить
  • Зато успешно провел последние выборы Президента РФ. Получил звезду Героя России.
    26 февраля, Гость   Ответить
  • Он отметил, что "мир очень динамично меняется, поэтому в этом быстроменяющемся мире опираться только на опыт и наследие, ничего не меняя, не получится" Уважаемый, базу советской системы образования оставьте! Люди, учившиеся в советской школе, даже спустя 40-50 лет, помнят и знают и правила русского языка, и математику, и физику. Тотальная нынешняя безграмотность просто выбивает из колеи, когда даже самые элементарные вещи из программы начальной школы молодняк не знает. Сталкиваюсь с этим на работе постоянно, ошибки в текстах, а что такое дроби - это вообще из области высшей математики, как мне сказала девушка, закончившая вуз.
    26 февраля, Гость   Ответить
  • Снести церковь – Одобрям! Снести тех, кто ее снес, – сердечно Одобрям! ©
    26 февраля, Гость   Ответить
  • В начальной школе надо заставлять детей много читать (конкретно книги) и больше писать от руки (не стуча по клавишам).Это полезно для развития мозга.
    26 февраля, Гость   Ответить
  • Как они шкурки быстро скидывают, до чего же они мобильны, безликая масса исполнителей.
    26 февраля, Гость   Ответить
  • Сегодня все эти люди работают там лишь доля того что бы другие люди могли подольше тырить из нашей страны всё ценное, а мы об этом не догадывались!!! А ещё лучше что бы мы думали что это все ради нас! Именно поэтому такие как он получают героев...
    26 февраля, Гость   Ответить
  • Люди, учившиеся в советской школе, даже спустя 40-50 лет, помнят и знают и правила русского языка, и математику, и физику. ---------------- тогда программы по предметам были другие. Но это никак не соотносится с болонской системой. Просто теплое и зеленое. Разные вещи.
    26 февраля, Гость   Ответить
  • У людей, учившихся в советских школах были хорошие учителя (в большинстве своём). А сейчас что? В школе формализм, на трудах вместо того, чтобы руками что-то делать - пишут, пишут, пишут. По литературе не учат рассуждать о прочитанном, а лишь тесты, тесты, тесты. Учителя практически ничего сами на уроке живым языком не рассказывают, а лишь "откройте учебники и читайте сами", а потом "ответьте на вопросы".
    26 февраля, Гость   Ответить
  • Дефолт 1998 года, устроенный либералом Кириенко и ко, во времена правления алкаша и предателя- Ельцина, я отлично помню! Это при их непосредственном участии Россия продолжила "европеизацию" и "дружбу" с Западом, подразумевающую развал системы образования, в том числе. А с чего это вдруг такие переобувания?
    26 февраля, Гость   Ответить
  • Левые идеи преобладают в обществе... Вот с чего вдруг... Если западные капиталисты позаботились как уберечь свои сбережения и передать их своим потомкам, то наши остались, можно сказать, один на один с народом, с пролетариатом! Так как им сейчас себя вести...?
    26 февраля, Гость   Ответить
  • Сначала все до основания разрушили ,а сейчас долой ,,болонскую систему образования и это Герой клич бросил ,смешно все это …
    27 февраля, Гость   Ответить
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