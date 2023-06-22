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Кириллов день. Почему 22 июня нужно носить одежду оранжевого цвета?

В этот день человек сам может привлечь к себе удачу

22 июня 2023, 06:29, Анастасия Бичакова

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Кириллов день, или Кирилл Солнцеворот, отмечают в России 22 июня. Традиции, запреты и приметы народного праздника – в материале amic.ru.

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Что обязательно нужно сделать в Кириллов день?

В Кириллов день славяне старались просыпаться пораньше – желательно на рассвете. Считается, что тогда желания сбудутся.

22 июня – удачный день, чтобы избавиться от вредных привычек и выбросить старые вещи.

На Кирилла Солнцеворота также следует надевать одежду оранжевого, желтого и золотистого цветов. По поверьям, это приносит удачу.

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Что запрещено делать в Кириллов день?

В Кириллов день, были уверены наши предки, ни в коем случае нельзя ссориться, конфликтовать и выяснять отношения с людьми. Это может привести к неудачам в делах и личной жизни, а также плохо сказаться на здоровье.

Также на Руси считали, что 22 июня не следует убивать комаров и мошек, иначе их якобы станет больше.

Мамам на Кирилла Солнцеворота рекомендуют не подносить малышей к зеркалам, чтобы они не напугались.

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Народные приметы 22 июня

  • Жара 22 июня – к плохому урожаю зерновых.
  • Небо заполонили тучи, а пчелы не залетают в улей – значит, будет хорошая погода.
  • Вороны много каркают 22 июня – к похолоданию.
  • Ласточки и стрижи летают низко над землей – жди дождя.
  • Рожь зацвела к Кириллову дню – значит, пришло время сенокоса.
Фото: healthspiritbody.com

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Комментарии 1

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Гость

07:44:40 22-06-2023

Наверное оранжевую одежу нужно носит чтобы продажи выросли у заказчиков статьи

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