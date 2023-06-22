В Кириллов день, были уверены наши предки, ни в коем случае нельзя ссориться, конфликтовать и выяснять отношения с людьми. Это может привести к неудачам в делах и личной жизни, а также плохо сказаться на здоровье.

Также на Руси считали, что 22 июня не следует убивать комаров и мошек, иначе их якобы станет больше.

Мамам на Кирилла Солнцеворота рекомендуют не подносить малышей к зеркалам, чтобы они не напугались.