Кириллов день. Почему 22 июня нужно носить одежду оранжевого цвета?
В этот день человек сам может привлечь к себе удачу
22 июня 2023, 06:29, Анастасия Бичакова
Кириллов день, или Кирилл Солнцеворот, отмечают в России 22 июня. Традиции, запреты и приметы народного праздника – в материале amic.ru.
Что обязательно нужно сделать в Кириллов день?
В Кириллов день славяне старались просыпаться пораньше – желательно на рассвете. Считается, что тогда желания сбудутся.
22 июня – удачный день, чтобы избавиться от вредных привычек и выбросить старые вещи.
На Кирилла Солнцеворота также следует надевать одежду оранжевого, желтого и золотистого цветов. По поверьям, это приносит удачу.
Что запрещено делать в Кириллов день?
В Кириллов день, были уверены наши предки, ни в коем случае нельзя ссориться, конфликтовать и выяснять отношения с людьми. Это может привести к неудачам в делах и личной жизни, а также плохо сказаться на здоровье.
Также на Руси считали, что 22 июня не следует убивать комаров и мошек, иначе их якобы станет больше.
Мамам на Кирилла Солнцеворота рекомендуют не подносить малышей к зеркалам, чтобы они не напугались.
Народные приметы 22 июня
- Жара 22 июня – к плохому урожаю зерновых.
- Небо заполонили тучи, а пчелы не залетают в улей – значит, будет хорошая погода.
- Вороны много каркают 22 июня – к похолоданию.
- Ласточки и стрижи летают низко над землей – жди дождя.
- Рожь зацвела к Кириллову дню – значит, пришло время сенокоса.
07:44:40 22-06-2023
Наверное оранжевую одежу нужно носит чтобы продажи выросли у заказчиков статьи