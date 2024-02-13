Киркоров приехал в зону СВО после "голой" вечеринки

Он выступил перед ранеными и заявил, что не собирается уезжать из России

13 февраля 2024, 17:50, ИА Амител

Кадр из видеозаписи / t.me/shot_shot

Филипп Киркоров после "голой" вечеринки приехал в зону СВО. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.

По информации телеграм-канала, певец посетил Горловку и исполнил перед ранеными бойцами песню "Снег".

Он также добавил, что солдаты дают "ощущение тыла", и заявил, что не собирается уезжать из России.

В ДНР Киркоров привез подарки раненым бойцам, компьютеры, принтеры и другую необходимую технику для местного детского центра.

Певец также пообещал оплатить протезы трем военным.