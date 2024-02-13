Киркоров приехал в зону СВО после "голой" вечеринки
Он выступил перед ранеными и заявил, что не собирается уезжать из России
13 февраля 2024, 17:50, ИА Амител
Кадр из видеозаписи / t.me/shot_shot
Филипп Киркоров после "голой" вечеринки приехал в зону СВО. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.
По информации телеграм-канала, певец посетил Горловку и исполнил перед ранеными бойцами песню "Снег".
Он также добавил, что солдаты дают "ощущение тыла", и заявил, что не собирается уезжать из России.
В ДНР Киркоров привез подарки раненым бойцам, компьютеры, принтеры и другую необходимую технику для местного детского центра.
Певец также пообещал оплатить протезы трем военным.
18:53:38 13-02-2024
Вот что "запрет на концертную деятельность" животворящий делает!
19:00:51 13-02-2024
Киркоров и до вечеринки выступал в госпиталях перед ранеными. Помогал приобретать различные средства реабилитации. Только не афишировал, не пиарился этим.
19:13:01 13-02-2024
Многие артисты участвуют в гуманитарной помощи СВО и закупке дронов, других видов вооружения. Но из соображений безопасности ( известные люди и их семьи в первую очередь могут стать жертвами хохляцких спецслужб) стараются не светиться.
19:31:44 13-02-2024
Гость (19:13:01 13-02-2024) Многие артисты участвуют в гуманитарной помощи СВО и закупке... После того, как в прошлом году Лепс и некоторые другие деятели культуры стали давать вознаграждение российским бойцам за подбитые Леопарды, против наших артистов киевский режим возбудил уголовные дела. Одна история, когда граждане нашей страны помогают фронту анонимно и совсем друая, когда это становится достоянием гласности. Во время военной операции не стоит пренебрегать безопасностью.
22:36:38 13-02-2024
"Поездка Киркорова – это ложь и очковтирательство" Яна Поплавская осудила попытки отмыть репутацию Киркорова Актриса в своём видеообращении призвала общественность не реагировать на подобные действия человека, уничтожившего собственное имя. По словам Поплавской, поездка Киркорова в Донбасс – это чудовищная ложь, «показуха», чтобы хоть как-то обелиться после участия в «голой вечеринке» Ивлеевой. «Мы должны с вами понять, что Донбасс – это не помойка. Донбасс – это не прачечная для отстирывания грязного чужого белья и обгаженных штанов. Мы должны с вами понять, что там стоят лучшие люди страны, там стоят 18-летние мальчики, которые совершают нереальные подвиги», – подчеркнула Поплавская. Она также отметила, что Филипп Бедросович за все два года СВО ни разу не изъявлял желания появиться на фронте и ни разу не выезжал туда. Пока наши ребята находились на передовой, любитель «зайти не в ту дверь» наряжался в павлиньи перья и отплясывал на кресте. «Хватит нам врать! Хватит врать народу! Это НЕ культура! Это НЕ наши ценности! России это НЕ нужно!» – заключила Поплавская.
07:07:50 14-02-2024
Гость (22:36:38 13-02-2024) "Поездка Киркорова – это ложь и очковтирательство" Яна Попл... Жаль, что красную шапку волк не съел.
09:15:35 14-02-2024
Гость (22:36:38 13-02-2024) "Поездка Киркорова – это ложь и очковтирательство" Яна Попл... Поплавская лет 50 назад в детском возрасте участвовала в фильме, где песни её героини озвучивала другая девушка, Яна только рот разевала, больше ничем не знаменита. Даже актрисой нельзя назвать. На старости лет решила напомнить о себе, заделаться критиком! Никому её мнение неинтересно! У Яны два взрослых сына, они не спешат проявить себя на СВО, а мамочка почему-то не посылает великовозрастных чад на фронт.: 1. Клим. Известен как режиссёр, телеведущий и автор российских фильмов и сериалов. В 2015 году Клим впервые женился, но брак с Евгенией продлился недолго, и молодожены развелись. Год назад Клим женился во второй раз, а в жены взял свою бывшую жену Евгению. 2. Никита. В 2019 году Никита женился, но через месяц развелся. Сейчас он счастлив в новых отношениях.
14:29:09 14-02-2024
Гость (09:15:35 14-02-2024) Гость (22:36:38 13-02-2024) "Поездка Киркорова – это л... Клим - военный корреспондент, работает в зоне СВО. А Поплавская молодец! Говорит то, что другие замалчивают. А у вас смелости только на анонимный срач хватает.
00:08:37 15-02-2024
Гость (14:29:09 14-02-2024) Клим - военный корреспондент, работает в зоне СВО. А Поплав... О старшем сыне Поплавской сначала была информация, что он уехал на СВО помогать военным священникам. Потом, что он проходил обучение в Чечне, в Гудермесе. Затем осваивал профессию медика. В итоге всё закончилось тем, что снял документальный фильм и вернулся в Москву. Разумеется, приобрел все льготы. Сведений, что принимал непосредственное участие в боевых действиях, не найдено.
11:31:56 14-02-2024
Гость (22:36:38 13-02-2024) "Поездка Киркорова – это ложь и очковтирательство" Яна Попл... Что-то чересчур много ранее забытой Поплавской стало. На желчь пожилая дама исходит.
06:07:40 14-02-2024
Ему там не воняло!? Бойцов помыли приездом этого? Ни чем он не замажет свои поступки и слова, двуличная тварь
07:03:36 14-02-2024
Гость (06:07:40 14-02-2024) Ему там не воняло!? Бойцов помыли приездом этого? Ни чем он ... Если уж пишешь гадости, жертва укропской пропаганды, так давай подтверждение! Какие поступки и слова Киркоров должен замазывать? Филипп прекрасный артист, патриот, а всякие ничтожества стараются уничтожить всё хорошее на российской эстраде, чтобы люди в стране не смели радоваться, а были погружены в глубокую депрессию.
11:46:48 14-02-2024
Гость (07:03:36 14-02-2024) Если уж пишешь гадости, жертва укропской пропаганды, так дав... Киркоров- хорошее? у меня для вас плохие новости: у вас нет вкуса. совсем.
07:36:09 14-02-2024
Спорная ситуация. Против Киркорова и те кто против СВО, это тоже надо понимать. Можно по неосторожности сыграть на стороне бандеровцев
09:55:25 14-02-2024
Гость (07:36:09 14-02-2024) Спорная ситуация. Против Киркорова и те кто против СВО, это ... Мое мнение, как раз бандеровцы разгоняют травлю российских артистов, не уехавших из страны. А вот многие втихушку покинувшие и наезжающие сюда лишь на заработки, вне зоны критики.
10:21:50 14-02-2024
Вот нафик пожилому чуваку уже вся эта публичность в смутные времена? Он как бы не бедный
10:32:35 14-02-2024
Гость (18:53:38 13-02-2024) Вот что "запрет на концертную деятельность" животворящий дел... Лучше вспомни про Малинина, который иногда заезжает в Россию, чтобы дать концерты,ему запрета нет. Сам давно живет в Германии с женой Эммой и сыном Фролом. Из жизни Фрола прошлым летом: «Недавно младший наследник Александра Малинина представил публике свою пассию — студентку МГИМО, будущего юриста по международным делам Софью Городницкую. Влюбленные путешествуют по Европе. Недавно ребята посещали Францию, Германию, теперь же путешествуют по Италии. Здесь 22-летний Фрол сделал предложение руки и сердца любимой. Столь важное событие произошло вчера в одном из музеев.17 августа 2023» Так что теперь Александр и Эмма Малинина будут готовиться к двум свадебным торжествам, ведь недавно предложение руки и сердца получила сестра Фрола — Устинья. Сердце молодой оперной певицы британцу по имени Зак, который считается достаточно обеспеченным молодым человеком. Александр Николаевич в свою очередь предпочитает не комментировать личную жизнь детей, зато активно поддерживает их в соцсетях. Так, исполнитель радовался за Устинью, когда она проводила каникулы с женихом в Гонконге.
15:18:15 14-02-2024
Гость (10:32:35 14-02-2024) Лучше вспомни про Малинина, который иногда заезжает в Россию... и до их заработков в России дойдут руки правосудия. И им, очень надеюсь, перекроют кормушку
13:10:09 14-02-2024
Элен без ребят (11:46:48 14-02-2024) Киркоров- хорошее? у меня для вас плохие новости: у вас нет ... А я вас порадую: всё ВЗАИМНО! Барнаул город маленький, по вашим комментам понятно, кто вы, ЖАЛКАЯ ТВОРЧЕСКАЯ НЕУДАЧНИЦА!
16:16:48 17-02-2024
Так 22 февраля Малинин в Улан-Удэ выступает,афиши развешаны и реклама по телевизору постоянно идёт!Денежки на две свадьбы деткам зарабатывает,пока детки по Европам путешествуют!!!!
13:09:22 18-02-2024
Да, сьездил, засветился. Выступил "перед народом", двух слов там связать не смог, что сказал я так и поняла, какая-то каша во рту. На руинах разрушенного здания опять только о себе любимом, предался воспоминаниям, как он там блистал на сцене...смотреть на все это противно, так неискренне, что стыдно стало даже по ту сторону экрана.