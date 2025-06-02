Кировчанин хотел помочь брату с ремонтом авто, но в итоге обманом продал машину

Авто вернули законному владельцу, однако третье лицо, приобретшее машину у подсудимого, не согласилось с решением о судьбе вещественного доказательства и подало апелляцию

02 июня 2025, 22:48, ИА Амител

Деревянный молоток судьи / Фото: unsplash.coim

20-летнего жителя Кирова осудили за мошенничество в крупном размере. Как сообщает Newsler со ссылкой на пресс-службу местной прокуратуры, молодой человек обманул двоюродного брата и под предлогом ремонта завладел Mitshubishi Lancer за 335 тысяч рублей, а после передал машину третьему лицу, погасил долг.

Отмечается, что авто вернули законному владельцу, однако третье лицо, приобретшее машину у подсудимого, не согласилось с решением о судьбе вещественного доказательства и подало апелляцию. Суд Кировской области отклонил жалобу, оставив приговор в силе. Вместе с тем заявителю позволили обратиться в суд с требованием возместить ущерб.

Суд признал подсудимого виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ и назначил наказание в виде полутора лет лишения свободы. Однако с учетом смягчающих обстоятельств суд применил условное осуждение, основываясь на положениях ст. 73 УК РФ.