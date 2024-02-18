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Киселев направил запрос на интервью с Байденом

Интервью планируется перевести на иностранные языки и распространить

18 февраля 2024, 18:34, ИА Амител

Российский флаг / Фото: unsplash.com
Российский флаг / Фото: unsplash.com

Телеведущий Дмитрий Киселев рассказал в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1", что направил в Белый дом запрос на интервью с президентом США Джо Байденом.

Интервью планируется перевести на иностранные языки и распространить в Telegram-канале РИА Новости, на сайте ria.ru и многочисленных медиаплатформах и в соцсетях медиагруппы как в России, так и по всему миру.

"Вообще, по-хорошему, президенту США Байдену на все это нужно ответить. Лучшим и самым эффектным вариантом для Белого дома было бы зеркальное интервью российскому журналисту. Как у нас говорят – ждем ответа, как соловей лета", – сказал в своей программе Киселев.По словам Киселева, это будет правильным шагом, после того как президент России Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Политика

Комментарии 13

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dok_CФ

18:47:48 18-02-2024

Интервью не состоится.

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Гость

18:57:28 18-02-2024

Ни чё там с уровнем не напутал ?

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Гость

19:07:25 18-02-2024

Гость (18:57:28 18-02-2024) Ни чё там с уровнем не напутал ?... Вряд ли. До тебя не опустится.

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Гость

23:00:37 18-02-2024

Гость (18:57:28 18-02-2024) Ни чё там с уровнем не напутал ?... СШП понад усе?

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Бартоломео

19:41:25 18-02-2024

Что крестьянин, то и обезьянин ... Хе-хе , грустно это.

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Гость

20:25:33 18-02-2024

Чтобы это было равнозначным, интервью должен брать оппозиционно настроенный к нашей власти журналист. Чтобы донести до нас, что на самом деле думают в Америке. Все эти журналисты давно признаны иноагентами

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Гость

21:05:52 18-02-2024

Байден полез за учебником истории Америки

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Гость

21:09:16 18-02-2024

Гость (21:05:52 18-02-2024) Байден полез за учебником истории Америки... сейчас достанет глобус Украины, а уже с его помощью найдет куда Бабама учебник спрятал!

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Гость

22:07:06 18-02-2024

А почему нет? Какая разница оппозиционный журналист берет интервью или провластный? Вот вы бы стали смотреть интервью Дудя у самоходного Джо? Да бред, конечно же. Что мы узнаем? «Сколько ты дротишь?». Понятно, что это больше троллинг. Понятно, что Бидоша не будет давать интервью. Его на людях без прислуги не показывают. Он даун. Буквально неделю назад он разговаривал с Миттераном и Колем. А еще он общался с президентом Мексики египтянином Ас-Сиси. Еще он по трапам самолета очень ловко взбирается. Мастерски на велике ездит. Башкой проверяет прочность бортов вертолетов. Парень хоть куда. Только ссытся и больной.

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Гость

22:26:02 18-02-2024

Вот и специалист по Дудям отметился.

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Гость

08:11:21 19-02-2024

Гость (22:26:02 18-02-2024) Вот и специалист по Дудям отметился.... А что? Ты за Юрика Гея обиделся?) да ты не плачь, малыш)

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Гость

09:01:00 19-02-2024

Гость (08:11:21 19-02-2024) А что? Ты за Юрика Гея обиделся?) да ты не плачь, малыш)... Детка, я даже не знаю кто эти персонажи, знаниями о которых ты так кичишься. Я в говны не лезу, в отличии от тебя.

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Гость

09:39:12 19-02-2024

Какой из Киселёва журналист? Как только государственные бабки для него закончатся - так и он пропадёт.

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