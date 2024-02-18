Киселев направил запрос на интервью с Байденом

Интервью планируется перевести на иностранные языки и распространить

18 февраля 2024, 18:34, ИА Амител

Российский флаг / Фото: unsplash.com

Телеведущий Дмитрий Киселев рассказал в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1", что направил в Белый дом запрос на интервью с президентом США Джо Байденом.

Интервью планируется перевести на иностранные языки и распространить в Telegram-канале РИА Новости, на сайте ria.ru и многочисленных медиаплатформах и в соцсетях медиагруппы как в России, так и по всему миру.

"Вообще, по-хорошему, президенту США Байдену на все это нужно ответить. Лучшим и самым эффектным вариантом для Белого дома было бы зеркальное интервью российскому журналисту. Как у нас говорят – ждем ответа, как соловей лета", – сказал в своей программе Киселев.По словам Киселева, это будет правильным шагом, после того как президент России Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.