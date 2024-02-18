Киселев направил запрос на интервью с Байденом
Интервью планируется перевести на иностранные языки и распространить
18 февраля 2024, 18:34, ИА Амител
Телеведущий Дмитрий Киселев рассказал в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1", что направил в Белый дом запрос на интервью с президентом США Джо Байденом.
Интервью планируется перевести на иностранные языки и распространить в Telegram-канале РИА Новости, на сайте ria.ru и многочисленных медиаплатформах и в соцсетях медиагруппы как в России, так и по всему миру.
"Вообще, по-хорошему, президенту США Байдену на все это нужно ответить. Лучшим и самым эффектным вариантом для Белого дома было бы зеркальное интервью российскому журналисту. Как у нас говорят – ждем ответа, как соловей лета", – сказал в своей программе Киселев.По словам Киселева, это будет правильным шагом, после того как президент России Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
18:47:48 18-02-2024
Интервью не состоится.
18:57:28 18-02-2024
Ни чё там с уровнем не напутал ?
19:07:25 18-02-2024
Гость (18:57:28 18-02-2024) Ни чё там с уровнем не напутал ?... Вряд ли. До тебя не опустится.
23:00:37 18-02-2024
Гость (18:57:28 18-02-2024) Ни чё там с уровнем не напутал ?... СШП понад усе?
19:41:25 18-02-2024
Что крестьянин, то и обезьянин ... Хе-хе , грустно это.
20:25:33 18-02-2024
Чтобы это было равнозначным, интервью должен брать оппозиционно настроенный к нашей власти журналист. Чтобы донести до нас, что на самом деле думают в Америке. Все эти журналисты давно признаны иноагентами
21:05:52 18-02-2024
Байден полез за учебником истории Америки
21:09:16 18-02-2024
Гость (21:05:52 18-02-2024) Байден полез за учебником истории Америки... сейчас достанет глобус Украины, а уже с его помощью найдет куда Бабама учебник спрятал!
22:07:06 18-02-2024
А почему нет? Какая разница оппозиционный журналист берет интервью или провластный? Вот вы бы стали смотреть интервью Дудя у самоходного Джо? Да бред, конечно же. Что мы узнаем? «Сколько ты дротишь?». Понятно, что это больше троллинг. Понятно, что Бидоша не будет давать интервью. Его на людях без прислуги не показывают. Он даун. Буквально неделю назад он разговаривал с Миттераном и Колем. А еще он общался с президентом Мексики египтянином Ас-Сиси. Еще он по трапам самолета очень ловко взбирается. Мастерски на велике ездит. Башкой проверяет прочность бортов вертолетов. Парень хоть куда. Только ссытся и больной.
22:26:02 18-02-2024
Вот и специалист по Дудям отметился.
08:11:21 19-02-2024
Гость (22:26:02 18-02-2024) Вот и специалист по Дудям отметился.... А что? Ты за Юрика Гея обиделся?) да ты не плачь, малыш)
09:01:00 19-02-2024
Гость (08:11:21 19-02-2024) А что? Ты за Юрика Гея обиделся?) да ты не плачь, малыш)... Детка, я даже не знаю кто эти персонажи, знаниями о которых ты так кичишься. Я в говны не лезу, в отличии от тебя.
09:39:12 19-02-2024
Какой из Киселёва журналист? Как только государственные бабки для него закончатся - так и он пропадёт.