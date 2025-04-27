Китаец сбежал из российской колонии в Приморье

Иностранцу дали тюремный срок за незаконное пересечение границы

27 апреля 2025, 14:10, ИА Амител

Тюрьма / Фото: amic.ru

Осужденный в России гражданин Китая сбежал из колонии-поселения в Приморском крае. Как сообщает news.ru, об этом заявили в пресс-службе регионального управления ФСИН.

Иностранец отбывал наказание в КП-26 в поселке Приморском. Беглец одет в черную куртку с капюшоном, спортивные штаны и кроссовки. Рост мужчины около 180 см.

В ведомстве уточнили, что в колониях-поселениях осужденные содержатся без охраны, но под надзором. Они могут покидать территорию колонии с разрешения администрации.

Источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что иностранцу дали тюремный срок за незаконное пересечение границы. За побег ему может грозить дополнительное наказание.