Китай призвал создать условия для начала переговоров по Украине

Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь считает, что простых ответов на сложные вопросы не бывает, главное — не "подливать масла в огонь"

16 мая 2023, 08:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь призвал государства создавать условия для продвижения переговоров по украинскому кризису. Как сообщает РИА Новости, он считает, что простых ответов на сложные вопросы не бывает, главное – не "подливать масла в огонь".

Он отметил, что государствам требуется осознание "необходимости срочного решения политического кризиса".

"Простых ответов на сложные вопросы не бывает. Любое всеобъемлющее решение всегда начинается с первого шага. Нельзя ждать бесконечно возобновления диалога и переговоров", – сказал Чжан Цзюнь.

Политик добавил, что Китай всегда был на стороне мира в вопросе Украины. А также отметил, что спецпредставитель КНР Ли Хуэй по евразийским вопросам отправился на Украину, в Польшу, Францию, Германию и Россию, чтобы уладить кризисную ситуацию.