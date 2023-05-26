Китай предложил сохранить за Россией новые регионы

По данным европейских чиновников, Ли Хуэй призвал европейские правительства рассматривать Китай как экономическую альтернативу Вашингтону

26 мая 2023, 23:36, ИА Амител

Фото: unsplash.com

США и Европа должны добиться немедленного прекращения огня на Украине и сохранить за Россией новые регионы. К этому призвал спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй в ходе визита в страны ЕС, сообщает The Wall Street Journal.

По данным европейских чиновников, Ли Хуэй призвал европейские правительства рассматривать Китай как экономическую альтернативу Вашингтону и заявил, что они должны действовать быстро, чтобы положить конец конфликту между Россией и Украиной.

Неназванные официальные лица считают, что ещё рано отвергать усилия Китая добиться урегулирования конфликта, однако сомневаются в способности Пекина выступить в качестве "честного посредника" в мирных переговорах из-за его "тесного сотрудничества с Москвой".