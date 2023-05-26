Китай предложил сохранить за Россией новые регионы
По данным европейских чиновников, Ли Хуэй призвал европейские правительства рассматривать Китай как экономическую альтернативу Вашингтону
26 мая 2023, 23:36, ИА Амител
США и Европа должны добиться немедленного прекращения огня на Украине и сохранить за Россией новые регионы. К этому призвал спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй в ходе визита в страны ЕС, сообщает The Wall Street Journal.
По данным европейских чиновников, Ли Хуэй призвал европейские правительства рассматривать Китай как экономическую альтернативу Вашингтону и заявил, что они должны действовать быстро, чтобы положить конец конфликту между Россией и Украиной.
Неназванные официальные лица считают, что ещё рано отвергать усилия Китая добиться урегулирования конфликта, однако сомневаются в способности Пекина выступить в качестве "честного посредника" в мирных переговорах из-за его "тесного сотрудничества с Москвой".
00:14:46 27-05-2023
Как-то не соблюдая европейские ценности он высказался.Но как же цивилизованно подливать масло в огонь в стремлении проливать больше крови между двумя народами?
06:27:40 27-05-2023
От китайской заразы россиян погибло под 400тыщь. Иметь такого друга и врагов вообще не надо
13:57:21 27-05-2023
Гость (06:27:40 27-05-2023) От китайской заразы россиян погибло под 400тыщь. Иметь таког... От глупости таких, как ты они погибли! От безответственности и глупости!
12:22:08 27-05-2023
Почему об этом пишут только наши СМИ.
16:48:23 27-05-2023
Это называется медвежья услуга. Вся украина это исконно русская историческая территория.