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Китай предложил сохранить за Россией новые регионы

По данным европейских чиновников, Ли Хуэй призвал европейские правительства рассматривать Китай как экономическую альтернативу Вашингтону

26 мая 2023, 23:36, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

США и Европа должны добиться немедленного прекращения огня на Украине и сохранить за Россией новые регионы. К этому призвал спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй в ходе визита в страны ЕС, сообщает The Wall Street Journal.

По данным европейских чиновников, Ли Хуэй призвал европейские правительства рассматривать Китай как экономическую альтернативу Вашингтону и заявил, что они должны действовать быстро, чтобы положить конец конфликту между Россией и Украиной.

Неназванные официальные лица считают, что ещё рано отвергать усилия Китая добиться урегулирования конфликта, однако сомневаются в способности Пекина выступить в качестве "честного посредника" в мирных переговорах из-за его "тесного сотрудничества с Москвой".

Комментарии 5

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Гость

00:14:46 27-05-2023

Как-то не соблюдая европейские ценности он высказался.Но как же цивилизованно подливать масло в огонь в стремлении проливать больше крови между двумя народами?

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Гость

06:27:40 27-05-2023

От китайской заразы россиян погибло под 400тыщь. Иметь такого друга и врагов вообще не надо

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Гость

13:57:21 27-05-2023

Гость (06:27:40 27-05-2023) От китайской заразы россиян погибло под 400тыщь. Иметь таког... От глупости таких, как ты они погибли! От безответственности и глупости!

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Гость

12:22:08 27-05-2023

Почему об этом пишут только наши СМИ.

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Гость

16:48:23 27-05-2023

Это называется медвежья услуга. Вся украина это исконно русская историческая территория.

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