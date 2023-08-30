Китай присоединил к себе часть России на новых картах
Они будут использоваться в новостях, книгах и рекламе
30 августа 2023, 11:50, ИА Амител
Фото: pxhere.com
"Картографический сервис стандартных карт" опубликовал новые утвержденные карты на 2023 год. На них к Китаю присоединили часть России.
Речь идет о Большом Уссурийском острове, который разделен между странами. Несмотря на договор, на обновленных картах весь остров присоединили к Китаю.
Отмечается, что утвержденный материал будут использовать при создании новостей и в рекламе. Также новые карты можно предоставлять в качестве справочного материала.
11:55:05 30-08-2023
....друганы.... побольше таких. и врагов не надо.
11:58:03 30-08-2023
Пока я президент, пенсионный возраст повышать не буду.....
12:30:11 30-08-2023
Вот тут есть китайские карты "временно утраченных и оккупированных китайских территорий. Поисковик: "Китай, Олбрайт или масоны? Кто покушается на российскую Сибирь." *** Надо осознать очевидное - рано или поздно, они потребуют "своё". И сил противостоять у нас не будет!
12:31:05 30-08-2023
Кемптская волость? Забирайте! Делов то.
12:41:05 30-08-2023
С тревогой читаю заголовок, а вдруг наш край забрали китайцы. Но пока нет.
12:41:11 30-08-2023
В Китае тоже есть провокаторы, а это "рисовальня" на карте - 100% провокация! Госдеп руки потирает, т.к. главная цель у них - поссорить Китай и Россию, особенно им это сейчас надо. Вот пиндосы и подначивают через своих прикормленных там агентов. Тьфу на их рисование! Как нарисовали, так и забудут. Япошки тоже раньше этим занимались - долго рисовали на картах ДВ регионы РФ "своими". И чего?! России тоже показательно и МОЛЧА надо обновить все карты с нанесением СВОИХ границ" . Это обнулит зарисовки Китая! (и дипломатический нот не понадобится).
13:11:26 30-08-2023
гостья (12:41:11 30-08-2023) В Китае тоже есть провокаторы, а это "рисовальня" на карте -... посмотрите карты 50-60-х годов и сегодняшние. в частности, был русским, а сейчас китайский полуостров Даманский, из-за которого в конце 60-х был конфликт с Китаем
13:16:07 30-08-2023
гостья (12:41:11 30-08-2023) В Китае тоже есть провокаторы, ... серьёзно?! Срочно нужно звонить Товарищу Xi!!! В партию пробрались враги!
14:03:05 30-08-2023
интересно, а по чьему указу Даманский отдали Китаю, уж не "собирателя ли земель русских"
14:46:56 30-08-2023
Гость (14:03:05 30-08-2023) интересно, а по чьему указу Даманский отдали Китаю, уж не "с... Новый договор о границе с Китаем, урегулировавший старые споры, был заключен в 1991 году М. Горбачевым и затем в 1992 году ратифицирован Верховным Советом РФ. По этому договору Даманский был отдан Китаю...
19:37:59 30-08-2023
Гобыл заключен в 1991 году М. Горбачевым и затем в 1992 году ратифицирован Верховным Советом РФ. По этому договору Даманский был отдан Китаю... НЕ ВРИ!!!!!!!