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Китай присоединил к себе часть России на новых картах

Они будут использоваться в новостях, книгах и рекламе

30 августа 2023, 11:50, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

"Картографический сервис стандартных карт" опубликовал новые утвержденные карты на 2023 год. На них к Китаю присоединили часть России.

Речь идет о Большом Уссурийском острове, который разделен между странами. Несмотря на договор, на обновленных картах весь остров присоединили к Китаю.

Отмечается, что утвержденный материал будут использовать при создании новостей и в рекламе. Также новые карты можно предоставлять в качестве справочного материала.

Россия Китай

Комментарии 11

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Гость

11:55:05 30-08-2023

....друганы.... побольше таких. и врагов не надо.

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Гость

11:58:03 30-08-2023

Пока я президент, пенсионный возраст повышать не буду.....

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Серьмяжная правда

12:30:11 30-08-2023

Вот тут есть китайские карты "временно утраченных и оккупированных китайских территорий. Поисковик: "Китай, Олбрайт или масоны? Кто покушается на российскую Сибирь." *** Надо осознать очевидное - рано или поздно, они потребуют "своё". И сил противостоять у нас не будет!

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Гость

12:31:05 30-08-2023

Кемптская волость? Забирайте! Делов то.

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Гость

12:41:05 30-08-2023

С тревогой читаю заголовок, а вдруг наш край забрали китайцы. Но пока нет.

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гостья

12:41:11 30-08-2023

В Китае тоже есть провокаторы, а это "рисовальня" на карте - 100% провокация! Госдеп руки потирает, т.к. главная цель у них - поссорить Китай и Россию, особенно им это сейчас надо. Вот пиндосы и подначивают через своих прикормленных там агентов. Тьфу на их рисование! Как нарисовали, так и забудут. Япошки тоже раньше этим занимались - долго рисовали на картах ДВ регионы РФ "своими". И чего?! России тоже показательно и МОЛЧА надо обновить все карты с нанесением СВОИХ границ" . Это обнулит зарисовки Китая! (и дипломатический нот не понадобится).

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123

13:11:26 30-08-2023

гостья (12:41:11 30-08-2023) В Китае тоже есть провокаторы, а это "рисовальня" на карте -... посмотрите карты 50-60-х годов и сегодняшние. в частности, был русским, а сейчас китайский полуостров Даманский, из-за которого в конце 60-х был конфликт с Китаем

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Гость

13:16:07 30-08-2023

гостья (12:41:11 30-08-2023) В Китае тоже есть провокаторы, ... серьёзно?! Срочно нужно звонить Товарищу Xi!!! В партию пробрались враги!

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Гость

14:03:05 30-08-2023

интересно, а по чьему указу Даманский отдали Китаю, уж не "собирателя ли земель русских"

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Гость

14:46:56 30-08-2023

Гость (14:03:05 30-08-2023) интересно, а по чьему указу Даманский отдали Китаю, уж не "с... Новый договор о границе с Китаем, урегулировавший старые споры, был заключен в 1991 году М. Горбачевым и затем в 1992 году ратифицирован Верховным Советом РФ. По этому договору Даманский был отдан Китаю...

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Гость

19:37:59 30-08-2023

Гобыл заключен в 1991 году М. Горбачевым и затем в 1992 году ратифицирован Верховным Советом РФ. По этому договору Даманский был отдан Китаю... НЕ ВРИ!!!!!!!

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