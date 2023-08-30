Китай присоединил к себе часть России на новых картах

Они будут использоваться в новостях, книгах и рекламе

30 августа 2023, 11:50, ИА Амител

Фото: pxhere.com

"Картографический сервис стандартных карт" опубликовал новые утвержденные карты на 2023 год. На них к Китаю присоединили часть России.

Речь идет о Большом Уссурийском острове, который разделен между странами. Несмотря на договор, на обновленных картах весь остров присоединили к Китаю.

Отмечается, что утвержденный материал будут использовать при создании новостей и в рекламе. Также новые карты можно предоставлять в качестве справочного материала.