Китаянка отключила мужа от системы жизнеобеспечения, чтобы отомстить за неверность

В больницу его привезла любовница

07 августа 2024, 15:40, ИА Амител

Аппарат ИВЛ / Фото: pxhere.com/ru/photo/721422

В Китае женщина приняла решение отключить систему жизнеобеспечения своего мужа, который оставил ее ради другой женщины десять лет назад. Эту информацию опубликовала South China Morning Post.

У 38-летнего мужчины случилось кровоизлияние в мозг, когда он находился в доме своей любовницы. Она отвезла его в больницу, где пациент был помещен в отделение интенсивной терапии. Женщина скрылась, не сообщив о себе никаких данных. Позже там появилась законная супруга пострадавшего.

Врач сообщил ей о критическом состоянии пациента. Он находился в коме, и шансы на его выживание после операции были очень низкими. Кроме того, имеющееся медицинское оборудование могло лишь временно поддерживать его жизнь, а стоимость операции была чрезвычайно высокой.

Тогда женщина попросила врачей удалить трахеальную трубку, которая обеспечивала жизнеобеспечение ее мужа, и отказаться от любых попыток привести его в чувство. Она объяснила, что знает о его неверности более десяти лет. Все это время он не подавал на развод, но и не оказывал ей никакой финансовой поддержки.

Неизвестно, как к этому решению отнеслись другие родственники мужчины. Однако в социальных сетях поступок китаянки в основном поддержали.