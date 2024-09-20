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Китайская чиновница сделала 58 подчиненных своими любовниками

За это ее посадили в тюрьму

20 сентября 2024, 17:10, ИА Амител

Осужденная китайская чиновница / Фото: Baidu
Осужденная китайская чиновница / Фото: Baidu

В Китае 52-летняя Чжун Ян, губернатор автономной префектуры провинции Гуйчжоу и секретарь комитета Коммунистической партии, была осуждена за коррупцию и приговорена к 13 годам лишения свободы. Об этом сообщает South China Morning Post.

По информации издания, когда женщина занимала высокие посты, она поддерживала романтические связи с 58 своими подчиненными. Некоторые из них соглашались на такие отношения с ней из-за предлагаемых ею преимуществ, а другие – из страха перед ее авторитетом.

Кроме того, за свою карьеру госслужащая получила взятки на сумму 8,5 миллиона долларов. Она использовала свое положение для обогащения, гарантируя "привилегированным компаниям" выгодные контракты под предлогом государственных инвестиций. При этом она пренебрегала предприятиями, которые не имели с ней личных связей.

Женщину осудили за коррупцию и приговорили к 13 годам лишения свободы в тюрьме, а также к штрафу один миллион юаней (около 141 тыс. долларов). Ее должность в ВСНП была аннулирована.

Политика

Комментарии 15

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Гость

17:34:07 20-09-2024

А еще фото будут? Друг спрашивает

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Кхм...

22:33:54 20-09-2024

Гость (17:34:07 20-09-2024) А еще фото будут? Друг спрашивает... Точно.
Без фото тема совершенно не раскрыта! Что совратило с пути истинного 58 верных членов партии?!

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Гость.

05:42:43 21-09-2024

Гость (17:34:07 20-09-2024) А еще фото будут? Друг спрашивает... Очень понравилась "другу"?

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Гость

17:38:01 20-09-2024

На Матвиенку похожа

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Гость

21:30:57 20-09-2024

Гость (17:38:01 20-09-2024) На Матвиенку похожа ... ну если только совсем в детстве...!?

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Гость

18:07:17 20-09-2024

Эх, китайцы великий народ, если у них такие чиновницы!)))

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Гость

18:54:21 20-09-2024

А чего там за расстрелы в кетае, за коррупцию? Опять обманули местный электорат.

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Гость

19:51:48 20-09-2024

красава,так держать. до ТЫЩИ пущай добьёт. но, я сней, ни-ни. заражусЯ

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Гость

19:53:15 20-09-2024

А чего там за расстрелы в кетае,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ЛОШАРА, в кИтае. неуч.

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Musik

20:56:01 20-09-2024

Гость (19:53:15 20-09-2024) А чего там за расстрелы в кетае,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ЛОШАРА, ... Щас так модно. А вы отмирающая общественная мозговая извилина прямая.
По новости - у Сердюкова была горазд более.
Но и эта ничего так.

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Гость

21:32:10 20-09-2024

Даёшь!!!
каждой нашей чиновнице по 58 любовников!!!

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Гость

21:33:07 20-09-2024

хочу в социализм!

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Кхм...

22:35:20 20-09-2024

Гость (21:33:07 20-09-2024) хочу в социализм!... ...дуйте!
😆

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Не гость

02:40:06 21-09-2024

Наберите в поисковике Яндекс " алтайская куртизанка". И внимательно прочитайте первые матерьялы. Только Яндекс не Гугл.

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Musik

17:36:46 21-09-2024

Не гость (02:40:06 21-09-2024) Наберите в поисковике Яндекс " алтайская куртизанка". И вним... Вымыслы. Бездоказательно. Понаблюдаем.
Хотя...

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