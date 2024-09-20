Китайская чиновница сделала 58 подчиненных своими любовниками
За это ее посадили в тюрьму
20 сентября 2024, 17:10, ИА Амител
В Китае 52-летняя Чжун Ян, губернатор автономной префектуры провинции Гуйчжоу и секретарь комитета Коммунистической партии, была осуждена за коррупцию и приговорена к 13 годам лишения свободы. Об этом сообщает South China Morning Post.
По информации издания, когда женщина занимала высокие посты, она поддерживала романтические связи с 58 своими подчиненными. Некоторые из них соглашались на такие отношения с ней из-за предлагаемых ею преимуществ, а другие – из страха перед ее авторитетом.
Кроме того, за свою карьеру госслужащая получила взятки на сумму 8,5 миллиона долларов. Она использовала свое положение для обогащения, гарантируя "привилегированным компаниям" выгодные контракты под предлогом государственных инвестиций. При этом она пренебрегала предприятиями, которые не имели с ней личных связей.
Женщину осудили за коррупцию и приговорили к 13 годам лишения свободы в тюрьме, а также к штрафу один миллион юаней (около 141 тыс. долларов). Ее должность в ВСНП была аннулирована.
17:34:07 20-09-2024
А еще фото будут? Друг спрашивает
22:33:54 20-09-2024
Гость (17:34:07 20-09-2024) А еще фото будут? Друг спрашивает... Точно.
Без фото тема совершенно не раскрыта! Что совратило с пути истинного 58 верных членов партии?!
05:42:43 21-09-2024
Гость (17:34:07 20-09-2024) А еще фото будут? Друг спрашивает... Очень понравилась "другу"?
17:38:01 20-09-2024
На Матвиенку похожа
21:30:57 20-09-2024
Гость (17:38:01 20-09-2024) На Матвиенку похожа ... ну если только совсем в детстве...!?
18:07:17 20-09-2024
Эх, китайцы великий народ, если у них такие чиновницы!)))
18:54:21 20-09-2024
А чего там за расстрелы в кетае, за коррупцию? Опять обманули местный электорат.
19:51:48 20-09-2024
красава,так держать. до ТЫЩИ пущай добьёт. но, я сней, ни-ни. заражусЯ
19:53:15 20-09-2024
А чего там за расстрелы в кетае,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ЛОШАРА, в кИтае. неуч.
20:56:01 20-09-2024
Гость (19:53:15 20-09-2024) А чего там за расстрелы в кетае,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ЛОШАРА, ... Щас так модно. А вы отмирающая общественная мозговая извилина прямая.
По новости - у Сердюкова была горазд более.
Но и эта ничего так.
21:32:10 20-09-2024
Даёшь!!!
каждой нашей чиновнице по 58 любовников!!!
21:33:07 20-09-2024
хочу в социализм!
22:35:20 20-09-2024
Гость (21:33:07 20-09-2024) хочу в социализм!... ...дуйте!
😆
02:40:06 21-09-2024
Наберите в поисковике Яндекс " алтайская куртизанка". И внимательно прочитайте первые матерьялы. Только Яндекс не Гугл.
17:36:46 21-09-2024
Не гость (02:40:06 21-09-2024) Наберите в поисковике Яндекс " алтайская куртизанка". И вним... Вымыслы. Бездоказательно. Понаблюдаем.
Хотя...