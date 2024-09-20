Китайская чиновница сделала 58 подчиненных своими любовниками

За это ее посадили в тюрьму

20 сентября 2024, 17:10, ИА Амител

Осужденная китайская чиновница / Фото: Baidu

В Китае 52-летняя Чжун Ян, губернатор автономной префектуры провинции Гуйчжоу и секретарь комитета Коммунистической партии, была осуждена за коррупцию и приговорена к 13 годам лишения свободы. Об этом сообщает South China Morning Post.

По информации издания, когда женщина занимала высокие посты, она поддерживала романтические связи с 58 своими подчиненными. Некоторые из них соглашались на такие отношения с ней из-за предлагаемых ею преимуществ, а другие – из страха перед ее авторитетом.

Кроме того, за свою карьеру госслужащая получила взятки на сумму 8,5 миллиона долларов. Она использовала свое положение для обогащения, гарантируя "привилегированным компаниям" выгодные контракты под предлогом государственных инвестиций. При этом она пренебрегала предприятиями, которые не имели с ней личных связей.

Женщину осудили за коррупцию и приговорили к 13 годам лишения свободы в тюрьме, а также к штрафу один миллион юаней (около 141 тыс. долларов). Ее должность в ВСНП была аннулирована.