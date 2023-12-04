НОВОСТИПроисшествия

Китайская гирлянда убила двух детей в Москве

Пожар произошел из-за короткого замыкания в многоквартирном доме 3 декабря

04 декабря 2023, 13:31, ИА Амител

Кадр: t.me/breakingmash
Кадр: t.me/breakingmash

В Москве двое детей четырех и девяти лет погибли в результате пожара в квартире на 10-м этаже, сообщает столичный СК в своем Telegram-канале.

"В больницу доставлено три человека, в том числе двое детей. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, двое детей скончались от отравления угарным газом", – рассказали в ведомстве.

Как уточняет Telegram-канал Mash, пожар произошел из-за короткого замыкания в китайской гирлянде, висевшей на шторе.

Отец детей находится в реанимации с ожогами и интоксикацией продуктами горения. Мать не пострадала – она была на работе.

Пожары Москва дети

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

13:38:20 04-12-2023

А есть не китайские? у многих всю ночь окна светятся с такими.

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:26:29 04-12-2023

Восьмерых детей, как приказал Владимир Владимирович, у них больше не будет.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:13:41 04-12-2023

Штора тоже китайская?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

17:29:04 04-12-2023

ппц , плюс еще одна фобия

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров