Китайская гирлянда убила двух детей в Москве
Пожар произошел из-за короткого замыкания в многоквартирном доме 3 декабря
04 декабря 2023, 13:31, ИА Амител
Кадр: t.me/breakingmash
В Москве двое детей четырех и девяти лет погибли в результате пожара в квартире на 10-м этаже, сообщает столичный СК в своем Telegram-канале.
"В больницу доставлено три человека, в том числе двое детей. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, двое детей скончались от отравления угарным газом", – рассказали в ведомстве.
Как уточняет Telegram-канал Mash, пожар произошел из-за короткого замыкания в китайской гирлянде, висевшей на шторе.
Отец детей находится в реанимации с ожогами и интоксикацией продуктами горения. Мать не пострадала – она была на работе.
13:38:20 04-12-2023
А есть не китайские? у многих всю ночь окна светятся с такими.
14:26:29 04-12-2023
Восьмерых детей, как приказал Владимир Владимирович, у них больше не будет.
15:13:41 04-12-2023
Штора тоже китайская?
17:29:04 04-12-2023
ппц , плюс еще одна фобия