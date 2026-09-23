Китайская кухня в Барнауле. Почему иностранные инвесторы открывают заведения в городе

Новый ресторан стал еще одной точкой на гастрономической карте города

23 сентября 2026, 06:15, ИА Амител

Китайский ресторан / Фото: создано в ChatGPT

Иностранные инвесторы все активнее вкладывают деньги в экономику Барнаула. Недавно в центре города появился очередной китайский ресторан — "Лапша мира". На его открытии побывала начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуре Елена Абдулаева. По ее словам, несмотря на разговоры о закрытии заведений, с начала года в крае начали работу около 16 новых предприятий общепита. Все больше инвесторов из других субъектов РФ и стран рассматривают наш город как одну из главных гастрономических столиц Сибири.

Китайская кухня становится частью гастрономической карты Барнаула

В последние годы в краевой столице появляется все больше заведений с азиатским уклоном. Для инвесторов это возможность познакомить жителей города с блюдами, которые привычны для китайской аудитории, но пока не так широко представлены в Барнауле.

Елена Абдулаева отмечает, что азиатская кухня сейчас востребована, при этом в малых городах и населенных пунктах края по-прежнему преобладают традиционные русские блюда. Там сохраняются кафе и столовые привычного формата. В крупных городах ассортимент шире: здесь развиваются рестораны различных кухонь и современный фастфуд.

Отдельное направление — переосмысление быстрого питания. По словам Абдулаевой, сегодня фастфуд все чаще пытается соответствовать запросу на более здоровую пищу: меняются меню, ингредиенты и сами представления о том, каким может быть быстрое питание. При этом в регионе сохраняется интерес и к собственной гастрономической идентичности. По ее мнению, появление ресторана с китайской кухней не противоречит развитию локальной гастрономии. Наоборот, новые форматы расширяют выбор для жителей и туристов.

Ресторан "собрали" за три месяца

Генеральный директор ООО "Аита", которому принадлежит кафе "Лапша мира", Светлана Борисова рассказывает, что до запуска проекта не была профессиональным ресторатором. 38 лет она проработала в сфере телекоммуникаций в Барнауле, а после выхода на пенсию решила попробовать себя в новом деле. Предложение открыть кафе поступило от китайских знакомых.

По словам Борисовой, полноценного бизнес-плана на старте не было. Китайские партнеры предложили ей организовать заведение, поскольку сами любят лапшу и хотели открыть в Барнауле место с привычной для них кухней.

"Просто приехали китайцы и попросили открыть кафе. Они любят лапшу и, в общем, спросили: получится — не получится? Я вообще как бы не бизнесмен, но мне хотелось попробовать что-то другое", — рассказала Борисова.

Связаться с ней инвесторы смогли через общих знакомых. По словам предпринимательницы, один из партнеров работает в России давно — около 25 лет, из них примерно пять лет — в Барнауле. Именно здесь они познакомились и впоследствии решили запустить новый проект. Для китайских инвесторов это не первый опыт в ресторанном бизнесе: ранее в Барнауле у них было небольшое кафе на улице Энтузиастов.

Шеф-повар Ли до переезда в Россию также работал в ресторанной сфере в Китае. Отдельным вопросом стало взаимодействие русскоязычных и китайских сотрудников: часть команды говорит на китайском языке, часть — на русском. Для общения используют переводчик. Кроме того, шеф-повар Ли немного говорит по-русски, поскольку уже много лет работает в России.

В планах управляющей — расширение меню кафе и представление блюд из лапши со всего мира, исходя из названия заведения.

Инвесторы занимались не только общепитом. Как отметила Елена Абдулаева, китайский бизнес уже проявлял интерес к Алтайскому краю и в промышленной сфере. Появление ресторана она рассматривает в том числе как возможность культурного обмена.

Материал подготовлен при поддержке комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула