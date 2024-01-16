Китайские банки ужесточили ограничения для РФ из-за санкций США
По меньшей мере два банковских учреждения усилили проверки сделок, обращая внимание на то, зарегистрированы ли предприятия в РФ
16 января 2024, 17:04, ИА Амител
Государственные банки Китая ужесточат ограничения для клиентов из России, после того как в США ввели вторичные санкции. Как сообщает телеканал "360", об этом стало известно агентству Bloomberg.
По меньшей мере два банковских учреждения усилили проверки сделок, обращая внимание на то, зарегистрированы ли предприятия в РФ. Они собираются разорвать сотрудничество с теми, кто попал в санкционные списки Соединенных Штатов, а также перестанут оказывать финансовые услуги российскому военно-промышленному комплексу.
Напомним, что в конце 2023 года президент США Джо Байден подписал указ, который наделяет Минфин правом вводить ограничительные меры против зарубежных банков в том случае, если они проводят сделки с россиянами, которые находятся под санкциями.
17:40:50 16-01-2024
Может неофициально порешают. Китай тоже видит, что скоро 2 года уже, а как бы непонятно
17:44:40 16-01-2024
Чайная, чина , опа. Чина , чинанай... . Чайники вас продадут, потом выкупят и снова продадут два раза.
19:22:28 16-01-2024
Гость (17:44:40 16-01-2024) Чайная, чина , опа. Чина , чинанай... . Чайники вас продадут... Не добавить, не убавить.И радоваться "дружбе" с Китаем - так себе занятие.
19:41:31 16-01-2024
Гость (17:44:40 16-01-2024) Чайная, чина , опа. Чина , чинанай... . Чайники вас продадут... Китай коммунистическая страна, а Россия черте что. Китаю остается обдирать Россию, как липку.
20:18:07 16-01-2024
Гость (19:41:31 16-01-2024) Китай коммунистическая страна, а Россия черте что. Китаю ост... Вы реально считаете Китай коммунистической страной? Все в частной собственности, 2-е место по количеству миллиардеров на 1 страну. Вы как-то неправильно определяете коммунизм. Или я что-то пропустил
20:52:32 16-01-2024
Пузырек (20:18:07 16-01-2024) Вы реально считаете Китай коммунистической страной? Все в ча... СССР, идеология была коммунистическая, но коммунизмом не пахло. У Китая идеология коммунистическая со специфическим уклоном. На полутора миллиардный Китай миллиардеры, пропорционально всем странам - кот наплакал. Упустил товарищ, упустил, народонаселение Китая.
22:04:07 16-01-2024
Гость (20:52:32 16-01-2024) СССР, идеология была коммунистическая, но коммунизмом не пах... Вы были в Китае? Вы работали с китайцами? Вы знаете, что такое коммунизм? Нет там никакой общественной собственности на средства производства. НЕТ. Все в частной собственности. Мне страшно, что у Вас в голове.
07:56:38 17-01-2024
Пузырек (22:04:07 16-01-2024) Вы были в Китае? Вы работали с китайцами? Вы знаете, что так... Товарищ, вы все пыжетесь? В первый день работы ХХ съезда генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин в своем докладе особо подчеркнул, что главными целями развития страны на ближайшее время будут завершение социалистической модернизации и превращение Китая в богатое, демократическое, социалистическое государство. Обозначены и временные рамки достижения этих целей - соответственно, 2035-й и 2049-й (год 100-летия КНР). =======В России про такие задачи не говорят.
12:52:14 17-01-2024
Гость (07:56:38 17-01-2024) Товарищ, вы все пыжетесь? В первый день работы ХХ съезда ген... Я про ваше виденье коммунистического государства. Вы уже про социализм заговорили. Богатое - да, вернее мощное. Но демократия и социализм? А советские лидеры коммунизм 40 лет обещали построить. В Китае обычный капитализм с местным колоритом, как и любую страну возьми
07:10:25 18-01-2024
Пузырек (12:52:14 17-01-2024) Я про ваше виденье коммунистического государства. Вы уже про... Для всех в мире, Китай - коммунистический, сейчас он строит кибер. террористический строй, последняя стадия развития человечества. Так же, и СССР называли коммунистическим, но коммунизмом там не пахло, был государственный капитализм. Пузырек что вы копаетесь в потерянном хламе, который не могли сохранить коммунисты СССР. Оппортунисты Зюганова и России, это мутанты, сейчас им тем более чужд коммунизм, хоть они и размахивают красными флагами.
18:36:53 16-01-2024
В Китае мало банков? Одни ужесточат, значит эти сделки заберут другие. Или через свопы.
07:25:52 17-01-2024
Это просто игрища в соблюдение приличий, как работали, так и будут работать. Просто какие то банки более ориентированы на работу с США и им надо попытаться показать, что они соблюдают все указания ОФАК (комиссия по ценным бумагам). А из диалога выше я респектну Пузырьку, верно глаголит - нет никакого коммунизма в Китае, ровно ноль. Там строят свою, вполне имперскую империю)
07:41:11 17-01-2024
Когда Ленин развивал марксистскую теорию, он сказал коммунизм не догма, его можно развивать и добавил своего. Сталин сказал, что можно и в одной стране, этим тоже доразвил. Китай развил положениями, что можно и в частно собственности, лишь бы цели были правильные. А цели определяет компартия Китая, которая у власти. В принципе похрену как назвать строй, если он эффективен и улучшает жизнь. У Китая эффективен и улучшает. Хоть капиталосоциомунизм назовите, главное эффект есть
09:18:52 17-01-2024
Гость (07:41:11 17-01-2024) Когда Ленин развивал марксистскую теорию, он сказал коммуниз... Эффект у Китая в основном от западных капиталистических производств, как это не странно. В Россию они сильно не ломились, так у нас просто нет столько работников, как в Китае, и климат в Китае вполне подходящий - нет сильных морозов и сильной жары, как например в Индии.
09:43:06 17-01-2024
Гость (09:18:52 17-01-2024) Эффект у Китая в основном от западных капиталистических прои... Пофиг откуда эффект, он смог использовать то, что было, а мог не использовать. Тысячу лет назад он был богаче Запада, потом туда вошел Запад, он стал нищей колонией. А теперь опять вторая экономика мира. Около 50 лет назад Запад вошел туда потому что ему было выгодно и чтобы оторвать от СССР, китайцы это использовали. Западу надо было разделить СССР и Китай, это получилось, СССР уже не конкурент, но теперь конкурент Китай. Теперь опять чешут репу
10:13:24 17-01-2024
Гость (09:43:06 17-01-2024) Пофиг откуда эффект, он смог использовать то, что было, а мо... Плохо вы знаете историю. Китай сто с лишним лет назад тоже был первой экономикой мира. Сейчас он вернул себе первенство за счет Запада и его технологий. СССР с Китаем особо никогда не дружил, сказки здесь не сочиняйте. Совместных учений не проводили, а сейчас проводят.
11:31:09 17-01-2024
Гость (10:13:24 17-01-2024) Плохо вы знаете историю. Китай сто с лишним лет назад тоже б... Вы историю не знаете от слова совсем, анекдот про первую экономику мира в 1920 рассказывайте википедии. У них только вторая опиумная к концу 19 века закончилась, в начале 20 они были никакие. С СССР не только дружил, СССР компартию Китая к власти привел, загнав капиталистов на Тайвань. Хоть не позорились бы интернетовскими познаниями. И Запад туда вошел, во первых, много дешевой рабочей силы, во вторых, чтобы от СССР оторвать, разделяй и властвуй, ничего нового
11:36:50 17-01-2024
У Китая 100 лет назад Гражданская война шла между коммунистами и капиталистами, а США до 1970 находящуюся у власти коммунистическую партию Китая вообще не признавал. Но потом поняли, что умней будет признать и начать дружить. Было грамотно сделано, но вырос конкурент
12:15:30 17-01-2024
Китайцы, в отличие от США и РФ играют в долгую. Это америкосам и нам надо, чтобы что-то происходило быстро, поскольку выборы... в КНР стратегия на сотню лет вперёд написана, и она таки будет исполняться, и они таки добьются своего. Китайцы упоры и трудолюбивы, а мы- нет. Нам бы шашкой помахать, а потом нежиться, всеми обожаемым героям и ветеранам... А китайцы будут действовать хитростью. Мы думаем себе, а китайцы- о правнуках. Поэтому, сегодня мы типа "друзья", а через лет 30 - вовсе на факт. Кстати, о китайцах- а кто в курсе, что в районе Власихинской промзоны делают толпы китайцы? Шастают, высматривают...
14:23:04 17-01-2024
Демократия и социализм...При капитализме есть демократия?Один густостоящий звон про якобы существующую демократию ) " Демократия— политическая система, в основе которой лежит метод коллективного принятия решений с равным воздействием участников на исход процесса или на его существенные стадии." Вы это видите на примере США,Англии или где-либо ещё?Там просто политики о ней больше всех звиздят )
14:32:39 17-01-2024
Государственный долг США составляет 32 триллиона долларов.Однако штаты указывают банкам мира что тем не следует делать и что следует делать.И всё это в рамках свободы и демократии.