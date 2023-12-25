Китайские запчасти для авто: какие есть преимущества и недостатки?

Рассказываем, где заказать качественные бюджетные аналоги

25 декабря 2023, 16:14, ИА Амител erid: LjN8K4iKU

Автозапчасти / Фото: freepik.com

На фоне ограничения поставок из Европы ремонтные мастерские все чаще отдают предпочтение запчастям из Китая. В Поднебесной выпускают аналоги, подходящие для машин самых разных марок, от бюджетных до дорогих. Рассказываем, почему сегодня запчасти оптом из Китая для авто – одно из самых выгодных решений.

Преимущества китайских автозапчастей

В условиях роста цен азиатские автозапчасти пользуются еще большим спросом. Их надежность и долговечность проверены временем. К основным преимуществам деталей можно отнести:

низкую стоимость. Тюнинг или ремонт обходится на 30-50% дешевле;

Тюнинг или ремонт обходится на 30-50% дешевле; высокое качество. Крупные китайские компании в последние годы инвестировали значительные средства в исследования и инновационные разработки, внедрили строгий контроль на всех этапах производства, что привело к повышению качества продукции и соответствию ее международным стандартам;

Крупные китайские компании в последние годы инвестировали значительные средства в исследования и инновационные разработки, внедрили строгий контроль на всех этапах производства, что привело к повышению качества продукции и соответствию ее международным стандартам; широкую доступность. Сегодня доставка оборудования из Китая, как и запчастей, проходит в короткие сроки, а подбор деталей среди многотысячного ассортимента прост и понятен.

Чтобы качество деталей полностью соответствовало ожидаемому, важно грамотно выбирать поставщика, а также фирму-производителя.

Где заказать качественные запчасти из Китая?

Компания Kitai Consult* сотрудничает с заводами Китая напрямую. Специалисты фирмы оформляют необходимую документацию на груз, включая страховку, и доставляют его в короткие сроки.

Вы можете выбрать подходящий тип доставки по длительности и цене. Благодаря этому прямые поставки из Китая оптом осуществляют по самым доступным ценам. Отлаженная схема и большой опыт ведения деятельности в сфере международного консалтинга помогает специалистам Kitai Consult придерживаться в работе высоких стандартов.

Какие запчасти можно заказать?

Компания осуществляет оптовую поставку деталей для любых легковых и грузовых автомобилей, включая: кондиционеры, тормозные системы, шины и диски, детали интерьера авто, системы охлаждения, глушители, компоненты трансмиссии, системы подвески, элементы кузова и прочее.

*Kitai Consult ("Китай Консалт")

Дистанционную продажу осуществляет ООО "Консалт"; ОГРН1221600023369; Республика Татарстан, г. Казань, Меридианная ул., д. 4, торговый центр 3, кабинет 17.

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