Китайские запчасти для авто: какие есть преимущества и недостатки?
Рассказываем, где заказать качественные бюджетные аналоги
25 декабря 2023, 16:14, ИА Амител erid: LjN8K4iKU
На фоне ограничения поставок из Европы ремонтные мастерские все чаще отдают предпочтение запчастям из Китая. В Поднебесной выпускают аналоги, подходящие для машин самых разных марок, от бюджетных до дорогих. Рассказываем, почему сегодня запчасти оптом из Китая для авто – одно из самых выгодных решений.
Преимущества китайских автозапчастей
В условиях роста цен азиатские автозапчасти пользуются еще большим спросом. Их надежность и долговечность проверены временем. К основным преимуществам деталей можно отнести:
- низкую стоимость. Тюнинг или ремонт обходится на 30-50% дешевле;
- высокое качество. Крупные китайские компании в последние годы инвестировали значительные средства в исследования и инновационные разработки, внедрили строгий контроль на всех этапах производства, что привело к повышению качества продукции и соответствию ее международным стандартам;
- широкую доступность. Сегодня доставка оборудования из Китая, как и запчастей, проходит в короткие сроки, а подбор деталей среди многотысячного ассортимента прост и понятен.
Чтобы качество деталей полностью соответствовало ожидаемому, важно грамотно выбирать поставщика, а также фирму-производителя.
Где заказать качественные запчасти из Китая?
Компания Kitai Consult* сотрудничает с заводами Китая напрямую. Специалисты фирмы оформляют необходимую документацию на груз, включая страховку, и доставляют его в короткие сроки.
Вы можете выбрать подходящий тип доставки по длительности и цене. Благодаря этому прямые поставки из Китая оптом осуществляют по самым доступным ценам. Отлаженная схема и большой опыт ведения деятельности в сфере международного консалтинга помогает специалистам Kitai Consult придерживаться в работе высоких стандартов.
Какие запчасти можно заказать?
Компания осуществляет оптовую поставку деталей для любых легковых и грузовых автомобилей, включая: кондиционеры, тормозные системы, шины и диски, детали интерьера авто, системы охлаждения, глушители, компоненты трансмиссии, системы подвески, элементы кузова и прочее.
*Kitai Consult ("Китай Консалт")
Дистанционную продажу осуществляет ООО "Консалт"; ОГРН1221600023369; Республика Татарстан, г. Казань, Меридианная ул., д. 4, торговый центр 3, кабинет 17.
ООО "Фикси"Реклама
16:30:43 25-12-2023
Преимущества - они китайские. Недостатки - они китайские.
17:03:01 25-12-2023
Китайский Асус... Лучшего и желать не надо.. Например
18:21:05 25-12-2023
детали на один год