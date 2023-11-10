Китайское или японское аниме: что выбрать?

Рассказываем об основных сходствах и отличиях жанров

10 ноября 2023, 17:00, ИА Амител erid: LjN8JwKsf

Аниме / Фото: gstudioimagen1 / freepik.com

Японское аниме знакомо даже тем, кто не является любителем подобного жанра, а вот о том, что это направление популярно и в Китае, слышали не многие. В Поднебесной его называют "дунхуа". Рассказываем, чем же китайское аниме отличается от японского.

Немного истории

Первый анимационный фильм в Японии был выпущен в 1917 году, хотя корнями жанр уходит далеко в историю (считается, что она насчитывает далеко не одну сотню лет). А широкая популярность пришла намного позже – только в 1960-х годах. Сегодня Япония является одним из крупнейших производителей аниме в мире.

В Китае первая анимация появилась в 1922 году. Это был фильм, снятый с использованием кукол и бумажных элементов. Войны надолго приостановили развитие индустрии, и китайское аниме пережило второе рождение лишь в 1980 годах. Тогда жанр получил массовую популярность.

Сходства аниме и дунхуа

Оба жанра имеют тесную связь с культурой страны. Часто сюжет аниме и дунхуа основан на исторических событиях, народных легендах и других подобных мотивах.

Имеют они и схожие цели. Анимация призвана не только развлекать зрителя, в ней присутствуют образовательные и поучительные элементы.

И, конечно, объединяет их внушительная армия поклонников по всему миру. Поклонники обоих жанров регулярно проводят международные фестивали и выставки, посвященные показу и продвижению аниме и дунхуа.

Отличия китайского аниме от японского

Аниме имеет большое разнообразие поджанров и стилей. Их объединяют некоторые общие черты "прорисовки":

большие глаза;

резкие черты лица;

уникальная стилизация рисунка.

В китайском же аниме упор делают на высокой детализации и тщательной прорисовке элементов окружающей среды. Для жанра характерны:

яркие цвета;

плоские фоны;

фотореалистичный стиль.

Какое из двух направлений лучше и интереснее – решайте сами, ведь у каждого из жанров есть свои поклонники.

Специалисты считают, что китайское аниме более глубокое по смыслу. Именно поэтому оно труднее воспринимается и не так популярно среди детей, а рассчитано на аудиторию 16+.

ИП Ярошевский Д. И.

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