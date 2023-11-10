Китайское или японское аниме: что выбрать?
Рассказываем об основных сходствах и отличиях жанров
10 ноября 2023, 17:00, ИА Амител erid: LjN8JwKsf
Японское аниме знакомо даже тем, кто не является любителем подобного жанра, а вот о том, что это направление популярно и в Китае, слышали не многие. В Поднебесной его называют "дунхуа". Рассказываем, чем же китайское аниме отличается от японского.
Немного истории
Первый анимационный фильм в Японии был выпущен в 1917 году, хотя корнями жанр уходит далеко в историю (считается, что она насчитывает далеко не одну сотню лет). А широкая популярность пришла намного позже – только в 1960-х годах. Сегодня Япония является одним из крупнейших производителей аниме в мире.
В Китае первая анимация появилась в 1922 году. Это был фильм, снятый с использованием кукол и бумажных элементов. Войны надолго приостановили развитие индустрии, и китайское аниме пережило второе рождение лишь в 1980 годах. Тогда жанр получил массовую популярность.
Сходства аниме и дунхуа
Оба жанра имеют тесную связь с культурой страны. Часто сюжет аниме и дунхуа основан на исторических событиях, народных легендах и других подобных мотивах.
Имеют они и схожие цели. Анимация призвана не только развлекать зрителя, в ней присутствуют образовательные и поучительные элементы.
И, конечно, объединяет их внушительная армия поклонников по всему миру. Поклонники обоих жанров регулярно проводят международные фестивали и выставки, посвященные показу и продвижению аниме и дунхуа.
Отличия китайского аниме от японского
Аниме имеет большое разнообразие поджанров и стилей. Их объединяют некоторые общие черты "прорисовки":
- большие глаза;
- резкие черты лица;
- уникальная стилизация рисунка.
В китайском же аниме упор делают на высокой детализации и тщательной прорисовке элементов окружающей среды. Для жанра характерны:
- яркие цвета;
- плоские фоны;
- фотореалистичный стиль.
Какое из двух направлений лучше и интереснее – решайте сами, ведь у каждого из жанров есть свои поклонники.
Специалисты считают, что китайское аниме более глубокое по смыслу. Именно поэтому оно труднее воспринимается и не так популярно среди детей, а рассчитано на аудиторию 16+.
ИП Ярошевский Д. И.Реклама
17:22:11 10-11-2023
Ничего не выбирайте.. "Г" есть "Г".
23:07:19 10-11-2023
Дядька (17:22:11 10-11-2023) Ничего не выбирайте.. "Г" есть "Г".... Больно ты разбираешься в аниме.
20:26:05 10-11-2023
К Северокорейским пусть привыкают