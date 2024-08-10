Классическая музыка помогает бороться с депрессией

Сила воздействия на настроение пациентов зависела не от эмоциональной окраски музыки, а от того, насколько сильно она нравилась больным

10 августа 2024, 14:55, ИА Амител

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Китайские и британские нейрофизиологи во время экспериментов с носителями клинической депрессии обнаружили, что позитивный эффект от прослушивания классической музыки связан с синхронизацией активности двух регионов мозга — прилежащего тела и краевой полоски. Об этом сообщает Cell Reports.

Это открытие было сделано при наблюдении за работой мозга 23 добровольцев с тяжелой клинической депрессией, в чей мозг был имплантирован набор электродов.

Ученые проследили за тем, как менялась активность нервной системы добровольцев при прослушивании музыкальных произведений в течение недели. При этом они анализировали полученные данные с помощью созданной ими системы машинного обучения.

Результаты показали, что ключевую роль в позитивном эффекте от прослушивания музыки играли два региона мозга — прилежащее тело и краевая полоска.

Прослушивание музыки приводило к синхронизации низкочастотной тета-активности в этих регионах и в связанных с ними участках коры мозга. При этом позитивный эффект от классической музыки возрастал по мере роста уровня синхронности.

Ученые отмечают, что сила воздействия на настроение пациентов зависела не от эмоциональной окраски музыки, а от того, насколько сильно она нравилась больным. Это следует учитывать при подборе музыки для терапии.